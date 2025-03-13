Общество «Знание» анонсировало просветительский марафон в честь юбилея Победы

С 28 по 30 апреля пройдет марафон Знание.Первые, организованный Российским обществом «Знание», который будет посвящен 80-летию Великой Победы, сообщается на сайте общества «Знание».

Мероприятия состоятся на 11 площадках в каждом федеральном округе России и в новых регионах страны. Центральная площадка будет работать в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, а региональные события пройдут в ключевых культурно-исторических и образовательных центрах по всей стране.

Старт дадут на Дальнем Востоке, здесь главные события ждут молодежь в Сахалинском государственном университете (г. Южно-Сахалинск). Далее марафон примут в двух молодежных столицах России – Омске (областной конгресс-холл) и Перми (Конгрессно-выставочный центр «Пермь Экспо»), а также в Арт-резиденции «Полярис» в Салехарде.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль заявил, что марафон будет особенным не только из-за масштаба, но и благодаря посвящению 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул важность связи времен и отметил, что мероприятие укрепит участников в убеждении, что сила России кроется в ее истории и людях, которые приближали Победу.

Ожидаются выступления выдающихся личностей страны и зарубежных гостей, а также новые форматы, которые не оставят участников равнодушными.

Перед марафоном будут проведены специальные просветительские проекты, среди которых анимационные комиксы «Эхо Победы». Приумножить знания о подвиге предков позволят просветительские статьи о героях Отечества в электронной энциклопедии Российского общества «Знание» Знание.Вики. Авторы-волонтеры напишут не менее 1500 статей о Героях Советского Союза и на темы, связанные с историческими событиями Великой Отечественной войны.

Молодежь также сможет принять участие в «Экскурсиях со Знанием» по историческим местам и в проекте Знание.Игра, который раскрывает тематики СВО и 80-летия Победы. Всероссийская патриотическая акция стартует в марте и продлится до 9 мая, включая лекции и эксклюзивные кинопоказы.

Федеральные просветительские марафоны Знание.Первые стали популярными площадками для диалога между молодежью и первыми лицами. На предыдущих марафонах было более 100 тыс. участников, а лекции прочитали более 1 300 раз видные деятели бизнеса, науки и искусства.