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    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У американской пропаганды нашлись пределы

    Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы» и «Голоса Америки» нечто более опасное и современное?

    3 комментария
    19 марта 2025, 08:34 • Новости дня

    Президент Туркмении заявил о готовности к расширению сотрудничества с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе разговора с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко заявил о готовности к наращиванию партнерских связей с Россией по широкому спектру направлений.

    Бердымухамедов заявил о готовности к наращиванию партнерских связей с Россией по широкому спектру направлений, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы туркмено-российского сотрудничества, отметив ключевую роль парламентариев обеих стран в развитии межгосударственного диалога.

    Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, в частности, в сферах образования, науки, здравоохранения и культуры.

    Бердымухамедов также отметил, что туркменская сторона с большим уважением относится к инициативам Матвиенко по подготовке и реализации программ, направленных на решение проблем детства.

    Глава Народного совета пригласил российскую делегацию принять участие в конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», которая состоится 29 марта в городе Аркадаг.

    Ранее посол России в Ашхабаде Иван Волынкин подчеркнул уважение Москвы к внешнеполитическому курсу Туркмении, который в 2025 году отметит 30-летие своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета.

    Напомним, президент России Владимир Путин оценил развитие торгово-экономических и межрегиональных связей с Туркменией, подчеркнув значимость партнерства двух стран.

    17 марта 2025, 06:22 • Новости дня
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд

    Опрос показал, что 42,3% россиян больше всего ждут возвращения IKEA на российский рынок

    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA, как свидетельствуют результаты опроса Webbankir.

    Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, и опубликованного ТАСС, почти половина россиян, а именно 46,2%, поддерживают возвращение западных брендов, покинувших рынок после 2022 года. При этом 42,3% респондентов особенно ожидают возвращения IKEA.

    Опрос показал, что 27,2% россиян выступают против возвращения брендов из недружественных стран, считая, что их присутствие может навредить отечественным компаниям. Еще 26,7% заявили о безразличии к этому вопросу, объяснив его тем, что уже приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, или тем, что вообще не покупают такие товары.

    Среди респондентов, поддерживающих возвращение брендов, 16,1% выразили однозначную поддержку, отмечая, что «жить стало хуже» без этих брендов. 40,9% опрошенных считают, что государство не должно содействовать возвращению брендов, утверждая, что условия для них должны быть более жесткими. Опрос проводился в первой половине марта 2025 года и включал 3 тыс. респондентов по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками компаний IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.

    IKEA завершила выход с российского рынка после приостановки работы в марте 2022 года, продав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей.

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», структуры ушедшего из России концерна IKEA. Также суд признал перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу противоречащим основам правопорядка и нравственности.

    Коментарии (32)
    18 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье

    Военный аналитик Рожин: ВСУ пытаются найти уязвимое место на границе в Белгородской области

    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ потерпели одно из крупнейших поражений в Курской области. На этом фоне происходит активизация противника на Белгородском направлении. Действия оппонентов – это попытка перебить негативную для Киева повестку в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «ВСУ нанесли артиллерийские удары и произвели атаки дронами по Белгородской области. Кроме того, противник пытался "заскочить" в населенные пункты, находящиеся непосредственно у границы. Среди них – Демидовка и Графовка», – рассказал военный аналитик Борис Рожин.

    Происходящее он назвал «разведкой боем». «Пока не наблюдается ввода каких-то крупных частей, соединений украинской армии. Впрочем, противник активно использует технику, у него есть артиллерийская поддержка», – отметил собеседник.

    Вероятными целями противоборствующей стороны может быть «прощупать силы прикрытия госграницы, попытаться найти уязвимое место, чтобы нанести удар более крупными силами», считает аналитик. Рожин заметил, что активизация противника происходит на фоне предстоящего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Переговоры лидеров России и США проходят в контексте одного из крупнейших поражений ВСУ в Курской области. Активность на Белгородском направлении – это попытка перебить негативную для Киева повестку», – допускает аналитик.

    Он не исключает, что задачей ВСУ может быть «заскочить в населенный пункт и занять его с целью пиара». «То есть речь идет о достаточно локальных действиях. Я думаю, к вечеру вторника станет понятно, продолжат ли ВСУ настаивать на атаках на этом участке или, потерпев неудачу, переключатся на поиск других уязвимых мест», – добавил собеседник.

