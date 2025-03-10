В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.7 комментариев
Словацкий депутат обвинил США в уничтожении «Северного потока»
Депутат Европарламента Любош Блага заявил о сокрытии правды об уничтожении «Северного потока»
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в интервью заявил, что именно США уничтожили трубопроводы «Северный поток», чтобы завоевать европейский рынок для своего сжиженного газа.
В интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Любош Блага обвинил Соединенные Штаты в уничтожении трубопроводов «Северный поток».
Он утверждает, что США стремились вывести на европейский рынок свой сжиженный газ, и российский газ был основным препятствием на этом пути.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ утверждают, что Россия и США якобы ведут переговоры о перезапуске газопровода «Северный поток – 2», однако официальных подтверждений этому нет.
В конце прошлого года американский инвестор обратился к США с просьбой разрешить покупку актива «Северный поток – 2».
Евросоюз сохраняет прежнюю позицию, считая проект несоответствующим своим интересам, что было заявлено представителем Еврокомиссии Анной-Кайсой Итконен.
Директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов, планируя контактировать с командой Дональда Трампа.