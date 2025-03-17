Фигурант по делу о хищении Минобороны заявил о лжесвидетельствах

Николай Грачев заявил о незаконности преследования по делу о хищении имущества МО РФ

Tекст: Денис Тельманов

Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, проходящий по делу о хищении имущества Минобороны России, заявил, что его оговорили свидетели.

Как сообщает РИА «Новости», судебные документы содержат информацию о том, что Грачев и его защита настаивают на незаконности уголовного преследования, основанного на «оговорах со стороны ряда свидетелей». По мнению адвокатов, дело касается экономической деятельности, что не позволяет содержать Грачева в СИЗО на законных основаниях.

В деле также фигурируют бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты просят смягчить меру пресечения.

Потапов, слепой на один глаз, может потерять оставшееся зрение в случае нахождения в СИЗО, сообщил суду его адвокат. Асташкин имеет троих малолетних детей и активно помогал обществу.

Следствие утверждает, что в 2021 году Грачев и Асташкин под руководством Овчинникова похитили имущественный комплекс стоимостью более 700 млн рублей, организовав подложные торги. Также они причастны к хищению комплекса в Балашихе стоимостью свыше 244 млн рублей. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован, а на имущество фигурантов наложен арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организатора хищения комплексов Минобороны стоимостью более 940 млн рублей заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Главное военное следственное управление СК продолжает расследовать дело о хищении имущественного комплекса Минобороны на сумму более 700 млн рублей, в котором обвиняются четыре человека.

В Москве суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов и двух других подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости Минобороны стоимостью более 244 млн рублей.