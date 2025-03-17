В Приморье предпринимателя осудили за заражение школьников туберкулезом

Tекст: Ольга Иванова

Предпринимателя приговорили к 1 году и 8 месяцам ограничения свободы с запретом заниматься общественным питанием в течение трех лет. Работник пищеблока получил 1 год и 5 месяцев ограничения свободы. Оба признаны виновными по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Работник также осужден за использование подложного документа, передает РИА «Новости».

Суд установил, что предприниматель принял на работу кухонного работника, болеющего туберкулезом, без необходимой медицинской проверки. После трудоустройства работник предоставила подложную медицинскую книжку, что привело к распространению инфекции среди учеников.

Представитель прокуратуры отметил, что назначенное наказание слишком мягкое, и прокуратура намерена обжаловать приговор. Государственный обвинитель ранее требовал реального лишения свободы для подсудимых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дальнегорске в школе №17 в апреле 2024 года подтвердили четыре случая заболевания туберкулезом среди детей, источником инфекции стал сотрудник пищеблока. Всего было выявили 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста, и было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.