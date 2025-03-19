Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.4 комментария
Уиткофф заявил о совместной работе Путина и Трампа на благо человечества
Уиткофф назвал Путина и Трампа великими лидерами и заявил о позитивном развитии отношений России и США
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп работают вместе ради блага человечества, заявил спецпосланник главы американского государства Стив Уиткофф.
«Сегодня, я считаю, произошли некоторые прорывы. Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.
Он подтвердил, что отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются в позитивном ключе. «Я уверен, что это приведет к долгосрочному миру и процветанию в регионе. Два лидера, работающие вместе над другими вопросами ради улучшения мира – это то, что нужно, – добавил он. – Так что эти два великих лидера собрались вместе ради блага человечества».
Уиткофф отметил, что у него самого состоялось две «насыщенные» встречи с Путиным – «первая длилась около трех с половиной часов, а вторая – около четырех часов». Уиткофф полагает, что удалось добиться «значительного прогресса», а вторая встреча позволила «сузить круг вопросов, особенно с российской точки зрения».
«Мы сразу же перешли к обсуждению конкретных, детальных шагов для продвижения к прекращению огня, включая то, о чем вы уже слышали сегодня, – перемирие в отношении энергетической инфраструктуры с обеих сторон. Это то, о чем они пытались договориться уже довольно долгое время», – заявил он. Также Уиткофф указал на «черноморский, морской аспект перемирия». Он считает, что «оба этих пункта теперь согласованы российской стороной». Уиткофф выразил надежду на то, что и Киев поддержит данные пункты.
В воскресенье в Джидде начнется проработка деталей со стороны США. «Затем мы перейдем к полному прекращению огня. Сегодня у нас состоялся очень продуктивный разговор о составляющих, необходимых для достижения этой цели. В целом результаты действительно позитивные», – сказал Уиткофф.
Он пояснил, что прежде по двум указанным пунктам «не было консенсуса», сейчас же наблюдается «прогресс в этих вопросах». По его мнению, «путь к полному прекращению огня теперь не так уж и далек».
«Президент Путин, и я хотел бы отметить это, заявил, что согласен с позицией президента (США) по этому вопросу. Он согласился с таким подходом. Он не хотел видеть больше жертв на поле боя», – заявил Уиткофф.
Американскую делегацию, которая будет работать в Саудовской Аравии, возглавят помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.
Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.