В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Syria TV сообщил о сигналах США о намерении вывести войска из Сирии
Syria TV сообщил о сигналах со стороны сил США о намерении Вашингтона вывести войска из Сирии
Командиры американских войск в Сирии сигнализировали о намерении Вашингтона вывести войска из страны, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источники.
По данным источников Syria TV, эти сообщения стали катализатором для достижения соглашения между переходным правительством Сирии и курдскими «Силами демократической Сирии», передает ТАСС.
В результате командующий СДС Мазлум Абди согласился на заключение соглашения с новыми властями в Дамаске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Пентагон разработает план вывода всех войск США из Сирии. В феврале курды пообещали защищать свои земли в случае ухода США из Сирии.