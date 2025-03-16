В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.0 комментариев
Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
Военный комиссариат Нижнего Новгорода объявил в розыск актера Марка Эйдельштейна после окончания отсрочки от службы в армии, сообщили СМИ.
В Telegram-канале Mash говорится, что военкомат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего Эйдельштейна. Молодой человек, прописанный в этом городе, должен был явиться для прохождения службы в армии. Однако он предпочел участвовать в мероприятиях в США и Франции.
Вместо визита в военкомат, Эйдельштейн посещал церемонию «Оскара» и Неделю моды в Париже. Он стал амбассадором таких брендов, как Balenciaga, loewe и MiuMiu, и завел дружбу с известными личностями, такими как Асап Роки и Эмма Корин. Оба мероприятия он посетил вместе с 18-летним братом Матвеем.
Ранее сообщалось, что фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм» на 97-й церемонии в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
В январе Борисов и Эйдельштейн были номинированы на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в фильме «Анора», который получил девять номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».
Напомним, Эйдельштейн принимал участие в «Разговорах о важном», задав вопросы капитану ледокола.