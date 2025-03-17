Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Трамп выразил уверенность в договоренности США и РФ по Украине
Трамп выразил уверенность в достижении США и России мирного соглашения на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты и Россия смогут достичь соглашения о мирном урегулировании ситуации на Украине. Это заявление он сделал во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.
Трамп заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник, чтобы обсудить возможность достижения соглашения о прекращении огня и установлении мира на Украине. «Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение – о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», – отметил он в разговоре с журналистами.
Этот шаг Трампа рассматривается как часть его усилий по улучшению отношений с Россией. Он неоднократно высказывал желание наладить диалог с Москвой и работать в направлении мирного разрешения конфликтов, включая украинский кризис.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.
США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Перед запланированным разговором Путина и Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.