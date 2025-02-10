Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.0 комментариев
Россия выразила уважение к нейтралитету Туркмении в международной политике
Посол России отметил уважение к нейтралитету Туркмении в международной политике
Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин подчеркнул уважение Москвы к внешнеполитическому курсу Туркмении, который в 2025 году отметит 30-летие своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета.
Волынкин подчеркнул вклады Туркменистана в глобальную стабильность и геополитическое равновесие. В своей статье, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан», он отметил, что нейтралитет Туркменистана, признанный ООН, является значительным достижением, и выразил поддержку его продолжению, сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что отношения между Москвой и Ашхабадом основываются на прочной исторической основе, уважительном и взаимовыгодном диалоге. «Мы с удовлетворением констатируем совпадение или близость подходов России и Туркменистана к ключевым международным и региональным проблемам, решимость обеих сторон углублять сотрудничество по обеспечению безопасности в регионе и в мире в целом», – подчеркнул Волынкин.
Посол также поздравил коллег с наступающим Днем дипломатических работников Туркмении и выразил пожелания крепкого здоровья и успехов в их деятельности на благо туркменского народа.
Президент России Владимир Путин оценил развитие торгово-экономических и межрегиональных связей с Туркменией, подчеркнув значимость партнерства двух стран. В рамках рабочего визита в Ашхабад Путин встретился с председателем Халк маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, обсуждая ключевые вопросы сотрудничества.