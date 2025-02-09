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    Правые силы Европы призвали к восстанию против власти «либерального фашизма»
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    ГАИ изъяла сотни электровелосипедов у курьеров в Москве
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о разговоре с Путиным
    Задержаны подозреваемые в нападении на полицейского в Дербенте
    Белый дом отозвал допуски к гостайне у Блинкена и Салливана
    Латвия заявила об успешном выходе стран Балтии из энергосистемы БРЭЛЛ
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    43 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    9 февраля 2025, 18:23 • Новости дня

    Пожар в банном комплексе в Химках локализован

    Tекст: Ольга Иванова

    В подмосковных Химках пожар в банном комплексе удалось локализовать, пострадавших нет.

    Как сообщает РИА «Новости», пожар в банном комплексе в Химках, Подмосковье, был локализован сотрудниками МЧС России. В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

    Напомним, в подмосковных Химках загорелся банный комплекс, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.

    8 февраля 2025, 20:55 • Новости дня
    Захарова прокомментировал «пикантную ситуацию» вокруг четы Макрон

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Брижит и Эммануэля Макрон иллюстрирует преследование французских журналистов властями за их профессиональную деятельность.

    Захарова прокомментировала ситуацию вокруг четы Макрон, подчеркнув, что это наглядный пример преследования французских журналистов властями Франции, передает РИА «Новости».

    Она заметила, что драма, развивающаяся вокруг пикантных подробностей в жизни семьи Макрон, теперь интересует не только французских, но и американских журналистов, а также мировую прессу.

    «Сейчас развивается драма ... относительно каких-то пикантных подробностей того, что происходит у четы Макрон. Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», – отметила Захарова.

    В центре скандала оказалась независимая журналистка Наташа Рей, которая в декабре 2021 года заявила о расследовании в отношении первой леди Франции Брижит Макрон. Рей заявляла, что Брижит в прошлом была мужчиной по имени Жан-Мишель. Эти заявления быстро распространились в СМИ, в том числе в США, и вызвали бурную реакцию. В июне 2023 года апелляционный суд Кана признал Наташу Рей и Амандин Руа виновными в клевете, а в сентябре 2024 года суд Парижа приговорил их к штрафам в 13,5 тыс. евро.

    Эммануэль Макрон впервые публично выступил против слухов о полу своей супруги в марте 2024 года, заявив, что одним из самых сложных испытаний на посту президента является ложная информация и сфабрикованные сюжеты. По его словам, это наносит вред не только его профессиональной, но и личной жизни.

    Адвокат Наташи Рей Франсуа Данглеан сообщил, что его подзащитная намерена подать прошение о политическом убежище через посольство РФ во Франции. В связи с этим она планирует обратиться за поддержкой к депутату Госдумы Петру Толстому, который известен и ценим во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, независимая журналистка Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России после обвинений во Франции за заявления о супруге президента Брижит Макрон. Журналистка пояснила, что ее привлекает русская культура и политика.

    Кроме того, Наташа Рей обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека.

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    9 февраля 2025, 11:56 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

    Песков не подтвердил и не опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть контакты президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине, отметив, что в Вашингтоне активно разворачивается работа новой администрации.

    Песков сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть публикации о подобного рода контактах, так как существует множество различных каналов связи, и он может быть не в курсе всех деталей, передает ТАСС.

    Он отметил, что с началом работы новой администрации в Вашингтоне количество коммуникаций между странами значительно увеличилось. Песков добавил, что из-за множества возникающих контактов какие-то из деталей могут оставаться неизвестными даже ему лично.

    Представитель Кремля дал комментарий по этому вопросу в ответ на запрос о том, был ли после инаугурации Трампа телефонный разговор между ним и Путиным.

    Ранее NYP писала, что Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    В пятницу Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен в Дзержинске

    Российские войска взяли в плен боевиков «Лють» в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выявили и взяли в плен боевиков националистических батальонов «Лють» и «Сафари» в Дзержинске, освобожденном 7 февраля, по словам командира Ивана Шульги.

    В Дзержинске, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате боевых действий были обнаружены украинские националистические формирования, сообщает РИА «Новости». Командир 132-й отдельной мотострелковой бригады Иван Шульга рассказал о присутствии в городе батальона «Лють» и штурмового полка «Сафари», которые являются частью военизированных подразделений полиции особого назначения Украины. В ходе боев часть боевиков была взята в плен.

