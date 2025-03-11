Курдские силы согласились войти в государственные структуры Сирии

Курдские вооруженные структуры согласились интегрироваться в государственные институты Сирии

Tекст: Антон Антонов

«По результатам встречи между господином Ахмадом Аш-Шараа и господином Мазлумом Абди в понедельник достигнуто соглашение», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Соглашение включает интеграцию северо-восточных структур Сирии в государственные структуры, охватывая такие объекты, как пограничные переходы, аэропорты и нефтегазовые месторождения. Отмечается, что курдское население является неотъемлемой частью сирийского государства и обладает всеми гражданскими правами согласно конституции страны.

Также стороны заключили договоренность о прекращении огня на всей территории Сирии. Представители курдского населения подтвердили свою приверженность действиям против сторонников бывшей власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон анонсировал решение о выводе войск из Сирии, что вызвало обеспокоенность среди местных союзников. Курдские вооруженные формирования заявили, что намерены защищать собственные земли в случае ухода из страны американских военных.