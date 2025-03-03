Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов

Tекст: Вера Басилая

Семью вице-президента США Джей Ди Вэнса перевезли в тайное место после того, как они столкнулись с протестами проукраинских активистов во время их отдыха возле горнолыжного курорта в Вермонте, передает RT.

Издание Breitbart сообщило, что один из лыжников на курорте, описывая толпу протестующих, использовал нецензурные выражения, чтобы выразить сомнения в их умственных способностях.

Ранее Fox News сообщил, что проукраинские активисты сорвали отдых Вэнса после его конфликта с Владимиром Зеленским на переговорах в Белом доме.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитал Владимира Зеленского за хамское поведение в Овальном кабинете.

В Сети обратили внимание, что Зеленский во время ссоры с Вэнсом использовал нецензурную лексику.



