После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
Белоруссия попросила Россию о помощи при строительстве второй АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах строительства второй атомной электростанции в сотрудничестве с Россией, подчеркнув, что реактор и турбина будут построены российскими специалистами.
Выступая в Совете Федерации России, Лукашенко подчеркнул, что основные компоненты новой станции будут произведены в России, передает РИА «Новости».
Лукашенко отметил, что Белоруссия обладает достаточным количеством специалистов, которые уже работают с российскими партнерами в Турции и готовятся к работе в Венгрии. Белорусские специалисты планируют самостоятельно строить станцию, исключая критически важные части, такие как реактор и турбина.
Он также рассказал о возможных планах размещения второй АЭС на восточных границах Белоруссии. Это позволит в случае необходимости обеспечить электричеством Брянскую область и новые регионы России.
В сентябре Россия и Белоруссия договорились начать строительство второй АЭС. Лукашенко ранее заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС.