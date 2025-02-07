  • Новость часаПравящая партия Гренландии выступила за референдум о независимости от Дании
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    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    5 комментариев
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    17 комментариев
    7 февраля 2025, 07:19 • Новости дня

    Орбан назвал Венгрию «паршивой овцой» Запада

    Орбан заявил, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Neue Zurcher Zeitung, что страна находилась под постоянным давлением со стороны США и Евросоюза из-за своих позиций по миграции, гендерным вопросам и ситуации вокруг Украины.

    Орбан назвал свою страну «паршивой овцой Запада», отметив, что Венгрия сталкивается с постоянным давлением со стороны США и Евросоюза, передает РИА «Новости».

     По его словам, страна с населением в десять млн человек не может существовать под таким давлением. Орбан подчеркнул, что демократы в США испытывают негативное отношение к Венгрии из-за различных позиций по вопросам миграции, гендера и ситуации на Украине.

    Он отметил, что ситуация изменилась с приходом к власти Дональда Трампа и выразил надежду на расширение экономических и политических связей между Венгрией и США.

    Премьер-министр также выразил критику в адрес Евросоюза, акцентируя внимание на слабости Европы и неспособности самостоятельно решить украинский конфликт.

    По его мнению, европейцы должны проявлять больше скромности, так как ЕС, заявляющий о себе как о глобальном игроке, не способен контролировать события в своем регионе.

    Орбан также выразил мнение, что Россия не представляет угрозу для Венгрии и с ней можно найти общий язык, в отличие от Евросоюза, с которым, по его словам, договориться практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    4 февраля 2025, 15:00 • Новости дня
    Орбан анонсировал сделку Венгрии с США и пообещал жесткие времена ЕС
    Орбан анонсировал сделку Венгрии с США и пообещал жесткие времена ЕС
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия планирует заключить сделку с США для укрепления экономических связей, заявил премьер-министр Виктор Орбан. При этом он отметил, что Евросоюз «ждут тяжелые месяцы».

    В своей публикации на Facebook (продукт компании Meta, признанной экстремистской в России) Орбан подчеркнул, что в Брюсселе все видят, что приближается «торнадо Трампа», но большинство все еще надеется, что им удастся избежать последствий, передает РИА «Новости».

    «Не удастся», – написал Орбан. По его словам, в Америке закончилась гендерная истерия, прекращено финансирование глобалистских организаций Сороса, остановлена незаконная миграция, а также прекращена поддержка конфликта на Украине.

    «Иными словами, конец всему тому, что брюссельские бюрократы пытались навязать нам в последние годы. Но есть и еще кое-что. Нам предстоит попрощаться с привычными правилами мировой торговли», – добавил Орбан. Он считает что новый президент США будет отстаивать американские интересы, даже в ущерб Европе.

    «Европейский союз ждут тяжелые месяцы, а брюссельским бюрократам предстоят жесткие времена», – подчеркнул Орбан. Он отмечает, что Венгрии необходимо заключить соглашение, чтобы сохранить экономические отношения с США. «Мы всегда знали, что президент Трамп вернется, поэтому подготовились. А брюссельцам придется расхлебывать то, что они сами заварили», – подчеркнул Орбан.

    Он отметил, что для заключения действительно выгодной сделки необходимо уважение и знание интересов друг друга, передает РИА «Новости».

    Ранее Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    4 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    Киев заявил об «этнической ненависти» в связи с гибелью украинца в Братиславе

    Politico: Украина обвинила Словакию в этнической ненависти после гибели гражданина в Братиславе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, заподозрив, что за гибелью украинца в словацкой столице могла стоять «этническая ненависть», сообщило издание Politico.

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, пишет Politico.

    «Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения к ответственности», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях в понедельник вечером.

    «Мы не можем исключить этническую ненависть как одну из причин этого преступления», – написал глава МИД Украины.

    Словацкие медиа сообщили, что жертва, личность которой не раскрывается, была избита охраной торгового центра и, возможно, полицейским патрулем после того, как его якобы поймали на краже 30 января. Нападение было зафиксировано камерой и сообщено парамедиком.

    Смерть украинца привлекла внимание на фоне обострения отношений между странами, вызванного отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проблемы с потерей доходов от транзита газа вызваны действиями Владимира Зеленского.

    Смертью гражданина Украины в Братиславе первоначально занимался местный полицейский участок, но вскоре национальная полиция страны решила взять расследование на себя из-за «множественных неясностей в подходе полиции, который станет предметом дальнейшего расследования».

    «Мы будем внимательно изучать это дело, чтобы убедиться, что все полицейские, если они находятся под подозрением, выполнили свои обязанности», – заявила временный президент Словацкой национальной полиции Яна Машкарова.

