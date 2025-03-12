Минпромторг: Россия стала производить в 2,5 раза больше промышленных роботов

Tекст: Валерия Городецкая

В инновационном центре «Сколково» прошло совещание по вопросам развития промышленной робототехники в России. На мероприятии присутствовали глава Минпромторга Антон Алиханов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщается в Telegram-канале правительства России. Алиханов отметил, что в прошлом году российские предприятия произвели в 2,5 раза больше промышленных роботов по сравнению с 2023 годом.

Он подчеркнул, что в федеральном проекте предусмотрены меры государственной поддержки, стимулирующие спрос и развитие НИОКРов для новых образцов робототехники. «Чтобы предприятия легко ориентировались в методологии почти двух десятков механизмов, которые заработают в ближайшее время», – сказал он.

Одним из ключевых направлений станет создание технологической инфраструктуры из 30 центров развития робототехники в регионах. Эти центры будут заниматься подготовкой кадров и разработкой решений для автоматизации и сверхточного прототипирования. Первый такой центр был открыт в прошлом году в Татарстане, а второй создан в Перми. Алиханов выразил надежду, что и остальные регионы проявят интерес в последующих конкурсах.

В ходе совещания участникам продемонстрировали различные роботы, включая сортировщиков, логистических роботов и многоцелевой беспилотный аппарат «Мантис».