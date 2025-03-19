  • Новость часаУиткофф заявил о совместной работе Путина и Трампа на благо человечества
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина становится только частью договоренностей между Россией и США
    Трамп решил пересмотреть санкции из-за угрозы господству доллара
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу
    Путин усомнился в обоснованности названия «большая семерка» для G7
    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    Трамп оценил разговор с Путиным
    Белоруссия назвала «Орешник» «продуктом Союзного государства»
    Захарова возмутилась выдвижением Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У американской пропаганды нашлись пределы

    Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы» и «Голоса Америки» нечто более опасное и современное?

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    13 комментариев
    19 марта 2025, 05:20 • Новости дня

    Уиткофф заявил о совместной работе Путина и Трампа на благо человечества

    Уиткофф назвал Путина и Трампа великими лидерами и заявил о позитивном развитии отношений России и США

    Уиткофф заявил о совместной работе Путина и Трампа на благо человечества
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп работают вместе ради блага человечества, заявил спецпосланник главы американского государства Стив Уиткофф.

    «Сегодня, я считаю, произошли некоторые прорывы. Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он подтвердил, что отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются в позитивном ключе. «Я уверен, что это приведет к долгосрочному миру и процветанию в регионе. Два лидера, работающие вместе над другими вопросами ради улучшения мира – это то, что нужно, – добавил он. – Так что эти два великих лидера собрались вместе ради блага человечества».

    Уиткофф отметил, что у него самого состоялось две «насыщенные» встречи с Путиным – «первая длилась около трех с половиной часов, а вторая – около четырех часов». Уиткофф полагает, что удалось добиться «значительного прогресса», а вторая встреча позволила «сузить круг вопросов, особенно с российской точки зрения».

    «Мы сразу же перешли к обсуждению конкретных, детальных шагов для продвижения к прекращению огня, включая то, о чем вы уже слышали сегодня, – перемирие в отношении энергетической инфраструктуры с обеих сторон. Это то, о чем они пытались договориться уже довольно долгое время», – заявил он. Также Уиткофф указал на «черноморский, морской аспект перемирия». Он считает, что «оба этих пункта теперь согласованы российской стороной». Уиткофф выразил надежду на то, что и Киев поддержит данные пункты.

    В воскресенье в Джидде начнется проработка деталей со стороны США. «Затем мы перейдем к полному прекращению огня. Сегодня у нас состоялся очень продуктивный разговор о составляющих, необходимых для достижения этой цели. В целом результаты действительно позитивные», – сказал Уиткофф.

    Он пояснил, что прежде по двум указанным пунктам «не было консенсуса», сейчас же наблюдается «прогресс в этих вопросах». По его мнению, «путь к полному прекращению огня теперь не так уж и далек».

    «Президент Путин, и я хотел бы отметить это, заявил, что согласен с позицией президента (США) по этому вопросу. Он согласился с таким подходом. Он не хотел видеть больше жертв на поле боя», – заявил Уиткофф.

    Американскую делегацию, которая будет работать в Саудовской Аравии, возглавят помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

    18 марта 2025, 19:31 • Новости дня
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский философ Александр Дугин заявил, что президент России Владимир Путин спас жизнь Дональду Трампу, поддержав Камалу Харрис на выборах президента США.

    На пресс-конференции Дугин выразил мнение, что если бы Владимир Путин открыто поддержал Трампа, то последний подвергся бы серьезной опасности, передает РИА «Новости».

    «Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис», – отметил Дугин, добавив что это «абсолютно правильный ход настоящего стратега».

    Философ подчеркнул, что Трамп должен быть благодарен Путину за такой шаг.

    Напомним, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума с иронией заявил, что Россия после того, как Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис.

    Коментарии (9)
    18 марта 2025, 20:30 • Новости дня
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, сообщили в Кремле.

    Кроме того, оба лидера выразили поддержку нормализации двусторонних отношений, подчеркивая необходимость совместной ответственности за мировую стабильность, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт по всем обсуждаемым вопросам.

    «Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», – говорится в сообщении.

    В рамках разговора Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной проработке путей урегулирования украинского конфликта, стремящегося к устойчивому характеру. Это урегулирование должно учитывать устранение первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. Он также высказал готовность к продолжению усилий по мирному разрешению конфликта на Украине.

    «Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США», – сообщил Кремль.

    В ответ на инициативу президента США о 30-дневном перемирии, российский лидер обозначил необходимость обеспечения контролируемого прекращения огня по всей линии соприкосновения и остановки мобилизации на Украине. Также выражены опасения по поводу недоговороспособности киевского режима и его склонности к нарушению договоренностей.