    Посольство Украины в Братиславе также заявило, что не исключает возможности этнического мотива преступления, учитывая всплеск антииукраинских настроений в словацком обществе.

    Ранее в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обвинил Украину в причастности к кибератаке на страну.

    Также Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

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    4 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

    Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Либеральная западная элита не готова подстраиваться под Дональда Трампа. В Брюсселе надеются «утихомирить» республиканца, но это тщетные надежды. Между тем Виктор Орбан предлагает ЕС четкую картину будущего, где организация пойдет рука об руку с новой администрацией США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку Будапешта с США на фоне готовности Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.

    «Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

    «Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

    «В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

    Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

    «Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

    До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.

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    6 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    Возможный кандидат в президенты Румынии заявила о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ заявила, что Киев не вправе вести переговоры с Москвой, так как нынешнее руководство не отражает волю украинского народа.

    По ее словам, текущее руководство в Киеве не уполномочено вести переговоры с Россией, так как оно не представляет интересы украинского народа, передает РИА «Новости».

    Шошоакэ отметила, что выборы на Украине постоянно откладываются, чтобы Владимир Зеленский не мог быть заменен.

    Она также отметила, что необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины.

    «Здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии», – заключила кандидат.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о странах с территориальными претензиями к Украине.

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

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    4 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    OMV заявила о выигрыше арбитража у Газпрома по австрийскому контракту

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Согласно отчету австрийской OMV, компания якобы выиграла арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате OMV «зачла 48 млн евро в счет своих обязательств по договору».

    Также в OMV заявили, что «в свете благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года австрийская компания уже заявляла, что выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. В мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    6 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Возобновились поставки российского газа в Словакию по «Турецкому потоку»
    Возобновились поставки российского газа в Словакию по «Турецкому потоку»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Поставки российского газа в Словакию возобновились по «Турецкому потоку» с 1 февраля, в апреле планируется их удвоение, контракт с «Газпром экспорт» действует до 2034 года, заявил глава SPP Войтех Ференц.

    По его словам, российский газ снова стал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Ференц заявил, что поставки газа от компании «Газпром» начались 1 февраля, и уже в апреле их объем будет удвоен. Он подчеркнул, что контракт с «Газпром экспорт» остается в силе до 2034 года, и компания не планирует его расторгать.

    «Мы его не расторгаем», – отметил он, подчеркнув значимость продолжения сотрудничества с российским поставщиком.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    5 февраля 2025, 21:25 • Новости дня
    Европейские эксперты назвали армии ЕС медлительными

    Европейская счетная палата: Армии ЕС не способны быстро перемещаться

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армии стран Евросоюза не могут быстро передвигаться по территории ЕС, это обусловлено рядом препятствий и недостатков в разработке планов военной мобильности, говорится в отчете Европейской счетной палаты.

    Европейские армии не способны быстро и эффективно перемещаться по территории ЕС, это касается как военного персонала, так и оборудования и поставок, говорится в отчете, передает ТАСС.

    Прогресс в реализации плана действий ЕС по военной мобильности остается неоднозначным. В документе указывается, что существующие препятствия, как в разработке, так и в реализации, мешают достижению цели по быстрому и беспрепятственному перемещению внутри и за пределами Евросоюза.

    Проблемы с перемещением касаются также крупных масштабов перевозок, которые должны осуществляться в короткие сроки.

    Ранее генерал бундесвера Андре Бодеманн заявлял, что между ФРГ и Россией формально нет состояния войны, однако на практике мир уже давно отсутствует.

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    4 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию

    DeepSeek и GPT назвали последствия желания Трампа присоединить Гренландию и Канаду

    DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США негативно скажется на отношениях Вашингтона, Оттавы и Брюсселя. Настойчивость Белого дома в этом вопросе спровоцирует раскол в НАТО и ЕС, что сыграет на руку России и Китаю, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Вероятность реализации территориальных амбиций Дональда Трампа крайне мала. Население Гренландии стремится к большей самостоятельности, а не к интеграции с другой страной. Так, на острове уже проводился референдум по вопросу независимости от Дании», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «В свою очередь, идея присоединения Канады к США противоречит интересам Оттавы. Местное население гордится своей культурой и независимостью от Вашингтона. Голосование о вхождении в состав Штатов было бы здесь крайне непопулярным», – отмечает нейросеть.

    «Настойчивое продвижение идеи о присоединении к США Гренландии или Канады приведет к серьезным последствиям. Подобные инициативы Белого дома могут быть восприняты Нууком и Оттавой как неуважение к их суверенитету, что приведет к охлаждению союзнических отношений», – добавляет DeepSeek.

