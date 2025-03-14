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    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    20 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    12 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    49 комментариев
    14 марта 2025, 19:55 • Новости дня

    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области

    Путин в ответ на просьбу Трампа предложил приказать ВСУ в Курской области сдаться

    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь. Для эффективной реализации призыва президента США необходим приказ руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные ВСУ в Курской области.

    «Прежде чем начать работу, хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область», – сказал Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности.

    Президент отметил, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм.

    «Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», – сказал Путин.

    «Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», – подчеркнул президент.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    14 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что также была предоставлена дополнительная информация российской стороне, передает ТАСС.

    Накануне самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. В пятницу сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

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    14 марта 2025, 03:13 • Новости дня
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что был бы удивлен, если бы Трамп одобрил такую меру, подчеркивая важность осторожности в вопросах, касающихся будущего человеческой цивилизации. При этом он уточнил, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

    Вэнс также выразил критику в адрес предыдущей администрации Джо Байдена, обвинив ее в небрежности на пути к ядерному конфликту. Он заявил, что Байден действовал так, словно надеялся на случайное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, забрасывая Украину оружием. По мнению Вэнса, необходимо, чтобы в вопросах с Россией и Украиной возобладали более рассудительные подходы.

    Вэнс отметил, что Дональд Трамп применяет жесткую дипломатию, стремясь выяснить желания обеих сторон конфликта – украинцев и русских. Вице-президент подчеркнул, что война является бесполезной и ее продолжение не отвечает ничьим интересам. Он заявил, что если бы Трамп оставался президентом, то конфликта удалось бы избежать.

    Вопрос о размещении ядерного оружия в Польше стал актуальным после заявления президента Польши Анджея Дуды. В интервью газете Financial Times он выразил желание видеть ядерное оружие на территории своей страны и обсудил эту возможность с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда считает возможным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге опровергла заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе от России для Европы.

    Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса. Президент Польши Анджей Дуда призывает США переместить ядерное оружие в Польшу для обеспечения большей безопасности региона.

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    14 марта 2025, 17:45 • Видео
    Вместо перемирия Украина получила разгром

    Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    14 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг в ходе телефонного разговора обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о пощаде для полностью окруженных в Курской области сил ВСУ.

    «В этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками – и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их», – говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп написал, что провел 13 марта телефонный разговор с Путиным. Американский лидер заявил о высоких шансах на разрешение конфликта вокруг Украины. «У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая война наконец придет к концу», – сообщил он.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Ранее Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении. В среду российский лидер посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

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    14 марта 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Претензии Украины на контроль ЗАЭС не имеют связи с реальностью

    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская сторона нуждается в Запорожской АЭС, поскольку постройка компенсирующих мощностей для Киева – почти неподъемная задача. Поэтому офис Владимира Зеленского «тянет ручки к утраченным территориям», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    «Запорожская АЭС по-своему уникальна: она расположена на территории России, а основные потребители электроэнергии, вырабатываемой станцией, – за Днепром. Речь идет о таких городах, как Днепропетровск, Кривой Рог, и далее на север вплоть до киевской агломерации», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, Дональд Трамп неслучайно сказал, что Вашингтон в контексте урегулирования конфликта обсуждает контроль над ЗАЭС. «Она представляет обоюдный интерес как для Киева, так и для Москвы», – указал собеседник. Так, украинская сторона нуждается в Запорожской станции, поскольку для нее постройка компенсирующих мощностей, сооружение каких-то дополнительных линий электропередач – почти неподъемная задача, требующая серьезных инвестиций.

    Вот офис Владимира Зеленского и «тянет ручки к утраченным территориям», ставя перед американскими посредниками вопрос о статусе ЗАЭС, считает эксперт. «Вероятно, Киев настаивает на двух вариантах – или украинский статус станции, или экстерриториальный. На мой взгляд, это не более чем пожелания руководства Украины, которые не имеют связи с реальностью», – детализировал Анпилогов.

    Он подчеркнул: ни одно из двух предложений офиса Зеленского не выгодно России ни по экономическим, ни по политическим, ни по военным соображениям. «Присутствие Украины на левом берегу Днепра контрпродуктивно», – добавил собеседник.

    Аналитик не исключает, что Москва и Вашингтон также могли касаться темы Запорожской АЭС. «Россия – до тех пор, пока станция не будет интегрирована в общую энергосистему страны – заинтересована в том, чтобы продавать электроэнергию на Украину», – предполагает эксперт.

    Кроме того, такие поставки станут своего рода «точкой привязки». «Если киевские власти рассчитывают на электроэнергию с ЗАЭС, то им следует вести себя более адекватно по отношению к соседу, который в ином случае этот "рубильник" может повернуть», – уточнил собеседник.

