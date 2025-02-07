Эксперт: ЦИК Абхазии не имеет законного права остановить процесс выборов президента республики

Тлисов подчеркнул, что высказывания Маршана, касающиеся права ЦИК останавливать выборный процесс, противоречат конституции и выборному законодательству Абхазии. Там закреплены ключевые гарантии избирательных прав граждан республики, обеспечивающие их возможность участвовать в выборах президента страны. Также в этих положениях определены функции и обязанности избирательных комиссий, ответственных за организацию, подготовку и проведение выборного процесса.

При этом, отметил эксперт, ни Конституция Республики Абхазия, ни ее законы не предусматривают возможности для Центральной избирательной комиссии опираться в своей работе на традиционные обычаи или морально-этические нормы национального кодекса абхазов – Апсуара.

«Исходя из сказанного, высказывания председателя ЦИК Абхазии Маршана Дмитрия Зурабовича, о том, что ЦИК Абхазии есть моральное право, и законное право остановить выборный процесс, прямо нарушают основы конституционного строя Республики Абхазии, ограничивают права граждан на участие в выборах Президента Республики Абхазия», – заявил Тлисов.



Ранее глава ЦИК республики Маршан заявил, что в социальных сетях избирком зафиксировал большое количество оскорблений в адрес кандидатов в президенты и их сторонников. По его словам, ЦИК, руководствуясь не только законами республиками, но и традициями и обычаями народа, остановит выборный процесс, если сторонники кандидатов не прекратят «поливать друг друга грязью»

Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов. Представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая в разговоре с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание, что для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции, «и в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка». Такую ситуацию он назвал «очевидной несправедливостью». Центризбирком России выразил готовность оперативно открыть дополнительные избирательные участки в российских городах для проведения досрочных выборов президента Абхазии, если соответствующий запрос поступит из ЦИК Абхазии.

Прежний президент республики Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.