Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.4 комментария
Глава крымского парламента назвал угрозы атаковать Крымский мост провокацией
Константинов назвал угрозы атаковать Крымский мост частью информационной войны
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что угрозы Киева атаковать Крымский мост являются элементом информационной войны, подчеркнув, что такие заявления не влияют на реальные планы Украины.
Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА «Новости» отметил, что угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы по поводу атаки на Крымский мост являются частью информационной войны, развязанной против России. Константинов заявил: «Упоминание моста не случайно. Это информационная война. Враги знают, как вся Россия любит мост, это «ребенок» Крымской весны».
По словам Константинова, такие заявления делаются для пущего эффекта в преддверии переговоров и не несут в себе реальной угрозы. Он подчеркнул, что предыдущие угрозы Киева часто оказывались ложными, приводя в пример обещания о нападениях на Крым, которые в действительности были направлены на другие регионы, такие как Курская область.
Константинов также отметил, что такие угрозы являются способом напомнить о себе, добавив, что без громких заявлений никто бы и не знал об их существовании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Леонид Ивлев ответил на угрозы главкома ВМС Украины относительно возможной атаки на Крымский мост, сравнив их с русской поговоркой о курице на гнезде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Крымского моста, подчеркнув уверенность в безопасности объекта. В Госдуме заявили о надежной защите Крымского моста, акцентируя внимание на его стратегическом значении и укрепленных мерах безопасности.