В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
Более 152 тыс. жителей Курской области покинули дома из-за действий ВСУ
В Курской области из-за вторжения ВСУ более 152 тыс. жителей покинули свои дома
Свыше 152 тыс. жителей приграничных районов Курской области были вынуждены покинуть свои дома с августа 2024 года в результате военных действий, связанных с вторжением Вооруженных сил Украины.
Более 152 тыс. жителей приграничных районов Курской области эвакуировались из своих домов с августа 2024 года в результате вторжения Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области Александр Чепик.
На заседании круглого стола, посвященного актуальным проблемам международного гуманитарного права в условиях конфликтов, Чепик отметил, что количество людей, вынужденных покинуть свои дома, составляет 152 566 человек.
По его словам, с 24 февраля 2022 года агрессия со стороны ВСУ привела к ранениям 687 мирных жителей в Курской области, из которых 191 человек погиб. Среди пострадавших оказались 24 ребенка в возрасте до 18 лет, четверо из них погибли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МЧС сообщили, что отселили более 121 тыс. человек из приграничных районов Курской области. Специалисты-взрывотехники МЧС обезвредили 136 взрывоопасных предметов в двух населенных пунктах Курской области за последние сутки. Правительство выделило 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области.