    Шульга отметил, что украинские националистические батальоны оказались самыми отчаянными, они не сдавались и сражались до последнего момента.

    Шульга сообщил, что его подразделение взяло в плен пятерых бойцов из батальона «Лють». По его словам, бойцы ВС РФ неожиданно атаковали позиции противника, что позволило разоружить и задержать националистов. Захваченные боевики были переданы в тыл российским спецслужбам для дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили Дзержинск в ДНР, что стало важной стратегической победой. В ходе операции штурмовики уничтожили польских наемников, которые действовали на стороне противника. Также сообщалось, что сержант российских войск провел четыре дня в тылу, успешно уничтожая врага во время освобождения Дзержинска.

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    8 февраля 2025, 19:28 • Новости дня
    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель, финская береговая охрана проследила за его ремонтом.

    В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Финляндии, произошел обрыв российского кабеля. Береговая охрана Финляндии подтвердила данную информацию и заявила, что наблюдает за проведением ремонтных работ.

    Российское судно приступило к ремонтным работам, выполняя все необходимые условия, выдвинутые для работы в исключительной экономической зоне Финляндии.передает «Интерфакс».

    Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил, что российская сторона уведомила финскую сторону о прорыве кабеля заранее. Уведомление было составлено в полном соответствии с условиями разрешения на проведение работ в водах Финляндии.

    По данным агентства STT, береговая охрана Финляндии отказалась раскрыть дополнительные детали касательно типа и функций кабеля, отметив, что это ответственность его владельцев.

    Ранее латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, но не зафиксировали подозрительной активности.

    До этого в Балтийском море был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

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    8 февраля 2025, 20:34 • Новости дня
    Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

    Премьер-министр Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер- министр Михаил Мишустин поручил не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год, следует из документа на сайте правовой информации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение не оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год, согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации.

    Согласно распоряжению, МИД поручено проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии о принятом решении. Это решение продолжает предыдущие шаги, так как Россия уже не выплачивала взносы за 2022 и 2023 годы.

    Европейская экономическая комиссия является одной из пяти региональных комиссий ООН, которая действует как форум для правительств для разработки норм и стандартов с целью синхронизации действий. Комиссия играет важную роль в обеспечении безопасности и качества для потребителей, помогает развивать торговлю и способствует интеграции в мировую экономику.

    Ранее в МИД России сообщили, что решение прекратить выплачивать взнос в ЕЭК ООН из-за деструктивной линии США и стран ЕС и носит вынужденный шаг.

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    8 февраля 2025, 19:43 • Новости дня
    Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор российского дрона пощадил украинского солдата, который осенил себя крестом во время атаки на пункт ВСУ на одном из днепровских островов под Херсоном, следует из видео военкоров.

    Кадры, опубликованные в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской Весны» показывают момент, когда оператор российского беспилотника атакует наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов на Днепре под Херсоном. В разгар атаки из взорванного укрытия выбежал испуганный украинский солдат. Осознавая, что он находится на прицеле дрона, солдат трижды перекрестился, пишет «Российская газета».

    Оператор дрона принял решение не сбрасывать боеприпас на солдата, оставив его в живых.

    Ранее российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, и вынес его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

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    9 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

    NYP: Трамп обсудил с Путиным завершение конфликта на Украине

    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Как стало известно изданию The New York Post, Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным о прекращении войны на Украине. Трамп отметил, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать» и выразил сожаление о гибели «молодых, красивых людей». Трамп уверяет, что если бы он был президентом в 2022 году, война бы не началась.

    Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, в отличие от предыдущего президента Джо Байдена, которого он назвал «позором американской нации». Трамп заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта и выразил желание, чтобы это произошло быстро.

    На следующей неделе вице-президент США Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп также предложил сделку на 500 млн долларов с Зеленским для доступа к редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании.

    Говоря об Иране, Трамп выразил желание заключить ядерную сделку, предпочитая переговоры военным действиям. «Я бы предпочел, чтобы мы совершили сделку, чем бомбили их», – сказал он, добавив, что сделка могла бы предотвратить обстрелы со стороны Израиля.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    8 февраля 2025, 20:39 • Новости дня
    Мешавшему очистке пляжа в Анапе водителю BMW выписали более 20 протоколов

    Tекст: Мария Иванова

    Мужчина на черном BMW мешал волонтерам убирать пляж в Анапе, за что получил 21 протокол о нарушениях.

    В Анапе водитель BMW, выехавший на пляж, получил более 20 протоколов, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел, когда на пляже работали волонтеры, и их возмутило поведение мужчины.

    Водителем оказался 25-летний местный житель, который объяснил свои действия поиском убежавшей собаки.

    Сотрудники Госавтоинспекции выписали мужчине 21 протокол об административных правонарушениях. Большая часть из них, а именно 17, составлены по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Также мужчина был наказан за управление машиной без номеров, несоблюдение требований дорожных знаков, и отсутствие документов на право управления автомобилем и страхового полиса.

    Кроме того, на водителя составили протокол за нарушение специального режима на прибрежной защитной полосе. За это мужчина может лишиться водительских прав на срок до трех месяцев или получить административный арест до 15 суток. Все материалы по делу будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

    Ранее на нескольких анапских пляжах заметили повторные выбросы мазута в виде мелких фракций после недавнего происшествия с танкерами. Между тем земляной вал и полипропиленовая сеть смогли защитить пляжи Анапы от мазута при трехбалльном шторме, упростив процесс очистки побережья.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Анапе встретился с волонтерами, очищающими Черное море от мазута, он поддержал инициативу по регламентации их работы для повышения безопасности, предложенную движением «Экосистема».

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    8 февраля 2025, 19:19 • Новости дня
    Комик Гудков отказался от песни «Я узкий» ради корпоративов

    Комик Гудков отказался от песни «Я узкий» ради корпоративов за 2,5 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Комик Александр Гудков отказался от исполнения песни «Я узкий» на корпоративах, подняв стоимость выступлений до 2,5 млн рублей, и теперь выступает без шуток про Россию.

    Как следует из райдера Гудкова, комик отказался исполнять свою пародийную песню «Я узкий» на корпоративных мероприятиях. Вместо этого он готов развлекать публику за 2,5 млн рублей в течение пяти часов, но без шуток про Россию и с минимумом импровизации, передает «Царьград».

    После годового молчания и правовых разбирательств Гудков вернулся в Москву и вновь начал работу в шоу «Чикен карри». В будущем он рассматривает возможность выступлений на частных мероприятиях, но с условием, что сценарий будет согласован и будет исключать его известные пародии и шутки на тему России.

    В его райдере указаны умеренные требования: недопустимость фамильярности, наличие визажиста, молчаливый некурящий водитель и неприхотливый седан Mercedes S 222. Также на мероприятии должны быть предоставлены чай, кофе, «Ессентуки №17», сухое вино, шампанское, сыр, фрукты и лосось с овощами на гриле, при этом в гримерке не должно быть посторонних лиц.

    Ранее Гудков в интервью жаловался, что после 24 февраля у него появилось много свободного времени, так как предложений о работе стало заметно меньше. Он отметил, что ему не хватает понимания от общества, чтобы «спокойно существовать».

    Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова, который после 24 февраля 2022 года выступил против проведения СВО и уехал за границу, а затем снял пародию на хит SHAMAN «Я русский» под названием «Я узкий».

    В январе 2024 года комика заметили в Шереметьево, предположительно, он вернулся в Россию.

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    9 февраля 2025, 06:08 • Новости дня
    Дипломат рассказал о нетипичном поведении США на заседаниях ООН в Женеве

    Американская делегация в Женеве впервые не проявила активности на заседаниях ООН

    Tекст: Максим Попов

    Американская делегация на заседаниях ООН в Женеве отказалась от участия в полемике, что связано с неопределенностью в их действиях после решений Дональда Трампа.

    Как отметил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, делегация США впервые не проявляет активности на заседаниях различных органов ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что американская сторона, обычно активно участвующая в дискуссиях, теперь ограничивается ролью слушателей. Это крайне нетипично для США, которые ранее всегда защищали свои позиции, особенно на конференциях по разоружению, сказал он.

