Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.10 комментариев
США решили избавиться от враждебной риторики к России на встрече G7
Рубио сообщил о намерении США предотвратить враждебную риторику против России на встрече G7
США хотят избежать враждебной риторики по отношению к России на встрече G7, которая пройдет с 12 по 14 марта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
США стремятся предотвратить использование враждебной риторики в адрес России на предстоящей встрече министров иностранных дел стран G7, которая пройдет с 12 по 14 марта, передает «Лента.ру».
Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что враждебная риторика затрудняет процесс переговоров и не способствует достижению мира. США намерены придерживаться позиции, направленной на запуск мирных переговоров, а не на принятие чьей-либо стороны.
По словам Рубио, другие страны G7 могут иметь свои взгляды на ситуацию, но США решительно поддерживают идею мирного разрешения конфликта на Украине.
Ранее Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине без необходимости введения новых санкций против России.
США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией.
Пресс-секретарь президента России Песков назвал понятными планы США свернуть борьбу с «российской угрозой».