Пленный рассказал о расстреле наемниками отступающих из Курской области военных ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что иностранные наемники, в том числе британцы, открывали огонь по украинским солдатам, пытающимся отступить. Он подчеркнул, что это вынудило их сдаться, так как отступление стало невозможным и привело бы к гибели, передает ТАСС.

По его словам, в плену к ним отнеслись хорошо, предоставили питание и медицинскую помощь. Валеченко рассказал, что изначально заплатил 5 тыс. долларов за возможность оставаться в тылу и охранять завод в Полтавской области.

Однако после уничтожения завода российскими войсками его переместили в Сумскую область, а затем в курское приграничье.

Ранее подполье сообщило, что около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

Российские военные рассказали, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил.

Напомним, Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области.