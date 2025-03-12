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    Зеленский признал перед США неспособность победить Россию
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    Российские военные дошли до здания администрации в Судже
    Песков: Россия ждет информацию от США о переговорах по перемирию
    США возобновили обмен разведданными с Украиной
    Парламент Нидерландов проголосовал против плана перевооружения Европы
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 13:23 • Новости дня

    Кремль отреагировал на переговоры США и Украины в Джидде

    Песков: Россия ждет информацию о деталях переговоров США и Украины в Джидде

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ожидает во время предстоящих контактов с США подробной информации о результатах переговоров Вашингтона с Киевом в Джидде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия рассчитывает получить полную информацию о деталях американо-украинских переговоров, прошедших в Джидде, передает ТАСС.

    «У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на итоги переговоров.

    Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, где Украина выразила готовность к временному прекращению огня на тридцать дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что российское руководство в свое время проинформирует о контактах со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом.

    Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

    12 марта 2025, 00:23 • Новости дня
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского

    Лукьянов: Переговоры США и Украины прошли под американскую диктовку

    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Целью Белого дома во время встречи в Джидде было заставить Украину следовать линии на скорейшее прекращение боевых действий. Итоговые заявления сторон указывают, что американско-украинские переговоры прошли под диктовку США, считает политолог Федор Лукьянов. Ранее Киев выразил готовность пойти на временное прекращении огня.

    «Встреча в Саудовской Аравии, если судить по итоговому заявлению, прошла под американскую диктовку. Целью Белого дома было заставить Украину признать, что она должна следовать линии США на скорейшее прекращение боевых действий (полное перемирие, а не предложения о частичном, о чем говорили в Киеве)», – написал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», в своем Telegram-канале.

    В то же время, пока нет ясности относительно деталей соглашения о разработке минеральных ресурсов или гарантий безопасности Украине, отметил эксперт, связав это с продолжающимся торгом. «Жестом в адрес украинской стороны можно считать упоминание о необходимости участия в мирном процессе Европы. Последняя может перевести дух – ее не бросают одну на амбразуру», – добавил политолог.

    «В общем, Украина, проглотив унижение Зеленского, капитулировала», – делает вывод Лукьянов.

    Теперь, по оценкам эксперта, многое в переговорах будет зависеть от личных договоренностей лидеров России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Владимир Зеленский заявил о готовности принять предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен, в случае согласия с этим России. Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Еще в конце декабря 2024 года Зеленский категорически отвергал идеи о перемирии, в январе 2025 года сравнивал прекращение огня с капитуляцией. А накануне встречи в Джидде киевский режим был согласен только на частичное прекращении огня – в воздухе и на воде.

    Для демонстрации готовности вести переговоры «с позиции силы» Киев перед американско-украинской встречей в Саудовской Аравией устроил налет беспилотниками на московский регион. В МИД РФ подчеркнули, что такие методы используются украинской стороной на фоне ежедневных поражений на поле боя.

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    12 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским

    Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»

    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, покинувшие город Суджа в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать», соответствующие фото появились в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.

    Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В посте отмечается, что бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.

    Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Тьма».

    Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.

    Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.

    Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 21:19 • Новости дня
    Украина заявила о готовности объявить 30-дневное прекращение огня

    Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня

    Украина заявила о готовности объявить 30-дневное прекращение огня
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон.

    Это заявление прозвучало в ходе переговоров в Джидде и было опубликовано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    В совместном заявлении Украины и США подчеркивается, что введение перемирия зависит от выполнения условий со стороны Российской Федерации. «Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», – сказано в документе.

    Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались довести до сведения России, что взаимность со стороны российского руководства будет определяющим фактором для достижения мира. В заявлении отмечается, что предложенный временный режим прекращения огня может стать основой для дальнейших мирных договоренностей между сторонами.

    Ранее Украина и США начали второй раунд переговоров. Во втором раунде переговоров между Украиной и США в Джидде основное внимание уделялось гарантиям безопасности для Киева.

    Добавим, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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    12 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.

    По словам Ливитт, в Вашингтоне было много скептиков, но Трамп является «мастером заключения сделок» и «верховным переговорщиком», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев и приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. На днях спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский извинился за хамство. Украина на переговорах в Джидде выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня.

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    12 марта 2025, 09:45 • Новости дня
    Российские военные дошли до здания администрации в Судже

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы России закрепляются возле здания местной администрации. Сейчас туда прибыли подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сообщается, что бои в Судже идут непрерывно. Военные отметили, что большая часть украинских солдат просто покидает Курскую область. Оставшиеся части пытаются оказать сопротивление, однако их уничтожают российские штурмовики при поддержке операторов FPV-дронов.

    Ранее сообщалось, что российские силы почти со всех сторон обошли город Суджа в Курской области. В Добровольческом корпусе заявили, что российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области.

    Российские войска провели уникальную операцию «Поток» и использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

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    11 марта 2025, 21:27 • Новости дня
    Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине
    Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине.

    США намерены направить России предложения о прекращении огня на Украине по нескольким каналам. Как пишет ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Он также отметил, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня, на что готова пойти и Украина. Вашингтон ждет ответа Москвы.

    Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон.

    Добавим, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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    12 марта 2025, 02:47 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Сумах, сообщают украинские СМИ.

    Также сообщается о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, передает ТАСС.

    Воздушная тревога продолжает звучать в Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

    Напомним, взрывы также прогремели в Одессе и Днепре (Днепропетровске). В Днепре начался пожар на объекте инфраструктуры.

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    12 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

    Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

    По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения, передает РИА «Новости».

    «Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.

    Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО. Однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    «Может быть, они хотят "пересидеть" (президента США) Дональда Трампа», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине. Министр указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Также Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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    11 марта 2025, 21:30 • Новости дня
    США решили возобновить военную и разведывательную помощь Украине

    Reuters: США возобновят военную и разведывательную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская администрация планирует в ближайшее время возобновить оказание военной и разведывательной поддержки Украине, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление США и Украины, Соединенные Штаты примут меры для немедленного возобновления военной и разведывательной помощи Украине.

    Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил эту информацию.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию для ее оборонных нужд.

    Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

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    12 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    Сырский уволил генерала Красильникова, причастного к преступлениям в России
    Сырский уволил генерала Красильникова, причастного к преступлениям в России
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), которого обвиняют в причастности к преступлениям в Курской области, несмотря на поддержку со стороны оперативного командования «Север».

    Как передает ТАСС, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение об увольнении генерал-майора Дмитрия Красильникова. Красильников был связан с преступлениями украинских военнослужащих, совершенными в Курской области.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что увольнение Красильникова произошло в критический момент для ВСУ. В своем заявлении она подчеркнула, что это решение было принято вопреки позиции Михаила Драпатого и личного состава оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины.

    Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области.



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    11 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня

    Ермак анонсировал технические переговоры с США о способах введения режима прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На следующей неделе украинская и американская делегации планируют обсудить технические детали введения режима прекращения огня на Украине, сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

    Украинские СМИ сообщают, что Ермак анонсировал проведение технического раунда переговоров с американской делегацией на следующей неделе. В рамках переговоров «будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», передает ТАСС.

    Ермак подтвердил продолжение диалога между США и Украиной. Он подчеркнул, что целью переговоров станет введение перемирия сроком на 30 дней. Однако конкретные даты встречи пока не озвучены.

    «Если Россия примет его (предложение)... Разумеется, мы готовы безостановочно работать над подготовкой, вести переговоры о следующем этапе, потому что, разумеется, это только первый шаг», – приводит слова Ермака РИА «Новости».

    При этом, говоря о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, Ермак заявил, что ее формат не располагал к обсуждению «очень конкретных деталей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на тридцать дней. Президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Кроме того, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ближайшие дни возможны контакты представителей России и США.

    Коментарии (12)
    12 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Киев призвал не считать предложение о прекращении огня заморозкой конфликта

    Глава МИД Украины Сибига призвал не считать предложение о прекращении огня на 30 дней заморозкой конфликта

    Киев призвал не считать предложение о прекращении огня заморозкой конфликта
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное 30-дневное прекращение огня на Украине не является шагом к заморозке конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Почему важно именно такое временное прекращение огня – потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Сибига заявил, что это первый шаг на пути к завершению военных действий «справедливым способом». По словам Сибиги, данное предложение также должно продемонстрировать заинтересованность сторон в достижении мира.

    Кроме того, министр подчеркнул важность немедленного восстановления обмена разведданными и оказания военной помощи Украине со стороны США. Сибига добавил, что заявление содержит положительный сигнал о подписании соглашения о минеральных ресурсах между лидерами Украины и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, украинская и американская делегации планируют обсудить технические детали введения режима прекращения огня на Украине на следующей неделе.

    Президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. МИД России также сообщил, что в ближайшие дни возможны контакты представителей России и США.

    Коментарии (14)
    12 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Pais: ВСУ потеряли связь с войсками в Курской области

    Pais: Украинские военные в Сумах потеряли связь с группировкой ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Командующие ВСУ в Сумской области сообщили об утрате связи с украинскими войсками, находящимися в Курской области, сообщила испанская газета Pais.

    Издание пишет, что связь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области и украинской группировкой в Курской области утрачена, передает РИА «Новости».

    Капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь подтвердил высокий риск того, что украинские военные могут оказаться отрезанными.

    По данным газеты, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тыс. украинских военных. Один из военных отметил, что сейчас главная цель – эвакуация этих сил.

    Однако это затруднено, поскольку передвижение по дорогам в направлении Курской области стало практически невозможным из-за активности российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.

    Ранее издание Forbes сообщало, что большая часть украинских военных сил, включая несколько тяжелых бригад, вероятно, покинула Курскую область и была передислоцирована на территорию Украины.

    Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинская армия с большими потерями бежит из Курской области, оставляя десятки квадратных километров территории.

    В Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

    Эксперты объяснили новые успехи ВС России в Курской области.

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    11 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня на Украине

    Зеленский заявил о готовности Украины прекратить огонь на 30 дней при согласии России

    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня на Украине
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова прекратить огонь на 30 дней по линии фронта, если Россия согласится на это, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что предлагаемое прекращение огня включает не только остановку ракетных и дроновых атак, а также боевых действий в акватории Черного моря, но и полное прекращение военных действий по всей линии фронта.

    «Мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот же момент тишина заработает», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры США и Украины по урегулированию украинского конфликта, и Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине. Кроме того, США и Украина договорились ускорить подписание соглашения по разработке минеральных ресурсов на Украине.

    Коментарии (24)
    11 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Захарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
    Захарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни возможны контакты представителей России и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что в ближайшие дни «будет разговаривать с коллегой из России».

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине, о котором Вашингтон и Киев сообщили по итогам переговоров в Джидде. Президент США анонсировал разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, а также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    Зеленский признал перед США неспособность победить Россию

    Вашингтон декларирует дипломатическую победу: Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы». Такими стали публичные итоги переговоров делегаций Вашингтона и Киева, прошедших во вторник в Саудовской Аравии. Фактически перед нами капитуляция киевского режима перед США и признание неспособности противостоять России без их помощи. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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