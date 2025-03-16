Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Mash говорится, что военкомат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего Эйдельштейна. Молодой человек, прописанный в этом городе, должен был явиться для прохождения службы в армии. Однако он предпочел участвовать в мероприятиях в США и Франции.

Вместо визита в военкомат, Эйдельштейн посещал церемонию «Оскара» и Неделю моды в Париже. Он стал амбассадором таких брендов, как Balenciaga, loewe и MiuMiu, и завел дружбу с известными личностями, такими как Асап Роки и Эмма Корин. Оба мероприятия он посетил вместе с 18-летним братом Матвеем.

Ранее сообщалось, что фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм» на 97-й церемонии в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

В январе Борисов и Эйдельштейн были номинированы на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в фильме «Анора», который получил девять номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

Напомним, Эйдельштейн принимал участие в «Разговорах о важном», задав вопросы капитану ледокола.