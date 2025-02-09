С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.31 комментарий
Вильфанд сообщил о высоком давлении в Москве до среды
Вильфанд сообщил о рекордном давлении в Москве и его снижении с четверга
Высокое давление в Москве, обусловленное азиатским антициклоном, сохранится до среды, после чего начнется постепенное снижение.
Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается максимальное давление в субботу из-за мощного антициклона, который формирует погоду на обширной территории России. Вильфанд отметил, что до среды включительно давление в столице будет очень высоким, преодолевая отметку 770 миллиметров ртутного столба.
Понижение начнется только в четверг, когда давление опустится до нормального уровня. Несмотря на это, ясная погода будет сопровождать москвичей: днем – много солнца, а ночью – звезды.
Вильфанд также подчеркнул, что в пятницу был установлен новый рекорд давления для 7 февраля, составивший 775 мм ртутного столба, превысив предыдущий рекорд 773,7 мм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 8 февраля 2025 года зафиксировали рекордное атмосферное давление, что стало историческим максимумом за весь период метеонаблюдений, ранее в Москве пообещали облачную погоду и гололедицу, а москвичей предупредили о значительном подъеме давления, который наблюдается впервые за весь период метеонаблюдений.