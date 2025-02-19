Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.17 комментариев
Путин дал указание подготовить программу восстановления курского приграничья
В ближайшее время должны быть подготовлены основные параметры программы восстановления курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на совещании с членами правительства дал указание «предусмотреть оказание поддержки» по восстановлению социальных объектов, дорог и другой инфраструктуры. Речь идет в том числе о восстановлении «транспортной, промышленной, сельхозпредприятий» инфраструктуры. Кроме того, по словам президента, необходимо помочь пострадавшему бизнесу.
«Основные параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время», – приводит его слова РИА «Новости».
Как указал глава государства, руководству России необходимо определить, какие шаги потребуются «по отдельным направлениям», когда ситуация с безопасностью позволит начать их реализацию.
Напомним, Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.