Вэнса освистали на концерте в Кеннеди-центре

The Guardian: Джей Ди Вэнса освистали на концерте из-за задержки и проверок зрителей

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что Джей Ди Вэнса освистали перед началом выступления Национального симфонического оркестра в Кеннеди-центре в Вашингтоне, пишет «Коммерсантъ».

Недовольство зала началось, когда Вэнс и его жена Уша заняли свои места в ложе, и оно было настолько громким, что заглушило слова ведущего.

Причиной бурной реакции стало то, что из-за приезда вице-президента всех зрителей обязали пройти полную проверку Секретной службой США, а начало концерта задержали на 25 минут. Это вызвало недовольство, особенно на фоне переназначений в составе правления центра.

Недовольство публики также могло быть связано с кадровыми изменениями, произведенными президентом США в феврале. Тогда был уволен председатель правления Кеннеди-центра вместе с 13 его попечителями, а Уша Вэнс была назначена членом нового состава правления, что вызвало критику.

Кроме того, публика могла помнить, как в 2016 году сам Джей Ди Вэнс в интервью The New York Times нелестно отзывался о любителях классической музыки, заявив, что не понимает, как можно слушать ее ради удовольствия.

Ранее семью вице-президента США Джей Ди Вэнса перевезли в тайное место после того, как проукраинские активисты устроили протесты на горнолыжном курорте в Вермонте.

Джей Ди Вэнс оказался более опасным для ЕС, чем Дональд Трамп, согласно мнению экспертов Bloomberg после его выступления в Мюнхене.

Напомним, Вэнс отчитал Владимира Зеленского за хамское поведение в Овальном кабинете.