    Путин обратил внимание на преступления против гражданского населения Курской области украинскими боевиками и отметил, что для предотвращения эскалации необходимо прекратить иностранную военную помощь Украине. Он подтвердил готовность России обеспечить гуманное обращение с украинскими военными, сдающимися в плен.

    Путин поддержал предложение Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал команду российским военным. Также он конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море и предложил начать переговоры для обсуждения деталей.

    Помимо этого, лидеры обсудили широкий спектр направлений для потенциального сотрудничества, включая экономику и энергетику: «Рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике». Также планируется создание экспертных групп для детального изучения вопросов украинского урегулирования, которые помогут выработать совместные подходы к решению конфликта.

    Также президенты уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Они договорились предпринимать совместные усилия для стабилизации напряженной обстановки в этих регионах.

    Помимо этого, стороны подчеркнули необходимость налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, что поможет улучшить атмосферу в российско-американских отношениях. «Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», – отметили в Кремле.

    Трамп одобрил инициативу Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Коментарии (24)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин усомнился в обоснованности названия «большая семерка» для G7
    Путин усомнился в обоснованности названия «большая семерка» для G7
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, выразил удивление по поводу названия G7 «большой семеркой», отмечая, что страны этой группы «на карте не видно».

    «Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», – приводит его слова ТАСС.

    Рост ВВП стран G7 в 2024 году составил лишь 1,9%, а у стран БРИКС – 4,9%, в России два года подряд – 4,1%, подчеркнул президент.

    Россия была членом «восьмерки» (существовала в формате G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – с 1976 года) с 1997 года.

    Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

    Коментарии (6)
    18 марта 2025, 17:15 • Новости дня
    Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты

    Путин: Для тех западных компаний, чьи ниши оказались заняты, поезд ушел

    Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, для тех, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел», заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Хотел бы еще раз повторить, мы никого не выгоняли, кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления – это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе так говорят – «поезд ушел». Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин поручил правительству России внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили из России.

    «Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», – сказал он.

    Ранее Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    Коментарии (3)
    18 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин чуть не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм

    Путин резко высказался о нарушении Западом правовых норм

    Путин чуть не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике, отметив, что западные политики игнорируют принципы ради целесообразности.

    Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), раскритиковал Запад за игнорирование правовых норм, передает ТАСС. Обращаясь к участникам, он отметил, что западные политики часто пренебрегают нормами права в политике, оправдывая это целесообразностью.

    «Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: «Делаем так». Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] – но так же нельзя, это противоречит [нормам]. «Ну ничего, что противоречит, так целесообразно». Вот и все», – рассказал Путин.

    По его словам, такая же ситуация складывается и в экономике, где западные страны прибегают к замораживанию активов и их изъятию. Президент подчеркнул, что эти действия Запада являются «грубыми и нецивилизованными».

    Ранее Путин заявил, что коллективный Запад не собирается больше стесняться и создавать «хоть какую-то видимость приличия», он открыто угрожает России новыми санкционными пакетами и «штампует их один за другим».

    Коментарии (8)
    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (43)
    18 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия, пишет Bloomberg.

    Это условие является необходимым для подписания соглашения о прекращении огня, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и три источника в Москве, знакомые с позицией России.

    Источники в Москве уточняют, что Россия настаивает на полном прекращении поставок оружия на Украину, но минимальная цель Кремля заключается в том, чтобы прекратить американскую военную помощь, пишет агентство.

    Европейский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Европа крайне неохотно соглашается с требованием России, говорится в материале. По его словам, блокировка поставок оружия может привести к тому, что Россия сможет перевооружиться во время перемирия, в то время как Украина будет лишена такой возможности.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора лидеров.

    Коментарии (13)
    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 20:02 • Новости дня
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел очень хорошо, сообщил телеканал CNN.

    Как сообщил CNN, об этом заявил российский источник, знакомый с содержанием общения лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (2)
    19 марта 2025, 00:35 • Новости дня
    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»

    Захарова ответила на слова Зеленского «мы не салат и не компот»

    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что Украина – «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы. Она указала, что киевский режим похож на то, во что превращается еда после процесса переваривания.

    Захарова отметила, что в данном случае Зеленский говорит правду. «Киевский режим – не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», – заявила Захарова в Telegram.

    Во вторник состоялись переговоры России и США на высшем уровне. Комментируя их, британский аналитик Майкл Кларк напомнил о дипломатической пословице: «Если вы не за столом, вы в меню». По его мнению, в данном случае «в меню» оказалась Украина. На его слова отреагировал Зеленский. Глава киевского режима с возмущением сказал, что Украина – «не салат и не компот», чтобы оказаться «в меню» у России.

