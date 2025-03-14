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    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    4 комментария
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    29 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    9 комментариев
    14 марта 2025, 10:32 • Новости дня

    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной

    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
    @ Kira Hofmann/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект коммюнике G7 не содержит упоминаний о новых санкциях против России, но подчеркивает необходимость мирных усилий и призывает Россию безоговорочно согласиться на перемирие на Украине, пишет Reuters.

    По информации источников  Reuters, в проекте коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел стран G7, проходящей в канадской провинции Квебек, отсутствуют упоминания о возможности введения новых санкций против России, передает ТАСС. Документ, согласно источникам агентства, приветствует мирные инициативы США и содержит призыв к России безоговорочно согласиться на 30-дневное перемирие на Украине.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью агентству подчеркнула важность единства среди стран Группы семи, отметив: «Если нам не удастся согласовать текст коммюнике, это покажет разногласия. Это не в интересах ни одной из стран Группы семи».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. По его словам, Москва исходит  из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса.

    Президент США Дональд Трамп назвал «многообещающими» слова Путина о возможности прекращения огня на Украине.

    Напомним, США решили избавиться от враждебной риторики к России на встрече G7.

    13 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы

    Путин указал на неясные нюансы условий прекращения боевых действий

    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    «Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», – сказал российский лидер, передает ТАСС.



    Путин также прокомментировал готовность Украины к прекращению боевых действий. «Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле», – сказал президент. А она, отметил президент, стремительно меняется в пользу РФ. 

    По его словам, если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование ВСУ в Курской области, то выйти из окружения оставшиеся там украинские войска не смогут. «Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», – сказал глава государства.

    Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации, отметил глава государства. В связи с этим Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы.

    «Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?» – сказал глава государства.

    Коментарии (52)
    13 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация на земле меняется стремительно, и отметил, что командующий группировкой «Север» накануне доложил ему о планах взять Суджу уже на следующий день, что в итоге и произошло.

    Путин отметил, что действия российских Вооруженных сил были успешными не только в Судже, но и в других прилегающих населенных пунктах, которые были взяты под контроль. «Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», – заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития событий на земле будут приниматься решения о последующих шагах по прекращению конфликта и достижению приемлемых для всех сторон договоренностей.

    Напомним, накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России. Он заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    13 марта 2025, 15:32 • Новости дня
    Ушаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
    Ушаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что предложенное 30-дневное перемирие в конфликте на Украине не имеет пользы для России, так как дает Украине возможность перегруппировки сил.

    Ушаков высказал мнение, что перемирие лишь даст украинским силам время для набора сил и продолжения военных действий, передает ТАСС.

    «30-дневное временное перемирие. Ну а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», – сказал он журналистам.

    Ушаков также отметил, что предложение о временном перемирии на фоне наступления Вооруженных сил России является поспешным действием, которое не способствует установлению долгосрочного мира.

    Ранее Ушаков подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном мирном урегулировании ситуации на Украине, которое должно учитывать законные интересы российской стороны.

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    13 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий

    Лавров: Киев врал о перемирии на Украине с 2014 года

    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    Лавров сообщил в интервью RT, размещенном в Telegram-канале, что с 2014 года перемирия на Украине объявлялись неоднократно, однако каждый раз они сопровождались обманом со стороны Киева при поддержке европейских стран. По словам главы МИД, это касалось Минских соглашений и договоренностей, разрушенных после событий 2014 года, а также иных договоренностей, например, в Стамбуле, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все достигнутые с Украиной договоренности о перемирии не выполнялись, что вызывало недовольство российской стороны. Он указал на значительную роль европейских стран в поддержке Киева и его действий, связанных с нарушением этих соглашений.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выразит официальное мнение России относительно временного перемирия на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не будет принимать решений о предложенном перемирии до получения информации от США.

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    13 марта 2025, 16:23 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут поймать Россию на уловку с перемирием

    Лукашенко заявил о неспособности США поймать Россию на уловку с перемирием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    Лукашенко заявил, что предложение о временном перемирии на Украине не станет уловкой для России, сообщает ТАСС. Белорусский лидер отметил, что в условиях постоянных обманов со стороны Запада пришло время начать «думать головой».

    «Нет, они уже нас не поймают, а Россию – тем более», – сказал Лукашенко, обсуждая возможность того, что предложение о перемирии может быть прикрытием для обманных действий.

    Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Лукашенко, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском.

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    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


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    13 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    По его словам, российские силы контролируют ситуацию в регионе, что делает невозможным выход украинских войск из окружения.

    «Там (в Курской области) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

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    14 марта 2025, 08:19 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
    Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами ПВО Минобороны России успешно отражена атака четырех беспилотников, направлявшихся на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Обломки дронов упали на землю, на месте уже работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram-канале.

