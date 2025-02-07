Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.11 комментариев
Орбан назвал Венгрию «паршивой овцой» Запада
Орбан заявил, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Neue Zurcher Zeitung, что страна находилась под постоянным давлением со стороны США и Евросоюза из-за своих позиций по миграции, гендерным вопросам и ситуации вокруг Украины.
Орбан назвал свою страну «паршивой овцой Запада», отметив, что Венгрия сталкивается с постоянным давлением со стороны США и Евросоюза, передает РИА «Новости».
По его словам, страна с населением в десять млн человек не может существовать под таким давлением. Орбан подчеркнул, что демократы в США испытывают негативное отношение к Венгрии из-за различных позиций по вопросам миграции, гендера и ситуации на Украине.
Он отметил, что ситуация изменилась с приходом к власти Дональда Трампа и выразил надежду на расширение экономических и политических связей между Венгрией и США.
Премьер-министр также выразил критику в адрес Евросоюза, акцентируя внимание на слабости Европы и неспособности самостоятельно решить украинский конфликт.
По его мнению, европейцы должны проявлять больше скромности, так как ЕС, заявляющий о себе как о глобальном игроке, не способен контролировать события в своем регионе.
Орбан также выразил мнение, что Россия не представляет угрозу для Венгрии и с ней можно найти общий язык, в отличие от Евросоюза, с которым, по его словам, договориться практически невозможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.
До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.