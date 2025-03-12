Кремль отреагировал на переговоры США и Украины в Джидде

Песков: Россия ждет информацию о деталях переговоров США и Украины в Джидде

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия рассчитывает получить полную информацию о деталях американо-украинских переговоров, прошедших в Джидде, передает ТАСС.

«У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на итоги переговоров.

Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, где Украина выразила готовность к временному прекращению огня на тридцать дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что российское руководство в свое время проинформирует о контактах со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом.

Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.