В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
Захарова раскритиковала бывшего главу МИД Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике экс-главу российского МИД Андрея Козырева за его советы Владимиру Зеленскому по «борьбе с Россией».
Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором Козырев дает советы Владимиру Зеленскому по поводу его политики в отношении России. На видео поверх фрагмента было наложено слово «преступники».
«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией», – написала Захарова.
Во время интервью Козырев выразил мнение, что Зеленскому следует продолжать придерживаться своей позиции и настоятельно запрашивать дополнительное вооружение. Он также охарактеризовал Зеленского как «ядерное оружие Украины».
Захарова, комментируя слова Козырева, отметила, что его подход можно сравнить с политикой, которую он проводил, занимая должность главы российского Министерства иностранных дел, и назвала его действия «козыревщиной».
Газета ВЗГЛЯД писала, как бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев утратил в Америке нравственные истины.