    На этом фоне вопрос «буферизации» границы становится еще более актуальным, считает он. «Российские военные сейчас отражают атаку и наносят огневое поражение противнику. Но, пока не создана зона безопасности, стоит ожидать повторения подобных операций со стороны ВСУ», – акцентировал Рожин.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, объясняет активизацию противника желанием выиграть время. «Часто задавали вопрос, может ли противник пойти в наступление на других участках границы. Я всегда отвечал и сейчас уверен, что нет. Но провокации с целью раздергать наши ресурсы будет совершать обязательно», – отметил он.

    «Это сейчас ВСУ и демонстрируют. Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке. То же самое будет и сейчас. Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат в Белгородской и Курской областях», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По информации военкора Юрия Котенка, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72. «Потери в живой силе – порядка 20 боевиков», – отметил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ во вторник около восьми утра попытались прорваться через российскую границу. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», противник выдвинул бронегруппы из Сумской области к стыку Курской и Белгородской областей, разминировав с помощью инженерной машины разграждения небольшой участок в районе Прилесья – Графовки в Краснояружском районе.

    В ходе отражения украинского наката российские войска уничтожили танки, БМП и ББМ, пехота находится в лесополосах и пытается атаковать. «По скоплениям противника наносится огневое поражение, ситуация контролируемая», – говорится в сообщении. Позже военкоры сообщили, что противник понес существенные потери и был остановлен на подступах к госгранице, прорыва на территорию России не допущено.

    Как сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, на дороге в районе Графовки служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Баротравмы получили две женщины и мужчина, попутным транспортом их доставили в Краснояружскую районную больницу, а затем отпустили домой для амбулаторного лечения.

    Помимо этого, ВСУ ударили более чем 130 беспилотниками по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому районам и Губкинскому округу. Большинство дронов было сбито ПВО.

    По Шебекинскому округу и Краснояружскому району ВСУ произвели артиллерийские обстрелы. В результате ранено три человека, урон получили школа, несколько частных домов, линии электропередачи, коммерческий транспорт.

    Гладков назвал обстановку сложной. «Все службы, в первую часть Министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», – сказал он.

    Коментарии (6)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти активно обсуждают детали размещения миротворческого контингента из других стран, включая географические аспекты и количество военных, заявил глава МИД Андрей Сибига.

    По данным издания «РБК-Украина», власти Украины находятся на стадии детального обсуждения размещения иностранных миротворцев в стране, передает «Газета.Ru».

    По словам Сибиги, уже определен список стран, готовых разместить свои войска в качестве важных элементов будущей системы гарантий безопасности.

    Он подчеркнул, что украинская сторона активно обсуждает такие аспекты, как география размещения, количество миротворцев и их мандат, отмечая, что эта инициатива больше не является абстрактной идеей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России.

    Коментарии (4)
    17 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения.

    На пресс-конференции, посвященной первым ста дням работы в должности, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил: «Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области». Он подчеркнул, что злоупотребления, коррупция и воровство достигли масштабных размеров, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура требует вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей в связи с оборонительными сооружениями, что лишь частично отражает масштаб проблем, добавил Хинштейн. По его словам, это лишь начало пути, так как уже возбуждены многочисленные уголовные дела с не менее значительными ущербами.

    Ранее Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.

    Напомним, власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

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    18 марта 2025, 17:56 • Новости дня
    Чехия не оплатила поставки нефти по «Дружбе» из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия и Венгрия продолжают получать нефть по нефтепроводу «Дружба», несмотря на недавние перебои с поставками в Венгрию из-за повреждения трубопровода, тогда как Чехия до сих пор не оплатила поставки и использует нефть из резервов.

    Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

    «Словакия и Венгрия получают [нефть по «Дружбе»], с чехами, по-моему, еще не оплатили [поставки]», – сказал Токарев, уточняя ситуацию с поставками российского сырья в Европу.

    На прошлой неделе поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» временно прекратились после удара украинского беспилотника по измерительной станции. Генеральный штаб украинских Вооруженных сил взял на себя ответственность за нападение беспилотных летательных аппаратов на нефтепровод «Дружба».

    Ранее сообщалось, что проблемы с оплатой, вызванные американскими санкциями, стали причиной приостановки поставок нефти из России в Чехию по трубопроводу «Дружба».

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    18 марта 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подчеркнул, что западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию, сообщает ТАСС. По его словам, бизнес в стране должен понимать, что эти санкции не будут временным явлением.

