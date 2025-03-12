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В Курской области завели дело о мошенничестве с бетонными пирамидами
В Курской области завели дело о мошенничестве с бетонными пирамидами на 156 млн рублей
В Курской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 156 млн рублей из-за поставки бетонных пирамид ненадлежащего качества, используемых для возведения линий заграждения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк в своем Telegram-канале отметила, что следственное управление УМВД России по Курской области возбудило уголовное дело по материалам регионального УФСБ. Дело открыто по подозрению в мошенничестве, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В мошенничестве подозреваются должностные лица АО «Корпорация развития Курской области» и двух других коммерческих организаций. Подозреваемые заключили контракты на изготовление и поставку бетонных пирамид для линии заграждения в Курской области. По данным следствия, поставленные конструкции оказались ненадлежащего качества.
Проведенное строительно-техническое исследование показало, что прочность бетона в конструкциях была в два раза ниже заявленных требований. Это стало причиной ущерба, который превысил 156 млн рублей. Волк отметила, что следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств дела.
Ранее Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 мдрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.
Напомним, гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, связанными с растратой более 173 млн рублей на строительство оборонных сооружений.