Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.21 комментарий
Рубио заявил о возможности отслеживания перемирия на Украине со спутников
Рубио заявил, что соблюдение перемирия на Украине можно контролировать спутниками
Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что соблюдение возможного перемирия на Украине может контролироваться благодаря спутниковым технологиям, что позволит вовремя выявлять нарушения.
Рубио, находясь в аэропорту в Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Джидде, заявил журналистам, что возможно отслеживание соблюдения перемирия на Украине при помощи спутников. По его словам, современные технологии делают конфликты более прозрачными для наблюдения, передает ТАСС.
«Интересная вещь в современной войне заключается в том, что ее легче, чем когда-либо, отслеживать», – сказал Рубио. Он отметил, что множество наблюдателей на местах и коммерческие спутники позволяют фиксировать действия на поле боя. Это делает скрытие ударов беспилотников, ракетных и артиллерийских атак затруднительным, что позволяет следить за соблюдением перемирия.
Госсекретарь подчеркнул, что благодаря этим методам можно будет вовремя фиксировать нарушения и принимать меры в случае их выявления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заставил президента Украины Владимира Зеленского пойти на капитуляцию, что стало важным шагом в мирных переговорах. Сообщалось, что Россия и США не хотят военного противостояния, предпочитая дипломатические методы для разрешения конфликта на Украине. США и Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии не стали обсуждать отставку Зеленского, сосредоточившись на других вопросах повестки дня.