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    Франция примеряет роль «ядерного зонтика» Европы
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Мерц предложил Британии и Франции поделиться ядерным оружием
    МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного
    Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем участникам СВО
    ФСБ выявила двух шпионов в посольстве Британии в Москве
    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
    Премьер Польши призвал Маска уважать «слабых партнеров»
    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    7 комментариев
    10 марта 2025, 12:53 • Новости дня

    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»

    Захарова раскритиковала бывшего главу МИД Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»

    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике экс-главу российского МИД Андрея Козырева за его советы Владимиру Зеленскому по «борьбе с Россией».

    Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором Козырев дает советы Владимиру Зеленскому по поводу его политики в отношении России. На видео поверх фрагмента было наложено слово «преступники».

    «Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией», – написала Захарова.

    Во время интервью Козырев выразил мнение, что Зеленскому следует продолжать придерживаться своей позиции и настоятельно запрашивать дополнительное вооружение. Он также охарактеризовал Зеленского как «ядерное оружие Украины».

    Захарова, комментируя слова Козырева, отметила, что его подход можно сравнить с политикой, которую он проводил, занимая должность главы российского Министерства иностранных дел, и назвала его действия «козыревщиной».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев утратил в Америке нравственные истины.

    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. В Минобороны пока официально не раскрывали детали операции.

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    9 марта 2025, 15:31 • Новости дня
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам

    США отказались возобновлять военную помощь Киеву после сделки по ископаемым

    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    @ REUTERS/Jonathan Drake

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что для возобновления военной помощи Киеву недостаточно заключения сделки по полезным ископаемым, и потребовал от Зеленского изменения подхода к мирным переговорам.

    Как сообщает ТАСС, телекомпания NBC заявила, что заключение сделки по украинским полезным ископаемым не будет достаточным основанием для возобновления США военной помощи и обмена разведданными с Киевом. По сведениям источников, президент Дональд Трамп дал понять, что необходимы дополнительные условия от украинской стороны.

    Трамп подчеркнул, что он ожидает изменений в подходе украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам. Он также требует от Зеленского готовности к территориальным уступкам и прогресса в вопросах проведения выборов на Украине. Помимо этого, Трамп требует от Зеленского рассмотреть возможность ухода в отставку.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз отметил: «Зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании Конгресса США, президент Трамп продемонстрировал, что Украина добилась позитивных сдвигов. Учитывая встречи на следующей неделе в Саудовской Аравии, мы рассчитываем увидеть еще больше позитивных сдвигов и в конечном счете положить конец этой жестокой войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете показной акцией, направленной на демонстрацию власти перед Европой и Россией, хамство Зеленского угрожает ВСУ снятием с американского довольствия, а сам Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи.

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    10 марта 2025, 12:55 • Видео
    Трамп против Маска. Началось?

    Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    10 марта 2025, 09:52 • Новости дня
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам, надеясь заключить мирное соглашение.

    Трамп заявил, что он в значительной мере снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, передает Bloomberg. «Ну мы практически это сделали», – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о возобновлении обмена разведданными.

    Трамп подчеркнул, что США готовы предпринять любые шаги, чтобы Украина серьезно отнеслась к мирным переговорам.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск 4 марта.

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    10 марта 2025, 08:25 • Новости дня
    Figaro: Кузен вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ более двух лет

    Figaro: Двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс воевал за ВСУ больше двух лет

    Tекст: Вера Басилая

    Двоюродный брат вице-президента СШАДжей Ди Вэнса Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск), сообщила Figaro.

    Вэнс ранее служил в американской морской пехоте, а после работал в нефтяной компании в Техасе, передает РИА «Новости».

    В интервью газете Figaro Нейт Вэнс рассказал, что отправился на Украину в марте 2022 года из-за любопытства и желания приключений. Он отметил, что в армию на Украине брали всех, кто когда-либо держал оружие, и часто там оказывались очень молодые люди, «почти дети», за которых было «очень страшно». За этот период он успел присоединиться к группе украинских националистов Honor и обучать новобранцев.

    Кузен вице-президента вернулся в США в январе 2025 года, перед инаугурацией Дональда Трампа. По его словам, он был разочарован конфликтами между его братом, президентом США и Владимиром Зеленским.

    Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении на Украине наемников из США и других стран, подчеркивая, что киевский режим использует их как «пушечное мясо». По словам наемников, украинское командование плохо координирует их действия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Ранее в январе СК возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года.

    Кроме того, СК возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

    Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре.

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    9 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США

    Трамп усомнился в выживаемости Украины даже при поддержке США

    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина может не выжить даже с помощью, предоставляемой США, и указал на слабые места в отношениях с Россией.

    Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь. Ведущий спросил Трампа, беспокоит ли его возможность того, что Украина не сможет выжить без поддержки США, передает ТАСС.

    «Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», – ответил глава США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

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    10 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Стало известно о переговорах России и США в Саудовской Аравии на этой неделе

    Tекст: Максим Попов

    На этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США, по данным CNN, с участием украинских и российских чиновников.

    По информации телекомпании, новый раунд переговоров между Россией и США может состояться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Как отметили источники, представители американской администрации проведут встречи с украинскими и российскими чиновниками. Однако точный состав участников переговоров пока не раскрывается.

    Ранее президент США Дональд Трамп упомянул, что в Саудовской Аравии запланированы «различные переговоры». Он выразил надежду на «большой прогресс» в урегулировании украинского конфликта по итогам этих встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник британского премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии.

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    10 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Британия подготовила украинскую делегацию к переговорам с США

    Советник британского премьера дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии

    Британия подготовила украинскую делегацию к переговорам с США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Максим Попов

    Советник британского премьера Джонатан Пауэлл посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США в Джидде, предложив акцентировать внимание на препятствиях со стороны России, сообщает The Times.

    По информации издания, советник премьер-министра Британии по нацбезопасности Джонатан Пауэлл посетил Украину на минувших выходных и провел консультации с президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пауэлл дал рекомендации по ведению переговоров с американской делегацией, которые состоятся в Саудовской Аравии 11 марта.

    Пауэлл также провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем, в ходе которых выразил мнение о необходимости возобновить обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом. В Лондоне уверены, что возобновить обмен разведданными будет проще, чем добиться восстановления поставок американского оружия на Украину.

    Как отметили обозреватели The Times, в ходе беседы с Зеленским Пауэлл порекомендовал сосредоточиться на том, чтобы представить Россию как преграду к достижению мира. 

    Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от поездки в Саудовскую Аравию на встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Вместо него на переговоры отправятся глава президентского офиса Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.


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    9 марта 2025, 18:39 • Новости дня
    При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть ранены
    При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть ранены
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обстрела украинскими силами рынка в Великих Копанях пострадали семь человек, один из которых погиб.

    Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате обстрела украинскими войсками рынка в населенном пункте Великие Копани в Херсонской области. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию, полученную от министерства здравоохранения региона. Все раненые были направлены в Скадовскую больницу для получения медицинской помощи.

    ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS вечером в воскресенье.

    До этого больница в городе Каменка-Днепровская Запорожской области подверглась атаке четырех дронов, которые нанесли значительный ущерб фасаду, аптеке и приемному покою.

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    10 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 и несколько десятков дронов и бомб JDAM за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет МиГ-29, а также пять авиационных бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 беспилотных аппаратов в течение суток.

    Также, подразделения группировки «Восток» нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Федоровки, Богатыря, Веселого и Разлива, нанеся значительные потери противнику, включая более 120 военнослужащих, один танк и три автомобиля. В Запорожской и Херсонской областях подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 65 военных ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия России продолжили атаки на военные объекты и скопления сил ВСУ, нанося удары в 152 различных районах. Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45 927 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 658 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над пятью регионами России, включая Самарскую, Воронежскую и Орловскую области.

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    10 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Постпред России назвал «правовым беспределом» резолюцию Киева в МАГАТЭ

    Постпред России Ульянов назвал резолюцию Киева в МАГАТЭ «правовым беспределом»

    Tекст: Вера Басилая

    Резолюция, выдвинутая Киевом и принятая МАГАТЭ, поручает агентству функции, не связанные с атомной энергией, что является нарушением мандата агентства и «правовым беспределом», заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что резолюция, предложенная Киевом и принятая МАГАТЭ, является примером правового беспредела, передает ТАСС.

    Он отметил, что 12 декабря по инициативе Украины была принята резолюция, которая налагает на Секретариат МАГАТЭ обязанности, не входящие в компетенцию агентства.

    Ульянов подчеркнул, что принятая резолюция поручает агентству выполнять функции, не связанные с атомной энергией, что выходит за рамки его мандата.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в готовности идти на провокации ради продолжения конфликта, упомянув недавние атаки на Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции.

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    10 марта 2025, 06:44 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом

    В результате ударов по объекту в пригороде Николаева были уничтожены боевики-иностранцы

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по военному объекту в районе села Баловное погибли более тридцати человек, среди которых не менее половины иностранцы, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении ударов по объекту с военными в северном пригороде Николаева в районе села Баловное, передает РИА «Новости». В результате атаки более 30 человек погибли, а 13 военных получили ранения. Значительная часть погибших, как отметил Лебедев, являются иностранцами.

