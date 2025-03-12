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    Зеленский готов выживать на коленях
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    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

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    12 марта 2025, 20:07 • Новости дня

    Минпромторг: Россия стала производить в 2,5 раза больше промышленных роботов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские предприятия в прошлом году продемонстрировали рост в производстве промышленных роботов, увеличив его объем в 2,5 раза, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    В инновационном центре «Сколково» прошло совещание по вопросам развития промышленной робототехники в России. На мероприятии присутствовали глава Минпромторга Антон Алиханов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщается в Telegram-канале правительства России. Алиханов отметил, что в прошлом году российские предприятия произвели в 2,5 раза больше промышленных роботов по сравнению с 2023 годом.

    Он подчеркнул, что в федеральном проекте предусмотрены меры государственной поддержки, стимулирующие спрос и развитие НИОКРов для новых образцов робототехники. «Чтобы предприятия легко ориентировались в методологии почти двух десятков механизмов, которые заработают в ближайшее время», – сказал он.

    Одним из ключевых направлений станет создание технологической инфраструктуры из 30 центров развития робототехники в регионах. Эти центры будут заниматься подготовкой кадров и разработкой решений для автоматизации и сверхточного прототипирования. Первый такой центр был открыт в прошлом году в Татарстане, а второй создан в Перми. Алиханов выразил надежду, что и остальные регионы проявят интерес в последующих конкурсах.

    В ходе совещания участникам продемонстрировали различные роботы, включая сортировщиков, логистических роботов и многоцелевой беспилотный аппарат «Мантис».

    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    12 марта 2025, 17:30 • Новости дня
    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу

    Стало известно о полном взятии Суджи под контроль ВС России

    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Суджа в Курской области, который более полугода находился под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешел под полный контроль российских войск, сообщают СМИ.

    В Судже осталось немного украинских солдат, которые продолжают попытки покинуть город, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot. Часть из них нашла укрытия, остальные либо ранены, либо убиты.

    Российские подразделения наносят удары по отступающим бойцам ВСУ, проверяют дома и брошенную технику НАТО на предмет минирования. Местные жители, находившиеся в укрытиях, начали выходить, чтобы поприветствовать российских военных.

    Ранее украинские боевики, покинувшие Суджу в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать».

    Сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

    Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

    По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения, передает РИА «Новости».

    «Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.

    Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО. Однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    «Может быть, они хотят "пересидеть" (президента США) Дональда Трампа», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине. Министр указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Также Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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    12 марта 2025, 14:33 • Новости дня
    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в Подмосковье

    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в подмосковном Ногинске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Ногинске возле одного из домов на площади Ленина конфликт между гражданами перерос в массовую драку со стрельбой.

    В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что в ходе драки было произведено несколько выстрелов, передает ТАСС.

    «Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», – заявили в пресс-службе.

    Ранее полиция в Волгограде задержала двух молодых людей после стрельбы из охолощенного оружия у торгового центра, а в подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.

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    12 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    Опубликовано видео из газовой трубы во время проведения операции «Поток» в Курской области
    Опубликовано видео из газовой трубы во время проведения операции «Поток» в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео из газовой трубы, по которой российские военные проникли в тыл ВСУ в Курской области.

    Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, снятые в газовой трубе, по которой российские военные продвигались для выполнения операции «Поток» в Курской области.

    В своем сообщении он отметил, что эта операция стала одной из самых смелых и эффективных, позволив российским войскам прорвать оборону ВСУ. В операции также принимали участие бойцы спецназа «Ахмат».

    Кадыров подчеркнул, что за пять суток российские военные скрытно преодолели 15 километров по газовой трубе, передвигались в сложных условиях, периодически отдыхая и набираясь сил. Добравшись до конечной точки, они нанесли молниеносный удар по врагу. Глава Чечни отметил, что благодаря высочайшей подготовке и слаженности действий операция оказалась невероятно эффективной.

    Особое внимание Кадыров уделил командиру отряда «Аид», подчеркнув его лидерские качества и стратегическое мышление. Группа под его командованием, по словам Кадырова, действовала как единый механизм, аккуратно и безошибочно выполняя задачи. Кадыров выразил благодарность всем бойцам, участвовавшим в операции.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как бойцы российской армии использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообщался с участниками этой операции.

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    11 марта 2025, 20:56 • Новости дня
    ВЭБ.РФ объявила о поддержке проектов несырьевого неэнергетического экспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа ВЭБ.РФ планирует вложить свыше 30 трлн рублей в проекты, включая 13 трлн на несырьевой неэнергетический экспорт.

