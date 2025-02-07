Верховный лидер Ирана отверг переговоры с США о «ядерной сделке»

Верховный лидер Ирана Хаменеи раскритиковал предложение США о новой «ядерной сделке»

Tекст: Вера Басилая

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко высказался против предложения президента США о заключении нового соглашения, передает ТАСС.

Хаменеи обвинил США в том, что они обманули Иран в 2015 году, заключив ядерную сделку и не выполнив ее условий. Он подчеркнул, что санкции не были сняты, как это предусматривалось договором.

«Тот же человек, который сейчас у власти в США, расторг договор. До его прихода те, с кем договор был заключен, не исполняли его», – напомнил Хаменеи.

По его словам, с таким правительством «вести переговоры глупо, неразумно и нечестно».

Ранее президент США впервые в своей практике заявил о желании добра Ирану и предложении заключить «ядерную сделку».

Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Тегеран заявил о новых сокращениях своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с Ираном, несмотря на заявления властей США о восстановлении максимального давления на Тегеран.