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Российский военный рассказал о бегстве неонацистов из Казачьей Локни
Спецназ «Ахмат» рассказал о бегстве боевиков «Кракена» и «Азова» из Казачьей Локни
Боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» (признан в РФ террористической организацией) вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления, сообщил боец спецназа «Ахмат» в составе группировки войск «Север» с позывным «Гром».
«Стояли артиллеристы, здесь стоял «Кракен», здесь стоял «Азов», наемники польские были. Они не ушли, они, как обычно, «врезали по тапкам» (сбежали – прим. ВЗГЛЯД) максимально быстро, максимально скоро», – сказал боец, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что после их отступления в населенном пункте остались лишь разрозненные очаги сопротивления ВСУ. «Сопротивления очаги были какие-то, но это от отчаяния больше, чем от желания сопротивляться. Соответственно, как бы и в плен страшно, и подыхать не хочется», – прокомментировал боец.
Отмечается, что подобные действия характерны для этих группировок, которые часто отступают при наступлении сил РФ, оставляя своих наемников и боевиков на произвол судьбы.
Ранее вывезенная из Суджанского района Курской области жительница Казачьей Локни рассказала о том, как во время оккупации в их село заходил солдат ВСУ с угрозами, а местные жители сообщили об убийстве трех мужчин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.