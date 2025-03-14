После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».20 комментариев
Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области
Путин в ответ на просьбу Трампа предложил приказать ВСУ в Курской области сдаться
В случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь. Для эффективной реализации призыва президента США необходим приказ руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные ВСУ в Курской области.
«Прежде чем начать работу, хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область», – сказал Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности.
Президент отметил, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм.
«Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», – сказал Путин.
«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», – подчеркнул президент.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.