Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.2 комментария
Около 3,2 тыс. человек за сутки покинули опасные районы Курской области
Около 3,2 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области за последние сутки, сообщил на пресс-брифинге заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.
По его словам, люди покинули районы как самостоятельно, так и в составе организованных колонн, передает ТАСС.
Шаров сообщил, что местным жителям оказана материальная помощь на сумму свыше 200 млн рублей.
«За сутки через портал Госуслуг было подано 2 113 заявлений. Выплаты произведены по более чем 13,5 тыс. ранее поданных заявлений», — рассказал представитель МЧС, добавив, что эти выплаты продолжатся.
Кроме того, в Курскую область было доставлено более 3 тыс. тонн гуманитарной помощи. За сутки семь автомобильных колонн привезли 80 тонн грузов.
Всего 109 колонн доставили около 3 тыс. тонн гуманитарной помощи в регион». В субботу ожидается прибытие еще шести партий помощи, добавил Шаров.
Ранее в небе над Курской областью ВС России уничтожили четыре ракеты ВСУ.