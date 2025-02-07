Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Лихачев: Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС усилились
Лихачев сообщил об увеличении атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Количество атак ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию увеличилось, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Лихачев заявил о значительном росте числа атак ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию, передает ТАСС.
Об этом он сообщил по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который подтвердил сложность текущей ситуации с безопасностью на станции.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Также сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, ежедневно фиксируют взрывы возле нее.