    Гатилов предположил, что такая ситуация объясняется неопределенностью в американской делегации, вызванной новыми решениями президента Трампа.

    «Вероятно, дипломаты США не получили ясных указаний от Госдепа или Белого дома относительно своего поведения в международных организациях. Это и привело к нынешнему состоянию неопределенности и пассивности американской делегации», – приводит агентство слова российского постпреда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. После этого президент Трамп решил вывести США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства БАПОР.


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    8 февраля 2025, 21:35 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал маловероятным восстановление дипотношений с Россией

    Премьер Грузии Кобахидзе счел маловероятным восстановление дипотношений с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией маловероятным из-за признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона, сообщает Euronews.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений с Россией маловероятно, передает РИА «Новости».

    Причиной такого решения является признание Россией независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Кобахидзе отметил, что это «создает непреодолимые препятствия для восстановления дипломатических связей между двумя странами».

    Несмотря на текущие сложности, премьер подчеркнул, что Грузия придерживается принципа прагматизма в отношениях с Россией. Это может означать, что Тбилиси будет стремиться к конструктивному диалогу в других аспектах сотрудничества, даже при отсутствии дипломатических отношений.

    В декабре заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва готова к нормализации отношений с Грузией настолько, насколько к этому готов Тбилиси.

    В МИД Грузии заявили о необходимости фокусирования международного внимания на высоком уровне к отношениям Тбилиси и Москвы, разорванных после войны 2008 года.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова идти по пути восстановления дипотношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси по их нормализации.

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    9 февраля 2025, 14:56 • Новости дня
    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске

    УФСБ РФ приступило к поиску и уничтожению украинских диверсантов в Дзержинске

    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения УФСБ начали операцию по поиску украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, включая выявление точек взлета БПЛА и корректировщиков огня.

    Подразделения УФСБ России по Донецкой народной республике начали поисковые операции по выявлению и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Дзержинске, сообщает РИА «Новости». Эти действия направлены на обеспечение безопасности в освобожденном городе,. По данным штаба обороны ДНР, задачи УФСБ включают не только поиск диверсантов, но и выявление корректировщиков огня и точек взлета беспилотных летательных аппаратов, с которых ведутся атаки на мирное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики при освобождении Дзержинска уничтожили польских наемников, сержант в течение четырех дней уничтожал врага в тылу, а также штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в этом городе.

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    9 февраля 2025, 13:31 • Новости дня
    Маск высмеял «независимые» СМИ России и Украины после заморозки USAID

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Илон Маск саркастически высказался о «независимых» СМИ России и Украины, которые оказались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

    Илон Маск, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и известный предприниматель, прокомментировал ситуацию с российскими и украинскими СМИ, которые лишились финансирования от Агентства США по международному развитию (USAID), передает РИА «Новости». Маск написал в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Независимые СМИ», надрываюсь от смеха», сопровождая сообщение картинкой о том, что СМИ в России и Украине утратили финансирование из-за заморозки средств USAID.

    Тем не менее Маск не уточнил, какие именно СМИ он имел в виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID). Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID в стране. Госсекретарь Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа.

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    8 февраля 2025, 20:05 • Новости дня
    Кабель «Ростелекома» в Балтийском море поврежден от внешнего воздействия

    «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля в Балтийском море от внешнего воздействия

    Tекст: Мария Иванова

    Подводный кабель «Ростелекома» в Балтийском море был поврежден из-за внешнего воздействия, однако на абонентов это не повлияло, в настоящее время ведутся восстановительные работы, сообщили в компании.

    «Ростелеком» сообщил о повреждении своего подводного кабеля в Балтийском море, передает ТАСС. В госкомпании уточнили, что инцидент произошел в результате внешнего воздействия.

    Оператор заверил, что на его абонентов этот инцидент не оказал влияния. В настоящий момент идут восстановительные работы для устранения повреждений и нормализации ситуации.

    В «Ростелекоме» отметили, что предпринимаются все необходимые меры для исключения возможных сбоев и восстановления кабеля в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии произошел обрыв российского кабеля, ремонт которого сопровождала финская береговая охрана.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник пояснял газете ВЗГЛЯД, что подобные обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, а повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны.

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