    Во вторник российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

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    13 марта 2025, 20:05 • Новости дня
    Послы ФРГ и Дании посетили МИД России для рабочих контактов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг послы Германии и Дании посетили Министерство иностранных дел России для проведения рабочих контактов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Это рабочие контакты», – заявили в Министерстве иностранных дел России в ответ на вопрос о визитах послов на Смоленскую площадь, передает РИА «Новости».

    В марте прошлого года посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

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    13 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Песков рассказал о значении появления Путина в военной форме

    Песков: Появление Путина в форме сигнализировало о решимости завершить операцию в Курской области

    Песков рассказал о значении появления Путина в военной форме
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что появление Владимира Путина в военной форме символизирует намерение завершить операцию по освобождению Курской области в ближайшее время.

    Об этом представитель Кремля заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    «Сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению на отдельном участке в Курской области», – сказал он.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где появился в штабе группировки в военной форме.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал, что появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы.

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    13 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Стало известно о запланированной встрече Путина с Уиткоффом в закрытом формате
    Стало известно о запланированной встрече Путина с Уиткоффом в закрытом формате
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил о запланированной на сегодняшний вечер встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    По словам Ушакова, встреча пройдет в закрытом формате, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

    Напомним, самолет Gulfstream G650, на борту которого находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. Ранее Ушаков не исключил встречу Путина с Уиткоффом.

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    14 марта 2025, 08:42 • Новости дня
    Fox News: США не продлили лицензию на расчеты за российскую нефть

    Tекст: Валерия Городецкая

    США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки, сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.

    По информации Лоуренса, с истечением этой лицензии страны Европы и союзники США уже не смогут покупать нефть из России без риска санкций, передает «Лента.Ру». «Страны Европы и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без санкций со стороны США», – заявил он.

    Журналист также добавил, что генеральная лицензия на покупку российской нефти истекла вчера, подчеркнув, что это решение является тактическим шагом в переговорном процессе.

    Агентство Bloomberg сообщало, что санкции США, направленные на ограничение экспорта российской нефти, показали сбои, после того как несколько судов, находящихся в черном списке, смогли загрузить партии нефти и отправиться из регионального порта России.

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    13 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Ушаков: Путин сформулирует позицию России по перемирию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выразит официальное мнение России относительно временного перемирия на Украине.

    Президент России Владимир Путин сам определит официальную позицию России относительно временного перемирия на Украине на фоне наступления ВС России. Об этом рассказал помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не будет принимать решений о предложенном перемирии до получения информации от США.

    Посол России в Британии Андрей Келин заявил изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркивал, что Москва рассматривает временное перемирие как поспешное действие и передышку для украинских военных.

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    13 марта 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин аккуратно ответил на вопрос о перемирии

    Лукьянов: Механизмов поддержания перемирия на Украине пока нет и в помине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин назвал нюансы, которые Россия хотела бы учесть при обсуждении предложенного ей 30-дневного перемирия с Украиной. А они заключаются в том, что механизмов контроля за прекращением огня нет и их только предстоит разработать, заявил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Владимир Путин аккуратно ответил на вопрос, поддерживает ли Россия идею перемирия на тридцать суток», – написал в своем Telegram-канале Лукьянов. По его словам, Путин выразил поддержку мирным средствам завершения конфликта, а также одобрил идею перемирия, но с некоторыми нюансами. «А нюансы в том, что никаких механизмов поддержания и содержания этого перемирия пока нет и в помине. Их надо обсудить, разработать, возможно, и в личном контакте с президентом Трампом», – указал политолог.

    «Согласуем – и прекрасно, пусть вступает в силу. Но не ранее, ибо пока ничего не ясно», – высказал мнение Лукьянов о сроках перемирия. 

    Он добавил, что Путин поблагодарил Трампа за все усилия и «не забыл его личный вклад, что для визави едва ли не главное».  При этом Лукьянов подчеркнул, что впереди у России и США «содержательные разговоры, начиная с сегодняшнего вечера».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    Коментарии (29)
    14 марта 2025, 08:50 • Новости дня
    Стало известно о кустарной сборке атаковавших Подмосковье дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Московский регион в пятницу, оказались кустарной сборки, пишут СМИ.

    Специалисты, изучив обломки, пришли к выводу, что летательные аппараты были собраны вручную из частей других беспилотников, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Напомним, силы ПВО Минобороны России успешно отразили атаку четырех беспилотников, направлявшихся на Москву, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. ПВО также сбила три беспилотника в Подмосковье: два были уничтожены над Балашихой, а третий – в микрорайоне Южная Битца в Ленинском, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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