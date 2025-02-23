Перезахоронение Неизвестного солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…0 комментариев
Правительство выделило 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 44 млрд рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, которые потеряли имущество первой необходимости.
Как сообщает ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 44 млрд рублей для выплаты компенсаций жителям Курской области, потерявшим имущество первой необходимости. Выплаты будут предоставляться более чем 112 тыс. человек, которые на 6 августа 2024 года проживали в районах, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Размер ежемесячных выплат составит 65 тыс. рублей.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства России и предоставлены региону в виде межбюджетного трансферта. Организация процесса оказания помощи пострадавшим гражданам поручена Минтруду, который будет контролировать выполнение этого решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент России Владимир Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц жителям Курской области, потерявшим имущество. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении порядка 40 млрд рублей для этих ежемесячных выплат. Путин также заявил, что в ближайшее время должны быть подготовлены основные параметры программы восстановления курского приграничья.