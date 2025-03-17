В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.0 комментариев
Иностранные наемники расстреливали отступающих из Курской области бойцов ВСУ
Пленный рассказал о расстреле наемниками отступающих из Курской области военных ВСУ
Иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливают тех, кто пытается уйти через границу на Украину, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко.
Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что иностранные наемники, в том числе британцы, открывали огонь по украинским солдатам, пытающимся отступить. Он подчеркнул, что это вынудило их сдаться, так как отступление стало невозможным и привело бы к гибели, передает ТАСС.
По его словам, в плену к ним отнеслись хорошо, предоставили питание и медицинскую помощь. Валеченко рассказал, что изначально заплатил 5 тыс. долларов за возможность оставаться в тылу и охранять завод в Полтавской области.
Однако после уничтожения завода российскими войсками его переместили в Сумскую область, а затем в курское приграничье.
Ранее подполье сообщило, что около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они занимались командованием войсками и корректировкой ударов.
Российские военные рассказали, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил.
Напомним, Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области.