    «Для Соединенных Штатов вопрос по станции – это точка переговоров. Трамп – бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию», – продолжил аналитик.

    По его мнению, то, что Трамп упомянул тему контроля над ЗАЭС, показывает – переговоры «движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования». «Этот вопрос неизбежно найдет отражение в документах, в том числе в мирном договоре», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что в контексте урегулирования украинского кризиса обсуждает с Киевом контроль над «очень большой электростанцией». Он не уточнил ее название. Речь, по всей видимости, шла о Запорожской АЭС – это самая крупная атомная станция в Европе, на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

    «Знаете, мы не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это, и так далее», – заявил президент США в Белом доме, его слова приводит The Independent.

    Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. ЗАЭС регулярно подвергается атакам украинских дронов.

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    14 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью Fox News. По его словам, в поведении украинской стороны со встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошли изменения.

    Уолтц подчеркнул, что президент США является ключевой фигурой в переговорах, добавив, что объявлять о ходе переговоров по национальному телевидению он не намерен, передает «Интерфакс».

    Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

    В интервью Уолтц также сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий. «Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне», – сказал он.

    Уолтц также рассказал, что общался со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, который недавно посетил Москву. По словам советника, Уиткофф привез оценки, которые помогут президенту Трампу принять решение о дальнейших действиях.

    Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

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    14 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть

    Bloomberg: Истечение лицензии на расчеты через подсанкционные банки затормозит доходы России

    Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истечение лицензии на расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки может замедлить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg.

    Бывший сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман подчеркнул, что это может значительно затормозить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg. Он пояснил: «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод или нефтетрейдер, вам будет сложно оплатить российскую нефть и газ в долларах или других западных валютах».

    Последствия истечения лицензии остаются неясными, так как многие покупатели российских энергоносителей могли уже приспособиться к новым условиям, пишет агентство. Они могли выполнить ограничения санкций или найти альтернативные способы оплаты, чтобы обойти западные санкции, полагают эксперты.

    Бывший чиновник казначейства и партнер компании Oliver Wyman Дэниел Таннебаум отметил, что ужесточение условий, безусловно, происходит, но остается неясным, насколько оно повлияет на количество твердых долларов или стоимость фактической торговли нефтью. Он добавил, что объем операций, прошедших через этот канал, также не поддается определению.

    Ранее стало известно, что США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.

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    14 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB дальнего действия

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB
    @ Saab/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон планирует продолжить поставки киевскому режиму бомб дальнего действия, также известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), сообщили источники Reuters.

    Запасы GLSDB пополнились в Европе, последний раз эти бомбы использовались несколько месяцев назад, сообщили источники Reuters, передает РИА «Новости».

    Эти боеприпасы поступят на фоне сообщений, что запасы ATACMS, обладающих схожей дальностью, исчерпаны на Украине.

    В мае 2024 года сообщалось, что эффективность GLSDB значительно снизилась из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    14 марта 2025, 17:29 • Новости дня
    ВСУ лишились путей отступления из Курской области

    ВС России полностью перекрыли пути отступления для ВСУ из Курской области

    ВСУ лишились путей отступления из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность отступления из Курской области после освобождения Гончаровки российскими войсками, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины лишились путей для отступления из Курской области, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур сообщил агентству, что украинские военные ранее использовали Гончаровку в качестве маршрута отступления. «Сейчас не осталось путей отступления», – заявил собеседник.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка в Суджанском районе Курской области.

    В пятницу Минобороны также сообщило, что российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

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    13 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп сообщил о переговорах с Киевом по территориальным уступкам Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что обсуждения касаются вопросов территориальных потерь и сохранений Украины в рамках урегулирования конфликта. Эти комментарии он сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США не работают «во тьме» и активно взаимодействуют с Украиной по поводу деталей окончательного соглашения. Такие консультации, по словам американского президента, включают и другие элементы финальной договоренности.

    Госсекретарь США Марко Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    В Кремле заявили, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР являются российскими регионами согласно Конституции России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

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    14 марта 2025, 04:48 • Новости дня
    В Денвере загорелся самолет American Airlines

    Самолет авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера, пассажиры эвакуированы

    В Денвере загорелся самолет American Airlines
    @ Aaron Clark/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирский самолет American Airlines загорелся в аэропорту Денвера, заставив эвакуировать всех находящихся на борту через аварийные выходы, причины возгорания неизвестны.

    Как сообщает Fox News, пассажиры рейса American Airlines были вынуждены срочно покинуть самолет в аэропорту Денвера из-за возгорания. Инцидент произошел, когда самолет находился в аэропорту штата Колорадо.

