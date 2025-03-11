Кремль счел глупым раскрытие планов урегулирования конфликта на Украине

Песков счел глупым обсуждение фрагментов будущих планов урегулирования на Украине

Tекст: Вера Басилая

Песков назвал глупым раскрытие каких-либо фрагментов будущих планов по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что пока говорить о позициях невозможно, так как американские представители только будут выяснять у Украины степень ее готовности к миру, передает ТАСС.

Он также отказался отвечать на вопрос, согласится ли Москва на частичное прекращение огня на Украине, если такое будет предложено Киевом.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Джидде.

Сам Зеленский не будет участвовать в переговорах с США. США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.