    Как сообщается на сайте ВЭБ.РФ, корпорация совместно с государством и бизнесом планирует поддержать проекты на сумму свыше 30 трлн рублей за шесть лет. Более 13 трлн рублей будут направлены на поддержку несырьевого неэнергетического экспорта.

    Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал новую стратегию развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года, заявив, что ее реализация может увеличить ВВП России на два процента к 2030 году. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что группа продолжит концентрироваться на достижении национальных целей, включая технологическое лидерство и поддержку экспорта.

    По словам Шувалова, завершившаяся стратегия ВЭБ.РФ за 2021-2024 годы позволила поддержать проекты на сумму 24,4 трлн рублей, что выше запланированных 17 трлн. В рамках нынешней стратегии планируется привлечение 40 рублей частных инвестиций на каждый рубль, вложенный ВЭБом, и реализация проектов модернизации инфраструктуры.

    Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что ВЭБ.РФ играет ключевую роль в поддержке экономической стабильности, а его статус позволяет реализовывать масштабные проекты за счет уникальных инструментов поддержки.

    До 2030 года ВЭБ.РФ сосредоточится на пяти стратегических направлениях, включая крупные инвестиционные проекты, развитие городов и технологическое лидерство. Также планируется расширение программ по развитию городской экономики и поддержке технологических инициатив.

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    11 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    @ Craig Ruttle/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не ведет диалог с Евросоюзом из-за отсутствия адекватных собеседников, добавив, что этот разрыв произошел по вине стран ЕС.

    Как передает ТАСС, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что страны Евросоюза прервали диалог с Россией. По его словам, этот разрыв диалога произошел не по вине Москвы, а из-за отсутствия вменяемых собеседников в Европе.

    Во время своего выступления Небензя отметил: «Давно уже нет никакого диалога с Евросоюзом, не потому, что мы этот диалог прервали, а потому, что это сделали страны ЕС, и вменяемых собеседников в Европе для нас попросту почти не осталось». Это заявление он сделал на заседании, посвященном взаимодействию ООН с Евросоюзом.

    Небензя также подчеркнул, что Россия была готова к диалогу и сотрудничеству, но сложившаяся ситуация в Европе не позволяет этого сделать. По его мнению, многие европейские страны сделали выбор в пользу конфронтации вместо конструктивного общения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о том, что британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами.

    Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль выразил опасения, что Россия может испытать единство Запада, проверив статью 5 Североатлантического договора.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

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    12 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    В России представили первый беспилотный трактор «Донтех»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) презентовали беспилотный трактор «Донтех», способный выполнять широкий спектр сельскохозяйственных задач.

    Директор института перспективного машиностроения «Ростсельмаш» при ДГТУ Владислав Пигенко сообщил, что трактор будет использовать электроэнергию в качестве движителя, что позволит значительно снизить эксплуатационные затраты и увеличить эффективность работы, сообщается в Telegram-канале «Агроэксперт».

    По словам Пигенко, рабочие характеристики машины включают тяговое усилие до 12 килоньютонов и грузоподъемность до 3200 килограммов. «Донтех» станет универсальной платформой для выполнения различных сельскохозяйственных задач, таких как полив, орошение, посев и культивация.

    Ожидается, что к 2035 году будет выпущено 150 беспилотных платформ.

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    12 марта 2025, 18:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал об огневых мешках для ВСУ под Суджей

    Эксперт Марочко заявил о попадании ВСУ в огневые мешки в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что группировка Вооруженных сил Украины, находящаяся у Суджи в Курской области, попала в несколько огневых мешков.

    По его словам, российские силы активно отвоевывают новые территории в этом районе, создавая так называемые котлы, в которых уничтожается живая сила и техника противника, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что в районе Суджи были сформированы практически два серьезных котла, где ВСУ оказались окружены и подвергаются массированным атакам.

    Подробности о ходе боевых действий и стратегии россиян Марочко раскрыл в эфире телеканала ОТР, запись которого он разместил на своей странице в Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться. Также сообщалось, что российские силы почти со всех сторон обошли Суджу в Курской области.

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    11 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в потере воли к дипломатическому урегулированию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел РФ обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

    «В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами», – указали в российском МИД.

    Там также отметили, что Киев активно использует циничные методы террора и стремится втянуть в свои агрессивные действия своих союзников.

    Напомним, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника над территорией России.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что атака гражданских объектов – это акт терроризма, который преследует конкретные вероломные цели главы киевского режима Владимира Зеленского и направлен на срыв мирных переговоров.

