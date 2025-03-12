Рубио заявил, что соблюдение перемирия на Украине можно контролировать спутниками

Tекст: Ольга Иванова

Рубио, находясь в аэропорту в Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Джидде, заявил журналистам, что возможно отслеживание соблюдения перемирия на Украине при помощи спутников. По его словам, современные технологии делают конфликты более прозрачными для наблюдения, передает ТАСС.

«Интересная вещь в современной войне заключается в том, что ее легче, чем когда-либо, отслеживать», – сказал Рубио. Он отметил, что множество наблюдателей на местах и коммерческие спутники позволяют фиксировать действия на поле боя. Это делает скрытие ударов беспилотников, ракетных и артиллерийских атак затруднительным, что позволяет следить за соблюдением перемирия.

Госсекретарь подчеркнул, что благодаря этим методам можно будет вовремя фиксировать нарушения и принимать меры в случае их выявления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заставил президента Украины Владимира Зеленского пойти на капитуляцию, что стало важным шагом в мирных переговорах. Сообщалось, что Россия и США не хотят военного противостояния, предпочитая дипломатические методы для разрешения конфликта на Украине. США и Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии не стали обсуждать отставку Зеленского, сосредоточившись на других вопросах повестки дня.