    Путин отметил, что российский бизнес уже научился работать в условиях санкций и успешно наладил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами. Президент указал на то, что Запад не собирается сдерживаться и продолжает угрожать новыми санкциями, «штампуя эти пакеты один за другим».

    По данным Путина, в отношении российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций, что больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Президент также выразил уверенность, что даже если санкции против России будут ослаблены, Запад найдет другие способы для создания препятствий.

    Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

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    18 марта 2025, 20:53 • Новости дня
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    Как сообщили в Кремле, Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Путин в ходе беседы уведомил американского лидера о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, а также поддержал идею о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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    17 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин заявил о стремлении России обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда
    @ Кристина Кормилицина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о намерении создать достойные условия труда и социальной защиты для граждан Таджикистана, работающих в РФ.

    «Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты», – подчеркнул Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские профильные ведомства активно взаимодействуют с таджикистанскими коллегами для предоставления подробных разъяснений по правилам в сфере миграции.

    Ранее в Таджикистане решили обучать отправляющихся в Россию мигрантов русскому языку.

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    17 марта 2025, 22:53 • Новости дня
    Кадыров объявил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»

    Кадыров объявил о создании полка «Ахмат-Кавказ» для усиления войск в СВО

    Кадыров объявил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Грозном состоялось первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ», который станет значительным усилением для российских войск в зоне СВО.

    Как сообщает ТАСС, в Чечне прошло первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» на военной базе в Грозном. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Он приветствовал бойцов и выразил им благодарность за готовность защищать Родину и интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).

    Кадыров подчеркнул, что новый полк создан на постоянной основе и для него уже началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Полк будет оснащен всем необходимым вооружением для выполнения задач, независимо от длительности СВО. Командиром подразделения назначен боевой офицер Хусейн Межидов.

    В ближайшие три месяца новобранцы пройдут необходимую военную подготовку на лучших полигонах, что позволит им значительно усилить группировку российских войск в зоне СВО, согласно словам Кадырова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин планирует наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу. Операция с переброской российских войск по трубе газопровода в Курской области стала дерзким маневром, который решил исход боя, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».

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    17 марта 2025, 22:26 • Новости дня
    Концерт Арбениной в Оренбурге отменили из-за жалоб общественников

    Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге отменен после обращения «Офицеров России»

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге, который должен был состояться 30 марта, отменен после обращения общественников к губернатору Оренбургской области.

    Как передает ТАСС, администрация концертной площадки в Оренбурге отменила концерт Дианы Арбениной, запланированный на 30 марта, после обращения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» к губернатору области Денису Паслеру. Замминистра региональной и информационной политики Инна Аверкова подтвердила эту информацию.

    В официальном ответе министерства спорта области, опубликованном в «Русской общине», говорится, что концерт Арбениной не состоится, поскольку площадка отказалась от проведения мероприятия. Концерт должен был пройти в СКК «Оренбуржье».

    Ранее концерты Арбениной отменялись в других российских городах, включая Омск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Причиной таких решений, как правило, становилась позиция певицы по вопросам спецоперации, вызывающая недовольство общественных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организaция «Офицеры России» oбратилась с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее негативного отношения к спецоперации в Оренбургской области.

    Певица продала два дома в штате Джорджия, США, включая один на Тайби-Айленд, который был приобретен в 2022 году за 850 тыс. долларов и включал три спальни и два санузла. На концерте в Петербурге Диана Арбенина упала с балкона, но зрители помогли ей вернуться на сцену.

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    18 марта 2025, 20:10 • Новости дня
    Глава Минюста назвал число иноагентов в России

    Глава Минюста Чуйченко: В реестре иноагентов России числится 953 лица, включая 224 исключенных

    Tекст: Валерия Городецкая

    В реестре иностранных агентов Минюста России находится 953 лица, из них 224 были исключены, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

    Чуйченко на расширенной коллегии Минюста сообщил, что в реестре иностранных агентов содержится информация о 953 физических и юридических лиц, передает ТАСС. Он уточнил, что 224 из них были исключены из реестра.

    Министр отметил, что законодательство России предусматривает процедуру выхода из реестра иностранных агентов. Она может быть инициирована самим агентом или Минюстом России, если лицо утратило признаки иноагента.

    На прошлой неделе Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов писательницу Аллу Боссарт и политолога Германа Обухова за распространение материалов иностранных агентов и фейков.