    Очевидцы видеороликов, опубликованных в социальных сетях, зафиксировали, как пассажиры эвакуируются через аварийные выходы, выходя на крыло самолета. Однако причины возгорания и информация о возможных пострадавших на данный момент не раскрываются.

    Представители как аэропорта, так и авиакомпании American Airlines пока не дали официальных комментариев по поводу произошедшего. Тем временем спасательные службы оперативно прибыли на место инцидента, чтобы ликвидировать последствия возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортный самолет FedEx совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка после столкновения с птицей, что вызвало возгорание двигателя.

    Пассажирский самолет компании Air Busan загорелся в аэропорту Пусана, после чего 176 человек эвакуированы и один человек пострадал.

    Пассажирский самолет Air Canada совершил жесткую посадку в Галифаксе из-за неисправности шасси, что вызвало частичное возгорание, но никто из 73 пассажиров серьезно не пострадал.

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    14 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Трамп пообещал вытащить США из устроенного Байденом «бардака» в отношениях с Россией
    Трамп пообещал вытащить США из устроенного Байденом «бардака» в отношениях с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена в ухудшении отношений США и России.

    В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Байден втянул страну в «настоящий бардак» с Россией, передает ТАСС.

    «Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией <…>, но я собираюсь нас вытащить», – написал он.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

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    14 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады с доходов от российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оттава передала киевскому режиму порядка 1,7 млрд долларов, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

    Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (порядка 1,7 млрд долларов США), сказал Шмыгаль, передает РИА «Новости».

    Эти средства обеспечены доходами от замороженных активов России, они пойдут для покрытия государственного бюджета, указал премьер.

    По словам Шмыгаля, это первый транш, общий объем составляет 5 млрд канадских долларов.

    Ранее киевский режим получил от британских властей почти 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов Российской Федерации.

    Коментарии (3)
    14 марта 2025, 08:42 • Новости дня
    Fox News: США не продлили лицензию на расчеты за российскую нефть

    Tекст: Валерия Городецкая

    США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки, сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.

    По информации Лоуренса, с истечением этой лицензии страны Европы и союзники США уже не смогут покупать нефть из России без риска санкций, передает «Лента.Ру». «Страны Европы и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без санкций со стороны США», – заявил он.

    Журналист также добавил, что генеральная лицензия на покупку российской нефти истекла вчера, подчеркнув, что это решение является тактическим шагом в переговорном процессе.

    Агентство Bloomberg сообщало, что санкции США, направленные на ограничение экспорта российской нефти, показали сбои, после того как несколько судов, находящихся в черном списке, смогли загрузить партии нефти и отправиться из регионального порта России.

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    13 марта 2025, 22:14 • Новости дня
    В Курской области нашли 154 числившихся пропавшими жителя
    В Курской области нашли 154 числившихся пропавшими жителя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России сняло с розыска 154 человека, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области, все они живы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Как сообщается в Telegram-канале Волк, МВД России сняло с розыска 154 человека, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области. По ее словам, все люди живы и сотрудники полиции оказывают им помощь в восстановлении связи с родственниками.

    «Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов», – заявила Волк.

    Она также отметила, что в настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска данных граждан.

    Сотрудники подразделений по вопросам миграции принимают заявления от граждан, которым необходимо восстановить паспорт гражданина России. Документы изготавливаются в течение суток без взимания госпошлины. Также сотрудники полиции проводят выездные приемы в пунктах временного размещения, чтобы оказывать помощь людям в сложной жизненной ситуации, и взаимодействуют с представителями других ведомств.

    В Курской области в Судже и близлежащих селах обнаружили около ста человек, числившихся пропавшими без вести, с большей частью из них семьи не могли связаться более полугода.

    Из Суджанского района Курской области эвакуировали почти 200 человек в рамках действующего режима контртеррористической операции.

    Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн увиделся с замглавреда газеты «Суджанские новости» Инной Демьяненко, которая числилась пропавшей.

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    14 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи
    Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка Суджанского района Курской области, расположенный в 1 км к западу от районного центра – города Суджа, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, кроме того, было нанесено поражение войскам противника, в том числе механизированным и десантно-штурмовым бригадам, а также штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и других.

    Кроме того, силы оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в различных населенных пунктах, включая Александрию и Басовку в Сумской области. В результате этих действий украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, пять бронетранспортеров, две бронированные машины и другие единицы техники.

    В течение дня было уничтожено четыре артиллерийских орудия, два миномета и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

    С начала боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 67 410 военнослужащих, значительное количество танков, бронетранспортеров и других единиц военной техники, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня как отечественного, так и иностранного производства.

    Ранее Минобороны показало видео из освобожденной Суджи.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

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