    «Кроме того, другие партнеры Штатов могут начать сомневаться в надежности США, а заявления Трампа будут восприниматься ими как империалистические. Но и в самой Америке планы республиканца способны вызвать негативную реакцию со стороны общественности, СМИ и Конгресса», – поясняет ИИ.

    «В итоге амбиции новых властей Штатов приведут к расколу внутри НАТО, поскольку другие члены альянса теперь будут сомневаться в искренности мотивов Вашингтона. Важно отметить, что и ЕС может поддержать недовольство Дании по поводу притязаний США на Гренландию. Это приведет к росту антиамериканских настроений в Европе», – заключает DeepSeek.

    Несколько иной точки зрения придерживается Chat GPT. Американская нейросеть считает, что настойчивое давление со стороны Дональда Трампа на Нуук и Оттаву сыграет на руку России и Китаю. «Действия Белого дома способны спровоцировать политическую нестабильность в НАТО, а также разрушить отношения Вашингтона и Брюсселя. Позиция республиканца по поводу Гренландии вынудит ЕС ввести торговые санкции против Штатов», – полагает он.

    «Однако попытки присоединения Канады и Гренландии, скорее всего, останутся риторическими провокациями. Если же Трамп продолжит активно продвигать эти идеи, положение США на международной арене, как и их отношения с союзниками, могут значительно ухудшиться», – резюмирует Chat GPT.

    Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сообщил о намерении Дональда Трампа продолжить обсуждение темы вхождения Гренландии в состав Штатов. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что главу Белого дома не волнуют возражения европейских государств по этому поводу.

    «Мне кажется, многие не ценят Гренландию», – признался Вэнс. «Она действительно важна для нашей национальной безопасности. Там есть морские пути, которые используют китайцы и русские. Откровенно говоря, Дания, контролирующая остров, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником», – добавил он.

    Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

    Гренландия – не единственная зарубежная территория, на которую претендует Трамп. Так, недавно он вновь призвал Канаду войти в состав США. По его мнению, это единственный способ для Оттавы избежать пошлины на энергоресурсы в размере 10% и тарифов на другие товары до 25%.

    «Без наших огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту – и никаких таможенных пошлин», – подчеркнул Трамп.

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    5 февраля 2025, 10:34 • Новости дня
    Страны ЕС выразили недовольство действиям фон дер Ляйен во внешней политике

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Евросоюза выразили недовольство действиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пытающейся контролировать внешнюю политику ЕС без согласования с государствами-членами, пишет Politico.

    По информации издания, страны ЕС выразили недовольство попытками главы ЕК самостоятельно руководить внешней политикой союза, передает ТАСС.

    Politico сообщает, что фон дер Ляйен заключила соглашение о партнерстве с Иорданией и выделила финансовую поддержку в 3 млрд евро, не консультируясь с властями стран-членов ЕС.

    По словам источника издания, государства были поставлены перед фактом, что вызвало недовольство, учитывая, что именно они будут финансировать соглашение.

    Это не первый случай, когда фон дер Ляйен действует подобным образом, стремясь установить связи с мировыми лидерами, что раздражает многие страны-члены ЕС.

    Депутат Европарламента Начо Санчес Амор отметил, что Урсула фон дер Ляйен использует любую возможность взять контроль над внешней политикой ЕС.

    Он подчеркнул, что внешняя политика должна быть в ведении Совета ЕС, а не Еврокомиссии, и подчеркнул необходимость разъяснения полномочий органов власти ЕС во внешней политике.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что фон дер Ляйен своими действиями, такими как изоляция от России и Китая и ухудшение отношений с республиканской администрацией США, привели к экономическим проблемам в Европе.

    Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

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    6 февраля 2025, 17:25 • Новости дня
    Россия готова ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Захарова заявила о готовности России ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова ввести ответные меры против дипломатических представителей Евросоюза, если европейские страны решат ограничить передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    На брифинге Захарова сообщила, что в западных СМИ появляются сведения о стремлении ряда стран ЕС включить в новый пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов, передает ТАСС.

    Захарова акцентировала внимание на серьезности этой информации, отметив, что Москва не сомневается в ее достоверности. «Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать», – заявила дипломат.

    Она предостерегла, что в отношении дипломатов стран ЕС в России будут введены соразмерные ограничения.

    Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал о регулярных дискуссиях вокруг его высылки из Польши, к которым он уже давно привык и не обращает на них внимания.

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    4 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков усомнился в решимости Евросоюза ответить на пошлины США

    Пушков усомнился в решимости ЕС противостоять пошлинам Трампа на импорт

    Tекст: Максим Попов

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза принять жесткие ответные меры на введение пошлин Дональдом Трампом на импорт европейских товаров.

