  • Новость часаНа западе Украины после взрывов повреждена критическая газовая инфраструктура
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно
    Трамп озвучил главную претензию к НАТО
    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину
    Макрон собрался поговорить с Путиным, когда разрешит Зеленский
    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии
    США объявили о создании стратегического резерва биткойна
    Путин пообещал вручить награду вынесшей тело мужа с поля боя медику из Тувы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    11 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 09:59 • Новости дня

    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа

    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возвращение Дональда Трампа к власти в США заставило Европу задуматься о расколе альянса, но вице-президент Джей Ди Вэнс вызывает еще больше опасений у европейцев после его выступления в Мюнхене, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, европейские лидеры считают, что в случае его прихода к власти трансатлантический альянс может столкнуться с еще большими вызовами, передает ТАСС.

    Один из западноевропейских дипломатов заявил, что Вэнс воспринимается как антиевропейский политик, что закрепилось после его речи, где он выразил скептицизм в отношении традиционных союзников США.

    Такая позиция Вэнса добавляет опасений о возможном длительном расколе между США и Европой.

    Сам Вэнс, как подчеркивает Bloomberg, представляя скептический взгляд на отношения с Европой, подчеркивает, что политика США может продолжить курс на уменьшение зависимости от традиционных союзников и усиление самостоятельности в принятии решений на международной арене.

    Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (15)
    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

    Коментарии (13)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    #{vote}
    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

    Коментарии (15)
    7 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии

    Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины

    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи. Также по итогам саммита заявлено, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС».

    «Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.

    Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    В итоговом заявлении саммита сообщается, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.

    При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.

    Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».

    Итоговое заявление саммита ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (3)
    6 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Не думаю, что у Украины есть выбор в вопросе урегулирования

    Трамп заявил об отсутствии у Украины выбора в вопросе урегулирования конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украина стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта, так как у Киева нет иного выбора, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, у России «выбора тоже нет», но «другим образом».

    «Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его мнению, Россия также стремится к «сделке». «Потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже», – сказал президент США.

    Он отметил, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в отношениях с Украиной и Россией, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Он подчеркнул, что успешное завершение этого процесса было бы благоприятным исходом для всех вовлеченных сторон.

    Помимо этого, президент США заявил о намерении обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации. По его словам, «было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия». Он считает, что «у Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество», как у России и США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и проинформировали Россию.

    Президент США намерен перезагрузить двусторонние отношения с Россией, отказавшись от политики изоляции. Белый дом проводит секретные обсуждения о выборах на Украине с несколькими известными политиками, включая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

    Коментарии (12)
    6 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро, сообщает Agence France-Presse.

    Согласованный в Брюсселе план ReArm EU был выдвинут Еврокомиссией, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро, которые она займет на рынках капитала и передаст странам в виде кредитов на закупку оружия в Европе. В частности, речь идет о производстве систем ПВО в ЕС и оружии для Украины. Также планируется рост расходов на оборону, чтобы собрать 650 млрд евро на производство оружия в виде госкредитов самими странами ЕС. На военную промышленность также хотят потратить средства программы развития депрессивных регионов Евросоюза (Cohesion Policy).

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (10)
    6 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Лавров: Макрон и Стармер повезут Зеленского «на поклон» в Вашингтон

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    По его словам, Макрон и Стармер предложили приостановить боевые действия на Украине на месяц, чтобы согласовать условия мирного урегулирования, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины, согласование условий станет затруднительным, так как «создаются факты на земле».

    Он также подчеркнул, что Макрон периодически заявляет о намерении позвонить Владимиру Путину, однако не делает этого, хотя Москва открыта к контактам с Западом.

    Также Лавров выразил мнение, что западные лидеры, включая Макрона и Стармера, давно пренебрегли дипломатическим этикетом по украинскому вопросу.

    По его словам, они собираются представить свои решения Зеленскому и затем согласовать их с президентом США, чтобы предъявить их Путину, что не соответствует правилам дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Коментарии (6)
    6 марта 2025, 11:21 • Новости дня
    Politico: Трамп будет разрушать и перекраивать ЕС на свой лад

    Politico: Трамп будет разрушать и перекраивать ЕС на свой лад

    Politico: Трамп будет разрушать и перекраивать ЕС на свой лад
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США инициировал массовый кризис безопасности, отозвав поддержку США Украины, чтобы обнажить потенциально гибельные трещины в единстве стран Евросоюза и переделать ЕС на свой лад, пишет Politico.

    Президент США намерен изменить Европейский союз, используя сложившуюся кризисную ситуацию в регионе. Его прошлые попытки ослабить ЕС в результате торговой войны оказались неэффективными, и теперь, воспользовавшись выходом США из поддержки Украины, он акцентирует внимание на разногласиях внутри блока, пишет Politico.

    Издание отмечает, что в его втором сроке администрация Трампа активно игнорирует Брюссель, демонстрируя предпочтение двусторонним отношениям с национальными лидерами: французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

    Разногласия среди стран ЕС становятся более очевидными на фоне кризиса на Украине. Президент США использует их для раскола блока и ослабления его влияния, пишет издание. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта пытаются справиться с этой новой реальностью, которая требует гибкости и адаптации.

