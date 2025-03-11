Такер Карлсон обвинил Запад в гибели христиан в Сирии

Карлсон заявил, что поддержка Западом конфликта против Асада привела к гибели христиан

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что поддержка Западом войны против бывшего сирийского президента Башара Асада привела к гибели христиан, передает РИА «Новости». Карлсон подчеркнул, что Асад на протяжении десятилетий защищал религиозные меньшинства в Сирии, включая христианское население. По его словам, с ослаблением позиций Асада количество погибших христиан увеличивалось.

Карлсон отметил, что в те годы, когда неоконсерваторы на Западе поддерживали военные действия против Асада, процент христианского населения в Сирии сократился с десяти до двух. Журналист также обратил внимание на осквернение христианских святых мест после ухода Асада с поста президента.

Карлсон выразил сомнение в том, что уничтожение древних христианских общин в регионах от Ирака до Газы является простым совпадением. Он задался вопросом о возможных причинах таких событий и призвал задуматься над этим фактом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии закрыли дороги в часть страны из-за продолжающихся боестолкновений. Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие и прекратить вооруженное сопротивление. Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности в результате боевых действий.