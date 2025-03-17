Трамп выразил уверенность в достижении США и России мирного соглашения на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты и Россия смогут достичь соглашения о мирном урегулировании ситуации на Украине. Это заявление он сделал во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

Трамп заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник, чтобы обсудить возможность достижения соглашения о прекращении огня и установлении мира на Украине. «Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение – о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», – отметил он в разговоре с журналистами.

Этот шаг Трампа рассматривается как часть его усилий по улучшению отношений с Россией. Он неоднократно высказывал желание наладить диалог с Москвой и работать в направлении мирного разрешения конфликтов, включая украинский кризис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Перед запланированным разговором Путина и Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.