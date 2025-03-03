Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.3 комментария
Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
Семью вице-президента США Джей Ди Вэнса перевезли в тайное место после протестов проукраинских активистов на горнолыжном курорте в Вермонте, сообщает Breitbart.
Семью вице-президента США Джей Ди Вэнса перевезли в тайное место после того, как они столкнулись с протестами проукраинских активистов во время их отдыха возле горнолыжного курорта в Вермонте, передает RT.
Издание Breitbart сообщило, что один из лыжников на курорте, описывая толпу протестующих, использовал нецензурные выражения, чтобы выразить сомнения в их умственных способностях.
Ранее Fox News сообщил, что проукраинские активисты сорвали отдых Вэнса после его конфликта с Владимиром Зеленским на переговорах в Белом доме.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитал Владимира Зеленского за хамское поведение в Овальном кабинете.
В Сети обратили внимание, что Зеленский во время ссоры с Вэнсом использовал нецензурную лексику.