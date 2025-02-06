Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Инженера из России обвинили в краже документов по микрочипам в Нидерландах
В окружном суде Роттердама состоялось слушание по делу россиянина, обвиняемого в передаче данных по микрочипам в Россию, где обсуждались детали возможного нарушения санкционного режима.
Как сообщает NOS, Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) считает, что подозреваемый контактировал со Службой внешней разведки России, передает РИА «Новости».
Однако никаких доказательств данной связи не предоставляется. По информации телерадиокомпании, AIVD передала соответствующую информацию прокуратуре Нидерландов.
На заседании суда прокуратура заявила, что мужчина «хранил техническую информацию о микрочипах в специальных папках и передавал данные в Россию через Google Drive». По ее данным, он якобы мог использовать USB-накопители для перевозки информации в Россию. Прокуратура не исключает, что инженер «мог получить за это несколько десятков тысяч евро».
Ранее в декабре суд продлил арест подозреваемого на время проведения расследования. Российское посольство в Гааге сообщило, что инженер не обращался за консульской помощью.
По информации нидерландских СМИ, задержанным якобы является 43-летний российский инженер, который ранее работал в местной компании по производству полупроводников ASML, а передача документов могла быть нарушением санкционного режима.
Ранее в Чехии обвинили бывшего дипломата в шпионаже в пользу России.