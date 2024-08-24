Около 3,2 тыс. человек за сутки покинули опасные районы Курской области

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, люди покинули районы как самостоятельно, так и в составе организованных колонн, передает ТАСС.

Шаров сообщил, что местным жителям оказана материальная помощь на сумму свыше 200 млн рублей.

«За сутки через портал Госуслуг было подано 2 113 заявлений. Выплаты произведены по более чем 13,5 тыс. ранее поданных заявлений», — рассказал представитель МЧС, добавив, что эти выплаты продолжатся.

Кроме того, в Курскую область было доставлено более 3 тыс. тонн гуманитарной помощи. За сутки семь автомобильных колонн привезли 80 тонн грузов.

Всего 109 колонн доставили около 3 тыс. тонн гуманитарной помощи в регион». В субботу ожидается прибытие еще шести партий помощи, добавил Шаров.

Ранее в небе над Курской областью ВС России уничтожили четыре ракеты ВСУ.