    Объект, по которому были нанесены удары, находится рядом с городским аэропортом, где проходят обучение пилоты ВСУ. Лебедев также отметил, что в самом Баловном и в соседней Константиновке производят беспилотные летательные аппараты и ремонтируют военную технику.

    По имеющейся информации, всего было нанесено пять ударов, нацеленных на стратегически важные объекты, связанные с военной инфраструктурой Украины.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации пророссийского подполья, датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве.

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    10 марта 2025, 03:57 • Новости дня
    Гагин: ВСУ обещали безнаказанность за убийства мирных жителей

    Военно-политический эксперт заявил о безнаказанности ВСУ за преступления в Курской области и на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о безнаказанности украинских войск за убийства мирных жителей, включая женщин и детей, в Курской области и на территории Украины.

    Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил о том, что командование украинских войск обещало своим солдатам безнаказанность за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей, как на оккупированных территориях Курской области и ДНР, так и на территории Украины, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что легкость, с которой вооруженные силы Украины убивают гражданских, детей, женщин и беременных женщин, очевидна по всей линии боевого соприкосновения. Эксперт подчеркнул, что безнаказанность распространяется как на оккупированные территории, так и на украинских граждан в местах дислокации частей ВСУ и наемников.

    По его словам, жестокость солдат ВСУ и наемников результат многолетней работы, направленной на «расчеловечивание» всего русского, проводимой с момента распада СССР. Гагин подчеркнул, что «партнеры» из НАТО вели эту работу, создавая антироссийские настроения.

    Он также добавил, что преступления военнослужащих и наемников ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Некоторые из совершивших такие преступления уже осуждены или ожидают приговора.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что более половины преступлений террористической направленности в России спланированы украинскими спецслужбами.

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    9 марта 2025, 23:00 • Новости дня
    Украина и Diehl Defence подписали меморандум об увеличении поставок Iris-T

    Украина и Diehl Defence подписали меморандум об увеличении поставок систем противовоздушной обороны Iris-T

    Tекст: Максим Попов

    Министр обороны Украины Рустем Умеров заключил меморандум с немецкой компанией Diehl Defence о расширении поставок систем ПВО Iris-T.

    Министр обороны Рустем Умеров подписал меморандум о взаимопонимании с германской компанией Diehl Defence, которая производит системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.

    Согласно тексту меморандума, планируется утроить поставки ракет и систем Iris-T, которые являются важной частью оборонного арсенала Украины. Однако подробности о юридически обязывающем соглашении, сроках поставок и их стоимости пока не раскрыты.

    Как отметили представители оборонного ведомства Украины, соглашение с Diehl Defence позволит интегрировать передовые технологии и опыт германской компании в свои системы безопасности.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе канцлер Германии Олаф Шольц отказался одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро, в который входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы.

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    10 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    ВСУ пытались всю ночь атаковать беспилотниками предприятия в Самарской области

    Губернатор Федорищев сообщил о ликвидации трех беспилотников ВСУ в Самарской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Самарской области была предотвращена атака украинских беспилотников, в Новокуйбышевске ликвидированы три БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    В ночь на 10 марта Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать предприятия в Самарской области, сообщается на странице «ВКонтакте» губернатора Самарской области.

    Губернатор отметил, что в результате атаки в Новокуйбышевске были ликвидированы три беспилотника. По его словам, возгораний и повреждений нет.

    Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над пятью регионами России, включая Самарскую, Воронежскую и Орловскую области.

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    9 марта 2025, 22:22 • Новости дня
    Верховная рада заблокировала законопроект о наказании военкомов

    Рада сняла с повестки дня законопроект об ответственности за незаконную мобилизацию

    Tекст: Максим Попов

    Верховная рада Украины отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, вводящего уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию, по настоянию фракции «Голос».

    Как сообщил депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, Верховная рада сняла с повестки дня законопроект, который предусматривал уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию лиц, имеющих бронь и отсрочку, а также для сотрудников медкомиссий за признание больных годными к службе, передает ТАСС.

    Бужанский подчеркнул, что это решение было принято по требованию фракции «Голос». Он выразил недоумение по поводу того, что фракция из 17 человек смогла повлиять на повестку Верховной рады.

    Напомним, на Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая была усилена законом от 18 мая 2024 года. Согласно этому закону, в армию могут быть призваны сотни тысяч человек. В социальных сетях ежедневно появляются видео, свидетельствующие о насильственной мобилизации на Украине, когда людей задерживают на улицах для проверки документов.

    Также распространены случаи, когда сотрудники военкоматов используют насилие при проведении мобилизации, что в отдельных случаях приводит к гибели людей. В стране происходят стихийные акции протеста против подобных методов мобилизации.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, суд в Ивано-Франковске оштрафовал сотрудника ТЦК за незаконную мобилизацию гражданина России, который не подлежал призыву на службу.

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