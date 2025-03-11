В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Курдские силы согласились войти в государственные структуры Сирии
Курдские вооруженные структуры согласились интегрироваться в государственные институты Сирии
Руководство курдских «Сирийских демократических сил» заключило соглашение с сирийскими властями о включении всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, сообщила канцелярия президента страны.
«По результатам встречи между господином Ахмадом Аш-Шараа и господином Мазлумом Абди в понедельник достигнуто соглашение», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Соглашение включает интеграцию северо-восточных структур Сирии в государственные структуры, охватывая такие объекты, как пограничные переходы, аэропорты и нефтегазовые месторождения. Отмечается, что курдское население является неотъемлемой частью сирийского государства и обладает всеми гражданскими правами согласно конституции страны.
Также стороны заключили договоренность о прекращении огня на всей территории Сирии. Представители курдского населения подтвердили свою приверженность действиям против сторонников бывшей власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон анонсировал решение о выводе войск из Сирии, что вызвало обеспокоенность среди местных союзников. Курдские вооруженные формирования заявили, что намерены защищать собственные земли в случае ухода из страны американских военных.