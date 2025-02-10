Школьники узнали об освоении Арктики на «Разговорах о важном»

Tекст: Ольга Иванова

На очередном уроке цикла «Разговоры о важном» школьники и студенты познакомились с историей исследования и освоения Арктики. В занятии под названием «Арктика – территория развития» капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов поделился интересными фактами о работе ледоколов и значении Арктики для России.

В ходе диалога с учащимися Руслан Сасов рассказал о принципах работы атомных ледоколов, а также о количестве капитанов, управляющих этими судами в России. Он подчеркнул, что для достижения мечты стать капитаном важны образование, опыт и умение принимать взвешенные решения. В дискуссии также участвовал актер Марк Эйдельштейн, задавший вопросы капитану с борта ледокола.

Учителя и классные руководители отметили, что Арктика не только кладовая ресурсов, но и дом для миллионов живых существ, требующий бережного отношения. Ледокол «50 лет Победы» сейчас участвует в проекте «Ледокол знаний», основным партнером которого является «Росатом».

Цикл занятий «Разговоры о важном» проводится с 5 сентября 2022 года и позволяет детям обсуждать актуальные темы, интегрируя государственные ценности в процесс воспитания. В 2023 году проект удостоился национальной Премии Рунета, а в 2024 году стал лауреатом в номинации «Образование и кадры».