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    12 марта 2025, 16:12 • Новости дня
    Додик запланировал провести встречу с высшими представителями России

    Додик попросит РФ поднять в Совбезе ООН вопрос о завершении миссии EUFOR Althea

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Республики Сербской Милорад Додик планирует обратиться к России с просьбой о поддержке в Совбезе ООН по вопросу прекращения военной операции EUFOR Althea, которая, по его мнению, нарушает мандат.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил о планах провести в ближайшие дни встречу на высоком уровне с представителями России, передает ТАСС.

    Основной темой обсуждения станет просьба к Москве поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о прекращении операции EUFOR Althea. Додик утверждает, что миссия злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам в Боснии и Герцеговине.

    По словам Додика, он намерен просить российскую сторону о наложении вето на продолжение миссии EUFOR Althea. «В отличие от всех предыдущих лет, когда я просил сохранить "Алтею", теперь я попрошу русских наложить вето и не допустить сохранения подрывной структуры, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам», – цитирует Додика Радио и телевидение Республики Сербской.

    Додик также подчеркнул, что считает введение сил EUFOR Althea в страну угрозой для сербского населения. По его мнению, операция проводится по просьбе Сараево и не соответствует интересам сербов в регионе. Встреча с российскими представителями будет направлена на поиск решения, которое обеспечит защиту интересов Республики Сербской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Сербской Милорад Додик выразил уверенность, что конфликт на Украине вскоре завершится миром, который приведет к укреплению позиции России на международной арене.

    Боснийским хорватам, по его мнению, следует вернуться к идее своего непризнанного государственного образования Герцег-Босна, которое прекратило существование после заключения Дейтонского мирного договора в 1995 году.

    Замглавы правительства Сербии Александр Вулин на встрече в Москве заявил, что решение суда по вопросу главы Республики Сербской Милорада Додика и санкции США против NIS являются частью западной гибридной войны.

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    12 марта 2025, 11:29 • Новости дня
    Франция не поддержала идею конфискации российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима заявила, что Париж пока не поддерживает идею конфискации российских активов.

    Власти Франции не поддерживают идею конфискации активов России, но продолжают изучать такую возможность,

    Как заявила официальный представитель правительства страны, министр-делегат Софи Прима, такой шаг может иметь «системные эффекты» для экономики Франции и ЕС, учитывая, что в европейских банках находятся активы многих других неевропейских стран.

    «Пока что мы не поддерживаем», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев получил от Британии почти 1 млрд долларов с дохода от замороженных активов РФ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что изъятие российских замороженных активов повлечет за собой последствия.

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    12 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Володин поручил изучить предложения СК по безопасности электросамокатов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить предложения Следственного комитета (СК) по безопасности электросамокатов.

    Пресс-служба Государственной думы сообщила, что Володин поручил профильным думским комитетам изучить предложения, подготовленные СК, касающиеся обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, передает ТАСС.

    Эта инициатива направлена на разработку законодательных мер для решения проблем, связанных с безопасностью данных транспортных средств.

    Предложение поступило от председателя СК России Александра Бастрыкина, который ранее обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия необходимых мер для урегулирования возникающих вопросов.

    Ранее Минтранс подготовил проект, который классифицирует пользователей СИМ как водителей транспорта, вводя новые правила и запреты, включая ограничение скорости до 10 км/ч при сближении с пешеходами.

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    12 марта 2025, 07:50 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО за ночь уничтожила 21 украинский беспилотник. Большая часть дронов, а именно 12, была сбита над территорией Брянской области.

    Еще два беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Курской областью. По одному дрону уничтожено в Калужской области и Республике Крым.

    Кроме того, пять украинских беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника.

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    12 марта 2025, 10:04 • Новости дня
    Анонсирована ярмарка «Арт Россия» в Гостином дворе

    Tекст: Александра Юдина

    В Гостином дворе с 3 по 6 апреля пройдет ярмарка современного искусства «Арт Россия», которая станет первым масштабным событием в области современного искусства в этом году.

    Ярмарка пройдет уже в шестой раз. Организаторами выступают Корпорация «Синергия» совместно с искусствоведом Елизаветой Фроловой.

    В этом сезоне на территории ярмарки будет представлено более 200 галерей и художников, а также новые специальные проекты.

    Одним из них станет инициатива «Культурная дипломатия», в рамках которой организуют работу международной гостиной для проведения дискуссий между иностранными государственными деятелями, а также представят павильоны искусств дружественных стран, таких как Иран.

    Еще одним ожидаемым проектом этого года станет детская территория с новой темой «Искусство чувствовать: Путешествие в мир эмоций!». В рамках ярмарки традиционно пройдет одноименный арт-форум.

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      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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