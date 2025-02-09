С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.43 комментария
Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных на базе люфтваффе
Немецкие военные начали расследование по подозрению якобы в российском шпионаже после шести наблюдений дронов над базой в Швезинге, где проходят обучение украинские военные на системах Patriot.
Немецкие военные начали расследование якобы российского шпионажа, пишет Politico. Причиной стали шесть случаев наблюдения дронов над базой в Швезинге, где проходят обучение украинские военные на системах Patriot. Издания пишут, что события разворачивались с 9 по 29 января, когда якобы неустановленные дроны несколько раз проникали в закрытое воздушное пространство над базой люфтваффе в Швезинге.
Несмотря на задействование электронных контрмер, включая глушитель HP47, силам бундесвера не удалось сбить дроны или отследить их операторов. Инциденты были классифицированы как потенциальный шпионаж, об этом были уведомлены разведывательные службы. Бундесвер подтвердил факты наблюдения дронов, но воздержался от предоставления дополнительных деталей.
База в Швезинге представляет собой важную цель для наблюдения из-за обучения на системах Patriot. Германия уже передала Украине несколько таких систем. По данным Suddeutsche Zeitung, военные чиновники считают, что дроны были технологически продвинутыми и не стандартными коммерческими моделями.
Ранее в окружном суде Роттердама состоялось слушание по делу россиянина, обвиняемого в передаче данных по микрочипам в Россию, где обсуждались детали возможного нарушения санкционного режима.