    Тем не менее, несмотря на усилия по дестабилизации, представители ЕС уверены в способности блока противостоять давлению.

    Наиболее пессимистично настроенные наблюдатели в Европе заявили, что администрация США одержима продвижением популистских националистических сил в Европе, чтобы помочь разрушить ЕС и вернуть его в гораздо более свободную конфедерацию стран, каждая из которых была бы в большей степени обязана Соединенным Штатам – или, возможно, России.

    Политические разногласия между США и ЕС обостряются не только в экономической, но и в политической сфере. Визиты европейских лидеров в Вашингтон, как, например, поездка комиссара по торговле Мароша Шефчовича, не оправдали ожиданий, и США намерены ввести 25-процентную пошлину на все импортируемые из ЕС товары.

    Отмечается, что в этот срок Трамп, похоже, не в настроении взаимодействовать с чиновниками ЕС. Из всех лидеров ЕС только премьер-министр Италии Джорджия Мелони и Виктор Орбан из Венгрии получили официальное приглашение на инаугурацию, как и другие крайне правые европейские политики, которые собрались в Капитолии на это мероприятие.

    Хотя фон дер Ляйен встречалась с Вэнсом, который неоднократно вызывал возмущение Европы, в Мюнхене, ни она, ни Коста не добились личной встречи с американским лидером с момента его инаугурации.

    Там, где администрация президента США видит потенциальную слабость, например, в готовности ЕС полностью обеспечить соблюдение своих собственных законов против интересов США, она изо всех сил пытается «разоблачить блеф Европы», игнорируя эти законы.

    «Что мы видим в Вэнсе и в части больших технологий… так это то, что существует идеологическая программа, и здесь мы также можем увидеть желание ослабить Европейский Союз как потенциальную державу», – заявил Стрюе де Свиланд из Калифорнийского университета в Лувене.

    В эту новую эпоху силовой политики чиновники ЕС, контролирующие деньги и жесткую политику, будут жить гораздо лучше, чем другие, чья роль менее четко определена, заявили эксперты издания.

    Фон дер Ляйен, чья комиссия распоряжается огромным бюджетом ЕС и контролирует торговлю, а также антимонопольную политику, скорее всего, заставит с ней считаться, нравится президенту США это или нет.

    Когда Вашингтон начнет торговую войну, именно влиятельные люди в Брюсселе будут устанавливать тарифы на американский бурбон, джинсы и мотоциклы. И именно ЕК может наложить на американских технологических гигантов многомиллиардные штрафы за нарушение конкуренции, сообщается в публикации, отмечает издание.

    Чиновникам ЕС с менее ощутимой властью, таким как президент ЕС Коста или главный дипломат ЕС Кая Каллас, придется бороться за значимость в условиях конкуренции между ними за усиление собственного влияния.

    В тех областях, где ЕС не желает полностью использовать свои полномочия, например, в применении определенных технологических правил, вероятно тихое отступление, подчеркивают источники.

    «Мы продолжаем слышать, что ЕС не имеет влияния, что мы значим меньше, чем ничего. Но если Трамп и Путин найдут общий язык, назвав нас своим врагом, то, вероятно, это потому, что в конце концов мы действительно что-то значим», – заявил представитель ЕС.

    Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза.

    Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 03:26 • Новости дня
    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины

    Орбан отверг слова главы Евросовета об изоляции Венгрии и заявил об изоляции самого ЕС

    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Венгрия «изолирована внутри ЕС». Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    Кошта подтвердил, что Венгрия заблокировала решение саммита по Украине. Он выразил уверенность, что Брюссель преодолеет это сопротивление. «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем 1», – приводит его слова ТАСС.

    «Думаю, это более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций», – заявил в ответ Орбан. По его словам, «если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, Венгрия совершенно не изолирована», передает РИА «Новости».

    Орбан также прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон не будет защищать страны НАТО, не выполняющие обязательств по оборонным расходам. Он согласился с тем, что «придется тратить больше» на собственную оборону.

    «Нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут. Речь об очень большой сумме», – сказал Орбан в эфире М1.

    Он отметил, что «украинское государство тоже надо финансировать, иначе оно развалится», а «все три пакета – это уже слишком много».

    Венгрия, по его словам, намерена провести опрос населения о вступлении Украины в ЕС, считая, что сначала необходимо решить этот вопрос, а затем принимать решение о финансовой поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 из 27 стран Евросоюза поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги. Экстренный саммит Евросоюза по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Уиткофф: США проинформировали Россию о своих переговорщиках по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

    «У нас нынешним утром были обсуждения с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем относительно того, какими будут имена участников этой команды», – заявил Уиткофф журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, американская сторона уже связалась с Россией по этому вопросу и планирует информировать украинскую сторону о составе делегации. Подробности по поводу конкретных имен участников делегации пока не разглашаются.