    Алексей Пушков, российский сенатор, выразил сомнение в решимости Евросоюза ответить на возможное введение пошлин Соединенными Штатами. Пушков отметил, что готовность Евросоюза к жестким мерам может быть лишь напускной.

    Он указал, что «духу не хватит» у ЕС схватиться с Трампом, в отличие от более простых ситуаций. «Схлеснуться с Трампом – это не евромелюзгой манипулировать», – отметил Пушков в своем Telegram.

    Накануне Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами.

    При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что Брюссель подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, подчеркнув, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.

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    4 февраля 2025, 14:27 • Новости дня
    Сийярто обвинил Брюссель в экономических проблемах Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Изоляция Европы от России и Китая, а также ухудшение отношений с США ухудшили экономическое положение региона, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что Брюссель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими действиями, такими как изоляция от России и Китая и ухудшение отношений с республиканской администрацией США, привели к экономическим проблемам в Европе, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что лучшим решением было бы вернуть экономические полномочия странам – членам ЕС.

    Сийярто указал на Венгрию как на пример успешной реализации экономической политики. Он отметил, что благодаря стратегии экономической нейтральности Венгрия установила инвестиционные рекорды, достигла высокого уровня занятости и заключила соглашения о защите инвестиций с 12 странами.

    В своей публикации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Сийярто напомнил, что Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен «изолировал себя от двух крупнейших игроков мировой экономики», в том числе из-за негативных высказываний в адрес президента США Дональда Трампа и введения тарифов на китайские электромобили. По его словам, эти действия привели к снижению конкурентоспособности Европы до «давно не виданной глубины».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

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    4 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    В магазине для iOS в Евросоюзе появилось первое порноприложение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В магазине AltStore PAL, доступном в Евросоюзе, вышло приложение Hot Tub для просмотра видео, включая контент для взрослых, разработчики пообещали, что доступ к контенту будет приватным и безопасным.

    Это первое порнографическое приложение в данном магазине, предназначенное для просмотра разнообразных видео, включая материалы для взрослых, передает «Газета.Ru» со ссылкой на MacRumors.

    Разработчики Hot Tub заверяют, что приложение обеспечивает приватность и безопасность пользователям, не отслеживает действия и не включает рекламу. Оно взаимодействует с популярными платформами, такими как Pornhub и Xvideos, а доступ к нему возможен через Face ID или ввод отдельного пароля.

    Компания Apple объяснила, что такие приложения не допускаются в обычном App Store из-за потенциальных рисков безопасности пользователей. Apple считает, что они могут подрывать доверие к экосистеме компании. Несмотря на заявления разработчиков AltStore, Apple утверждает, что не одобряет Hot Tub.

    Европейская комиссия потребовала от Apple разрешить распространение приложений операторами рынка, такими как AltStore и Epic. Тем не менее Epic Games заявила, что не планирует предлагать Hot Tub в своем магазине Epic Games Store.

    Летом прошлого года Apple подчинилась требованиям российского регулятора и удалила из своего магазина AppStore четыре VPN-сервиса.

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    6 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    FT: Угрозы Трампа о Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе

    FT: Угрозы Трампа о военной операции в Гренландии ввели ЕС и Данию в кризис

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления американского президента Дональда Трампа о применении военной силы для присоединения Гренландии к США вызвали бурю возмущения в Дании и Евросоюзе, нарушив многолетние союзнические отношения в НАТО и обострив стратегическое соперничество в Арктике, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Трамп, заявивший о возможности применения военной силы для вхождения Гренландии в состав США, вызвал кризис в Дании и Европейском союзе. Издание напоминает, что США с 1867 года неоднократно предлагали Дании купить Гренландию, но все предложения носили исключительно коммерческий характер. Теперь же, по мнению газеты, ситуация абсурдна, поскольку США и Дания являются союзниками по НАТО, передает ТАСС.

    FT подчеркивает, что Арктика становится регионом стратегического соперничества между великими державами. Россия обладает военным превосходством на Крайнем Севере, а Китай проявляет интерес к развитию арктических торговых путей. Трамп, в свою очередь, прибегает к экспансионистской риторике относительно Гренландии.

    Газета проводит исторические параллели, сравнивая текущую ситуацию в Арктике с «Большой игрой» XIX века, когда Российская и Британская империи боролись за влияние в Центральной Азии. Сегодня международное сообщество признает лидирующую роль России в Арктике, что подчеркивает значимость региона в геополитической борьбе, говорится в сообщении.

    Ранее DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не видела официальных заявлений о планах по размещению натовских войск в Гренландии, публикации СМИ на эту тему Кремль же не комментирует.

    Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

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