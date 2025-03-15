Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области

Зеленский отказался признавать окружение украинских войск в Курской области

Tекст: Вера Басилая

«Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Окружения наших войск нет», – написал Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, «значительные российские силы были отвлечены с других направлений, благодаря действиям ВСУ в Курской области», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что ВС России готовятся нанести удар по Сумской области, что якобы говорит о том, «Москва собирается игнорировать дипломатию в дальнейшем».

Зеленский заявил, что Украина готова предоставить партнерам всю «реальную информацию» о ситуации на фронте и вдоль границы с Курской областью.

Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на этот призыв предложил украинским военным сдаться и пообещал гуманное отношение к пленным.

Президент России также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина сложить оружие украинским силам в Курской области пока действует, но времени для его принятия остается все меньше.