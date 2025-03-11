Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.11 комментариев
Москва передала ОБСЕ список погибших российских журналистов
Лавров заявил, что Россия передала ОБСЕ список погибших журналистов с начала 2022 года
Российская сторона передала генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу список журналистов из России, погибших с начала 2022 года, а также письмо председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил о передаче ему списка российских журналистов, погибших с 2022 года, передает ТАСС.
По его словам, также было передано письмо от председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, посвященное данной теме.
Лавров отметил, что на встрече обсуждалась безопасность журналистов. Он подчеркнул, что представители ОБСЕ по свободе СМИ следуют примеру генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, которая в своем докладе не упомянула о преступлениях против российских журналистов в горячих точках.
Министр сообщил, что Россия сделала демарш перед ЮНЕСКО и будет добиваться исправления несправедливости. В ходе переговоров с Синирлиоглу Лавров передал оригинал письма Соловьева и выразил намерение продолжать обсуждение проблемы безопасности журналистов.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неизбежности наказания виновных в гибели российских журналистов, отметив целенаправленную охоту украинских боевиков.