    Зеленский и прежде на посту украинского лидера произносил фразы, которые позднее ему не раз с насмешкой припоминали. Так, еще в начале президентского срока он пытался убедить членов полка «Азов» (признан в России террористической организацией) сложить оружие. Получив отказ, он рассерженно заявил: «Я не лох».

    Коментарии (2)
    18 марта 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подчеркнул, что западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию, сообщает ТАСС. По его словам, бизнес в стране должен понимать, что эти санкции не будут временным явлением.

    Путин отметил, что российский бизнес уже научился работать в условиях санкций и успешно наладил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами. Президент указал на то, что Запад не собирается сдерживаться и продолжает угрожать новыми санкциями, «штампуя эти пакеты один за другим».

    По данным Путина, в отношении российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций, что больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Президент также выразил уверенность, что даже если санкции против России будут ослаблены, Запад найдет другие способы для создания препятствий.

    Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 20:53 • Новости дня
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    Как сообщили в Кремле, Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Путин в ходе беседы уведомил американского лидера о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, а также поддержал идею о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

    Коментарии (12)
    18 марта 2025, 19:38 • Новости дня
    Песков сообщил об окончании переговоров Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    В Белом доме сообщили, что переговоры продлились более полутора часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Ранее помощник главы Белого дома Дэн Скавино заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался в 17.00 мск и проходит успешно.

    Песков сообщал, что лидеры проведут предстоящий разговор по взаимной договоренности, он не является попыткой создать «новую Ялту».

    Коментарии (3)
    18 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Белый дом заявил, что разговор Путина и Трампа продолжается уже более часа

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник главы Белого дома Дэн Скавино заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался в 17.00 мск и проходит успешно.

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начался в 17.00 по московскому времени и, по словам представителей Белого дома, проходит успешно, передает РИА «Новости». Скавино сообщил, что Трамп находится в Овальном кабинете, где и общается с Путиным.

    Скавино отметил, что разговор между лидерами начался в 10.00 утра по восточному времени США. Он подчеркнул, что общение по телефону проходит хорошо и в данный момент продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

    Коментарии (4)
    18 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    Захарова в ответ на слова «мяч на стороне Москвы» отметила, что «это была шайба»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о заявлениях западных политиков про то, что «мяч» в переговорах по Украине находится «на стороне Москвы», и отметила, что «это была хоккейная шайба».

    «Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, после переговоров Украины и США в Джидде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «теперь мяч на стороне России». Позднее внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что за ним фразу про мяч в похожих вариантах повторил целый ряд европейских лидеров.

    В частности, о «мяче на стороне России» заявили президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает ТАСС.

    Во вторник в ходе телефонного разговора лидеров России и США, президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на Белгородскую область
    Путин назначил Ирину Гехт врио главы Ненецкого АО
    Комик Останин заявил, что не пытался никого оскорбить
    Эксперт заявил о неспособности НАТО вести войну на истощение с Россией
    Бундестаг внес поправки в Конституцию ФРГ для повышения оборонных расходов
    В Ленинградской области разбился вертолет Ми-28
    Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца

    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации

    В небо впервые взлетел опытный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8. Создание уже второго авиационного двигателя пятого поколения поднимает авиационный статус России в мире на новую высоту. Россия – единственная страна в мире, которая намерена создавать полностью отечественные лайнеры с собственными двигателями. Ни Boeing, ни Airbus не могут таким похвастаться. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине

    Лидеры России и США вновь проведут телефонный разговор. Вторая беседа президентов состоится на фоне событий, которые усилили переговорную позицию Москвы: это и разгром ВСУ под Суджей, и кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Какие темы могут оказаться в фокусе внимания глав государств? Подробности

    Перейти в раздел

    Запорожское направление вышло из статического состояния

    ВС России освободили несколько поселков на Запорожском направлении и приблизились к Орехову – важнейшему логистическому центру ВСУ. В рядах противника положение на этом участке фронта названо угрожающим. Так ли это на самом деле и в чем заключается значимость нового плацдарма с точки зрения освобождения Запорожской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа ищет «пушечное мясо» против России

    Пока европейские власти строят планы о милитаризации Европы в качестве ответа на «русскую угрозу», для местных властей возникает весьма непростой вопрос – а кому, собственно, придется идти на будущую войну? Допустим, ЕС построит достаточное количество танков и самолетов, но сможет ли возобновить обязательный призыв в армию? И если да, найдут ли вообще для этой цели достаточное количество мужчин? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............