    Ранее стало известно, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа сообщил о планах США и Украины обсудить прекращение огня

    Спецпосланник Трампа Уиткофф сообщил о планах США и Украины обсудить в Саудовской Аравии прекращение огня

    Tекст: Вера Басилая

    На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Уиткофф заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины. На повестке дня обсуждение сделки по урегулированию конфликта и возможное перемирие. Уиткофф отметил, что место проведения встречи может измениться, но она точно пройдет в Саудовской Аравии, предположительно в Эр-Рияде или Джидде, передает РИА «Новости».

    Позиция России в отношении украинского конфликта ранее была озвучена президентом Владимиром Путиным. В январе на совещании с постоянными членами Совбеза РФ он подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. По его мнению, мир на Украине должен строиться на уважении законных интересов всех народов в регионе, и власти России продолжат бороться за интересы своего народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные официальные лица США и Украины, включая Уиткоффа, встретятся в Саудовской Аравии.

    Майк Уолтц заявлял, что возможность возобновления военной помощи Киеву может быть рассмотрена, если американская сторона достигнет успехов в переговорах с украинской стороной.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также считал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда».

    Владимир Путин заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 22:54 • Новости дня
    Расширение помощи Украине поддержали 26 из 27 стран ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, одобрить данные шаги отказалась Венгрия, сообщил европейский источник.

    Источник ТАСС указал, что «Венгрия пока воздержалась». Однако отмечается, что дискуссия не завершена.

    Напомним, на саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

    Коментарии (3)
    7 марта 2025, 08:18 • Новости дня
    Bloomberg: США готовят полный пакет санкций против энергетики России

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине, пишет Bloomberg.

    По данным издания, США готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против российской энергетики, передает РИА «Новости».

    Эти меры могут быть приняты, если они окажутся необходимыми для достижения мира на Украине.

    Бессент подчеркнул, что ограничения будут открытыми и агрессивными, что обеспечит «максимальный эффект» за короткое время.

    По словам министра, такая стратегия позволит усилить позиции США на переговорах и добиться нужных результатов.

    Кроме того, Бессент отметил, что все возможные меры уже обсуждаются и могут быть применены в ближайшее время, если ситуация на Украине потребует такого вмешательства.

    Издание Reuters сообщало, что США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    Коментарии (4)
    7 марта 2025, 09:19 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал обсуждения ядерного оружия размыванием международных норм

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обсуждения в некоторых странах ядерного оружия, назвав это размыванием международных норм.

    Гросси отметил, что обсуждения на эту тему, которые раньше считались табуированными, становятся все более распространенными, что представляет собой опасное размывание международных норм, передает РИА «Новости».

    Глава МАГАТЭ в интервью агентству Bloomberg высказался о том, что еще несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы невозможны, но сейчас они ведутся в ряде стран, что он считает тревожным сигналом о постепенном размывании международных норм.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 14:07 • Новости дня
    Песков: США не стали дружественной страной для России из-за веры Рубио

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на религиозность госсекретаря США Марко Рубио, Америка не может считаться дружественной для России страной.

    Песков заявил, что религиозность американского госсекретаря Марко Рубио не делает США страной с общими с Россией ценностями, передает ТАСС. Он отметил, что США не являются дружественной для России страной в данный момент. Представитель Кремля подчеркнул важность попыток реанимировать и восстановить двусторонние отношения между государствами.

    Песков также отметил, что соблюдение религиозных обрядов, таких как обряд с нанесением пепла на лоб, является личным выбором каждого человека. «Что касается вероисповедания человека – это право каждого», – сказал он.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио удивил зрителей Fox News, появившись в эфире с крестом на лбу, символизирующим начало Великого поста.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного урегулирования конфликта на Украине.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа лидеров России и США может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

    Коментарии (0)
    Главное
    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ взят в плен
    Венгрия и ЕС поспорили о международной изоляции
    Нацразведка США объяснила остановку обмена разведданными с Украиной
    Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    Армия Сирии начала операцию в Латакии и Тартусе против сторонников Асада
    SpaceX потеряла прототип Starship во время тестового запуска
    Иностранцы вывезли советские чертежи из Николаева

    Авторынок в России ждет шоковый год

    Продажи новых автомобилей в России серьезно рухнули в феврале – сразу на четверть, на дилерских складах наблюдается затоваривание. Этот год может оказаться одним из самых худших – предпосылок для оптимизма практически нет. Беспочвенные надежды россиян на возвращение в страну западных автомобильных брендов, по мнению участников рынков, только вредят. Стоит ли ждать снижения цен на машины, которые так плохо продаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно

    Появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире с крестом на лбу вызвало среди европейцев истерику. Но дело не в кресте, а в признании того, что Вашингтон вел с Россией на Украине «прокси-войну», как руководство самой России и заявляло все три года СВО. Однако Рубио стоило бы уточнить еще два момента, крайне важных для разрешения вопроса о войне и мире. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый герой Украины в США не осилит свою миссию

    Один из конгрессменов США – Эл Грин – прославился на всю Украину. Он поднял скандал, попытался перекричать самого Дональда Трампа и поклялся добиться досрочной отставки президента. Теперь украинцы пишут Грину слова поддержки. Но сможет ли этот специфически знаменитый политик помочь Киеву на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............