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    17 марта 2025, 06:48 • Новости дня
    Фигурант по делу о хищении Минобороны заявил о лжесвидетельствах

    Николай Грачев заявил о незаконности преследования по делу о хищении имущества МО РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник управления проблемных активов, Николай Грачев, утверждает, что его оговорили свидетели по делу о хищении имущества Минобороны России, как следует из судебных документов.

    Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, проходящий по делу о хищении имущества Минобороны России, заявил, что его оговорили свидетели.

    Как сообщает РИА «Новости», судебные документы содержат информацию о том, что Грачев и его защита настаивают на незаконности уголовного преследования, основанного на «оговорах со стороны ряда свидетелей». По мнению адвокатов, дело касается экономической деятельности, что не позволяет содержать Грачева в СИЗО на законных основаниях.

    В деле также фигурируют бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты просят смягчить меру пресечения.

    Потапов, слепой на один глаз, может потерять оставшееся зрение в случае нахождения в СИЗО, сообщил суду его адвокат. Асташкин имеет троих малолетних детей и активно помогал обществу.

    Следствие утверждает, что в 2021 году Грачев и Асташкин под руководством Овчинникова похитили имущественный комплекс стоимостью более 700 млн рублей, организовав подложные торги. Также они причастны к хищению комплекса в Балашихе стоимостью свыше 244 млн рублей. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован, а на имущество фигурантов наложен арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организатора хищения комплексов Минобороны стоимостью более 940 млн рублей заочно арестовали и объявили в международный розыск.

    Главное военное следственное управление СК продолжает расследовать дело о хищении имущественного комплекса Минобороны на сумму более 700 млн рублей, в котором обвиняются четыре человека.

    В Москве суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов и двух других подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости Минобороны стоимостью более 244 млн рублей.

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    17 марта 2025, 21:14 • Новости дня
    Партизаны сожгли самоходку ВСУ, экипаж которой пошел в пивную

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожье пророссийские партизаны уничтожили чешскую САУ Dana, воспользовавшись отсутствием экипажа, который отправился в местное питейное заведение, оставив машину без присмотра, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь с 14 на 15 марта украинские военные, управляющие САУ, решили согреться алкоголем и отправились в пивную села Антоновка, передает РИА «Новости». Это заметили партизаны, которые, несмотря на риск, раздобыли топливо и подожгли оставленную без присмотра технику.

    Лебедев подчеркнул, что экипаж вернулся к самоходке до начала детонации и скрылся в неизвестном направлении. Он также предоставил видео, на котором видно, как активист подполья заливает жидкость в командирский люк САУ, которая вскоре начинает гореть.

    Ранее беспилотник 42-й гвардейской дивизии России выявил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку на Запорожском направлении.

    Также сообщалось, что расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки «Днепр» успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ в Запорожской области.

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    17 марта 2025, 03:27 • Новости дня
    Следователи раскрыли убийство члена банды Трифоновские в Приморье

    СК установил обстоятельства убийства члена банды Трифоновские в Дальнереченске в 2003 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье следователи раскрыли убийство 2003 года члена банды Трифоновские, обвиняемый задержан в Барнауле после долгих лет укрытия.

    Следственный комитет Приморского края раскрыл обстоятельства убийства одного из членов банды «Трифоновские» в 2003 году, сообщает РИА «Новости». По данным следствия, Евгений Манаков, ранее проживавший в Дальнереченске, подозревается в совершении убийства на территории бондарного завода в Дальнереченске вместе с соучастником, который ныне убит.

    Согласно материалам дела, конфликт произошел в ночь с 18 на 19 июля 2003 года, когда Манаков и его наниматель жестоко избили и застрелили жертву, после чего спрятали тело и сожгли автомобиль. Манаков уехал в Барнаул и долго скрывался там, пока не был задержан в марте 2025 года.

    Следствию помогло показание свидетеля, найденного в Комсомольске-на-Амуре. За это преступление Манакову предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Он арестован и вскоре будет доставлен во Владивосток.

    Банда «Трифоновские» действовала в Приморье с начала 1990-х годов, занимаясь вымогательством и убийствами. В настоящее время расследуются другие дела, связанные с этой группировкой, в том числе уголовное дело против Александра Ясина, главы федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе в организации убийства члена ОПГ Александра Боброва, совершенного в 1995 году по предварительному сговору.

    В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов по подозрению в участии в вооруженной банде и совершении 11 убийств с 2014 года.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту деятельности группы подростков, состоящей из 30 человек, которые занимаются хулиганством и нападениями в Краснодаре.

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