В Курской области завели дело о мошенничестве с бетонными пирамидами на 156 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Волк в своем Telegram-канале отметила, что следственное управление УМВД России по Курской области возбудило уголовное дело по материалам регионального УФСБ. Дело открыто по подозрению в мошенничестве, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В мошенничестве подозреваются должностные лица АО «Корпорация развития Курской области» и двух других коммерческих организаций. Подозреваемые заключили контракты на изготовление и поставку бетонных пирамид для линии заграждения в Курской области. По данным следствия, поставленные конструкции оказались ненадлежащего качества.

Проведенное строительно-техническое исследование показало, что прочность бетона в конструкциях была в два раза ниже заявленных требований. Это стало причиной ущерба, который превысил 156 млн рублей. Волк отметила, что следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств дела.

Ранее Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 мдрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.

Напомним, гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, связанными с растратой более 173 млн рублей на строительство оборонных сооружений.