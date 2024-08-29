Взрывотехники МЧС обезвредили 136 боеприпасов в двух населенных пунктах приграничья

Всего в регионе нашли о нейтрализовали 290 взрывоопасных предметов, при этом проверено 18 гектаров территории, передает ТАСС

Также Шаров сообщил, что пострадавшие от атак Украины и эвакуированные из приграничных районов Курской области получили материальную помощь на сумму 1,6 млрд рублей.

«Выплаты были произведены по примерно 71 тыс. ранее поданных заявлений на оказание материальной помощи на общую сумму 1 млрд 62 млн рублей», – добавил он.

Кроме того, в Курской области провели эвакуацию 12 жителей приграничных районов, оказавшихся в так называемой серой зоне, добавил представитель МЧС.

В начале недели опасные районы Курской области покинули 3,2 тыс. человек, сообщали в МЧС России.

