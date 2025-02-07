Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Верховный лидер Ирана отверг переговоры с США о «ядерной сделке»
Верховный лидер Ирана Хаменеи раскритиковал предложение США о новой «ядерной сделке»
США не выполняют свои обязательства и обманули Иран, расторгнув ядерное соглашение и не сняв санкции, поэтому переговоры с ними невозможны, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко высказался против предложения президента США о заключении нового соглашения, передает ТАСС.
Хаменеи обвинил США в том, что они обманули Иран в 2015 году, заключив ядерную сделку и не выполнив ее условий. Он подчеркнул, что санкции не были сняты, как это предусматривалось договором.
«Тот же человек, который сейчас у власти в США, расторг договор. До его прихода те, с кем договор был заключен, не исполняли его», – напомнил Хаменеи.
По его словам, с таким правительством «вести переговоры глупо, неразумно и нечестно».
Ранее президент США впервые в своей практике заявил о желании добра Ирану и предложении заключить «ядерную сделку».
Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Тегеран заявил о новых сокращениях своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с Ираном, несмотря на заявления властей США о восстановлении максимального давления на Тегеран.