Российский военный рассказал о бегстве неонацистов из Казачьей Локни

Спецназ «Ахмат» рассказал о бегстве боевиков «Кракена» и «Азова» из Казачьей Локни

Tекст: Дарья Григоренко

«Стояли артиллеристы, здесь стоял «Кракен», здесь стоял «Азов», наемники польские были. Они не ушли, они, как обычно, «врезали по тапкам» (сбежали – прим. ВЗГЛЯД) максимально быстро, максимально скоро», – сказал боец, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что после их отступления в населенном пункте остались лишь разрозненные очаги сопротивления ВСУ. «Сопротивления очаги были какие-то, но это от отчаяния больше, чем от желания сопротивляться. Соответственно, как бы и в плен страшно, и подыхать не хочется», – прокомментировал боец.

Отмечается, что подобные действия характерны для этих группировок, которые часто отступают при наступлении сил РФ, оставляя своих наемников и боевиков на произвол судьбы.

Ранее вывезенная из Суджанского района Курской области жительница Казачьей Локни рассказала о том, как во время оккупации в их село заходил солдат ВСУ с угрозами, а местные жители сообщили об убийстве трех мужчин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.