Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Трамп дал ответ на просьбу Зеленского о дополнительных системах ПВО
Президент США Дональд Трамп дал ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot.
Президент США положительно ответил на запрос Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot. Данное решение было оглашено на регулярном брифинге Белого дома пресс-секретарем Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.
На брифинге было зачитано совместное заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца. В заявлении указывалось, что Зеленский обратился с просьбой о дополнительных поставках систем ПВО. Ливитт отметила: «Президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе», подчеркивая готовность США к сотрудничеству в этом направлении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.
Как писало Bloomberg, президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия.