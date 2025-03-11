США решили избавиться от враждебной риторики к России на встрече G7

  • Новость часаАтаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Германии понадобился второй «ядерный зонтик»
    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    Эксперт рассказал, как поступить с денежным переводом от незнакомца
    Минобороны: Украина атаковала Россию 337 беспилотниками
    Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву
    США поставили условие возобновления военной помощи Украине
    Госдеп США заявил о нежелательности новых санкций против России
    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    36 комментариев
    11 марта 2025, 09:37 • Новости дня

    США решили избавиться от враждебной риторики к России на встрече G7

    Рубио сообщил о намерении США предотвратить враждебную риторику против России на встрече G7

    Tекст: Вера Басилая

    США хотят избежать враждебной риторики по отношению к России на встрече G7, которая пройдет с 12 по 14 марта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    США стремятся предотвратить использование враждебной риторики в адрес России на предстоящей встрече министров иностранных дел стран G7, которая пройдет с 12 по 14 марта, передает «Лента.ру».

    Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что враждебная риторика затрудняет процесс переговоров и не способствует достижению мира. США намерены придерживаться позиции, направленной на запуск мирных переговоров, а не на принятие чьей-либо стороны.

    По словам Рубио, другие страны G7 могут иметь свои взгляды на ситуацию, но США решительно поддерживают идею мирного разрешения конфликта на Украине.

    Ранее Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине без необходимости введения новых санкций против России.

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

    Президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Песков назвал понятными планы США свернуть борьбу с «российской угрозой».

    10 марта 2025, 13:28 • Новости дня
    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США

    Песков сообщил о начальной стадии восстановления отношений России и США

    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США находятся на начальной стадии восстановления двусторонних отношений, этот процесс будет долгим и трудным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия и США начали работать над восстановлением двусторонних отношений, и этот процесс обещает быть долгим. Песков подчеркнул, что ожидаемый процесс восстановления не будет простым, но важные шаги уже сделаны благодаря выраженной политической воле президентов России и США, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США рассмотрел введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине.

    Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно лишь при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

    Коментарии (23)
    10 марта 2025, 14:35 • Новости дня
    Bloomberg: Советники Трампа разработали планы по ослаблению антироссийских санкций

    Bloomberg: Советники Трампа разработали планы смягчения санкций против России

    Bloomberg: Советники Трампа разработали планы по ослаблению антироссийских санкций
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Советники президента США Дональда Трампа рассматривают различные меры по ослаблению санкций против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с обсуждениями этих планов.

    Основное внимание уделяется ограничениям в области нефти. Это обсуждение происходит на фоне приостановки переговоров о гарантиях безопасности для Украины, передает ТАСС.

    Агентство пишет, что европейские лидеры, возглавляемые Великобританией и Францией, разрабатывают собственное предложение по гарантиям безопасности для Украины. Они планируют встретиться в Париже на этой неделе для обсуждения данной темы.

    Санкции, введенные США против России, могут быть ослаблены не сразу, как сообщают источники агентства. Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину США разработать конкретные варианты ослабления рестрикций. Однако пока неясно, какие именно условия будет выдвигать Вашингтон в обмен на смягчение санкций.

    Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что на этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы, ни от одной из сторон не поступало информации о подготовке таких встреч.

    Коментарии (8)
    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 18:06 • Новости дня
    Небензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии
    Небензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

    Соответствующее заявление Небензя сделал перед началом закрытых консультаций по сирийскому вопросу в Совете Безопасности ООН, ответив положительно на вопрос журналистов по поводу взаимодействия с США, передает ТАСС.

    Напомним, Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва обеспокоена проявлениями насилия в Сирии.

    Коментарии (13)
    11 марта 2025, 04:13 • Новости дня
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством

    Карлсон назвал власть на Украине установленной ЦРУ при госперевороте

    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство было установлено ЦРУ в результате госпереворота 2014 года, Украина несостоятельна как суверенное государство, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», – приводит слова Карлсона РИА «Новости».

    Карлсон считает, что Россия одержала победу в конфликте с США на Украине. Журналист отметил, что Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем и назвал это поражением для США. По его словам, США «не ведут переговоры с позиции силы».

    Карлсон также заявил, что США проявили слабость в конфликте, несмотря на военную помощь украинским вооруженным силам и участие американцев в боях на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил о необходимости выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского и киевских властей в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада. Он также сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям.

    Коментарии (5)
    10 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки

    Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта

    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, обе стороны должны быть готовы пойти на трудные решения, чтобы завершить конфликт или, по крайней мере, временно его приостановить, пишет New York Times.

    «Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные вещи, как и россиянам придется пойти на трудные вещи», – сказал Рубио.

    Рубио, летя в Саудовскую Аравию для переговоров с украинскими чиновниками, отметил, что Россия не сможет взять под контроль всю Украину. «И, очевидно, Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году», – заявил он. Он подчеркнул важность выяснения того, какие уступки готова сделать Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    По данным CNN, ожидаются переговоры между представителями России и США с участием украинских и российских чиновников.

    Коментарии (14)
    11 марта 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным

    Журналистка Bloomberg сообщила о намерении Уиткоффа встретиться с Путиным в Москве

    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники.

    «Посланник президента (США) на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», – сообщила Хордерн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, Уиткофф уже посещал Москву в 2025 году. Когда Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков, именно Уиткофф вывез американца на родину.

    Коментарии (2)
    11 марта 2025, 02:25 • Новости дня
    США заявили о желании избежать ужесточения санкций против России

    Рубио выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине без новых санкций против России

    США заявили о желании избежать ужесточения санкций против России
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине без необходимости введения новых санкций против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, у США имеются инструменты, позволяющие навязать «издержки» российской стороне, но Вашингтон надеется, что до этого «не дойдет». Он подчеркнул, что цель США – усадить Москву и Киев за стол переговоров для преодоления конфликта, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что заявления США о возможности ужесточения антироссийских рестрикций является напоминанием о наличии инструментов у США, если ситуация ухудшится. Тем не менее, он выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать без использования этих инструментов. «Мы надеемся, что этого не случится. Мы действительно на это надеемся. Мы надеемся, что до такого не дойдет», – подчеркнул Рубио.

    По его словам, Соединенные Штаты пока еще не обсуждали снятие с России европейских санкций, Брюссель сам должен принимать такие решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.

    Президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

    Коментарии (2)
    10 марта 2025, 12:02 • Новости дня
    Захарова опровергла сообщения о переговорах России и США на этой неделе
    Захарова опровергла сообщения о переговорах России и США на этой неделе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы, ни от одной из сторон не поступало информации о подготовке таких встреч.

    Российская сторона не намерена проводить переговоры с США в Саудовской Аравии на текущей неделе. Захарова подтвердила отсутствие планов и отметила, что соответствующей информации не поступало и от американской стороны.

    «Не планируется», – ответила Захарова на вопрос о возможности проведения встречи, добавив, что США также не предоставляли никаких данных по этому поводу, передает ТАСС.

    Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что на этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США.

    Коментарии (2)
    10 марта 2025, 22:59 • Новости дня
    США обещали не оказывать военную помощь России

    Tекст: Антон Антонов

    США не станут оказывать России военную помощь, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я могу вас заверить: мы не будем оказывать военную помощь русским», – приводит слова Рубио New York Times.

    Он сообщил, что, скорее всего, обсудит в Саудовской Аравии с украинскими официальными лицами возобновление Вашингтоном военной помощи Киеву. Позиция США по этому вопросу может измениться, если США поверят, что Украина серьезно настроена на мир, пояснил Рубио.

    Напомним, по его словам, Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России. США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

    Коментарии (3)
    10 марта 2025, 15:02 • Новости дня
    СВР: Британия боится диалога России и США по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    Британское руководство рассматривает как угрозу своим интересам продвижение диалога между США и Россией по разрешению конфликта на Украина, указало ведомство, передает ТАСС.

    «В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной», – добавили в СВР.

    Также в ведомстве подчеркнули, что Британия остается поджигателем глобального конфликта.

    Ранее СВР сообщала, что руководство Евросоюза ведет «войну» против так называемых несистемных лидеров, поддерживающих президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Рубио заявил о заинтересованности США в позитивной встрече Путина и Трампа

    Рубио сообщил о надежде США на позитивный характер встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что обе стороны выразили готовность провести встречу, однако она пока не запланирована. «Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также госсекретарь отметил, что несмотря на отсутствие точной даты встречи, он не может предопределить расписание американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что не установлена конкретная дата встречи президентов России и США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в нынешний президентский срок нового американского лидера президенты России и США провели лишь один телефонный разговор в феврале.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 20:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о неопределенности даты встречи Путина и Трампа

    Дата встречи Путина и Трампа остается неопределенной, заявил Марко Рубио

    Tекст: Денис Тельманов

    Конкретная дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определена, передает ТАСС. По словам Рубио, конкретные сроки пока не назначены. Он сделал это заявление в комментарии для саудовского телеканала Al Arabiya.

    Марко Рубио отметил: «Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена». Это заявление прозвучало на фоне ожиданий, что встреча может состояться в ближайшие месяцы. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности проведения встречи в одной из нейтральных стран.

    Политологи считают, что одна из причин задержки с определением даты встречи может быть связана с напряженной международной обстановкой и необходимостью подготовить повестку для обсуждения лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале.

    Соединенные Штаты нуждаются в российской помощи в вопросе нормализации отношений с Ираном, о чем президент Трамп обратился к Путину в ходе переговоров 12 февраля.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    Журналист Axios назвал дату возможного визита Уиткоффа в Москву

    Журналист Axios Равид сообщил о возможной встрече Уиткоффа с Путиным в Москве в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, сообщил журналист Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Уиткофф действительно собирается «приехать в Москву в конце этой недели для встречи с Путиным». Однако, как заявил источник, «все еще может измениться».

    Уиткофф во вторник собирается посетить Абу-Даби, в среду – провести переговоры в Дохе по ситуации в секторе Газа, а в четверг он может встретиться с Путиным в Москве, говорится в сообщении.

    Напомним, журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Песков сообщил о единственном разговоре Путина и Трампа в новом сроке президента США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при текущем сроке нового американского президента провели всего один телефонный разговор, передает РИА «Новости». Песков добавил, что разговор произошел в феврале и был оценен как конструктивный и способствующий диалогу между двумя странами.

    По словам Пескова, несмотря на то, что телефонные контакты между российским и американским лидерами не часты, данный разговор был достаточно конструктивным. Он послужил основой для начального этапа восстановления двусторонних отношений между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог назвал вероятным местом встречи Путина и Трампа Стамбул, а Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении к Путину. Он также заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 13:42 • Новости дня
    Песков: США хотят увидеть желание мира от Киева

    Песков сообщил, что США хотят увидеть от Киева стремление к миру на переговорах в Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что США на переговорах в Саудовской Аравии ожидают от Киева демонстрации стремления к мирному разрешению конфликта.

    По словам Пескова, важно понять, действительно ли члены режима Владимира Зеленского хотят мира, или их заявления не соответствуют действительности, сообщает РИА «Новости».

    «По Саудовской Аравии – здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир», – указал Песков.

    Он добавил, что на различных уровнях США неоднократно заявляли о необходимости увидеть такие стремления со стороны украинского руководства. На вопрос об ожиданиях российской стороны Песков отметил, что фокус должен быть на позиции США, которые и заявили о своих ожиданиях.

    Песков подчеркнул, что для всех участников переговоров важно определиться, готово ли украинское руководство к мирному разрешению ситуации. Это, по его мнению, является ключевым моментом в предстоящих обсуждениях.

    При этом Песков опроверг сообщения о готовящихся переговорах между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии на этой неделе.

    Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что на этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы, ни от одной из сторон не поступало информации о подготовке таких встреч.

    Коментарии (0)
    Главное
    При атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей
    Возросло число жертв украинского обстрела торгового центра в Курской области
    Песков: Украине хватит оружия даже без новых поставок США
    Зурабишвили расколола оппозицию Грузии
    Киевские общины Украинской православной церкви отказались переходить в ПЦУ
    У берегов Британии столкнулись танкер и контейнеровоз
    Маск заявил о кибератаке на X с украинских IP-адресов

    США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс

    Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это первый в мире подобного рода резерв. Когда в прошлый раз США создали золотой резерв, американская валюта вскоре стала господствовать в мировой экономической системе. К чему приведет создание Америкой криптовалютных резервов и стоит ли России и другим странам последовать этому примеру? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

    Перейти в раздел

    ВС России затягивают «горловину мешка» у Суджи

    ВС России наращивают наступление в Курской области. По последним данным, за 8 и 9 марта военным удалось освободить семь населенных пунктов, а с августа прошлого года – более 30. По мнению экспертов, несмотря на очевидный провал авантюры ВСУ, противник будет цепляться за курские земли до последнего. Как будет развиваться обстановка и в чем тактическая важность изменений на данном участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Германии понадобился второй «ядерный зонтик»

    Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросит расширить на Германию «ядерный зонтик» Франции и Британии на фоне давления США на Европу. При этом в Берлине хотят сохранить и американский щит. В каких форматах может быть воплощена немецкая инициатива, от каких факторов это будет зависеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Смертная казнь не победит преступность

      Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

      10 комментариев
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

      В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

      13 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Можно ли договориться с Украиной

      Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

      36 комментариев
    Перейти в раздел

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............