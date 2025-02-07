Орбан заявил, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и ЕС

Tекст: Александра Юдина

Орбан назвал свою страну «паршивой овцой Запада», отметив, что Венгрия сталкивается с постоянным давлением со стороны США и Евросоюза, передает РИА «Новости».

По его словам, страна с населением в десять млн человек не может существовать под таким давлением. Орбан подчеркнул, что демократы в США испытывают негативное отношение к Венгрии из-за различных позиций по вопросам миграции, гендера и ситуации на Украине.

Он отметил, что ситуация изменилась с приходом к власти Дональда Трампа и выразил надежду на расширение экономических и политических связей между Венгрией и США.

Премьер-министр также выразил критику в адрес Евросоюза, акцентируя внимание на слабости Европы и неспособности самостоятельно решить украинский конфликт.

По его мнению, европейцы должны проявлять больше скромности, так как ЕС, заявляющий о себе как о глобальном игроке, не способен контролировать события в своем регионе.

Орбан также выразил мнение, что Россия не представляет угрозу для Венгрии и с ней можно найти общий язык, в отличие от Евросоюза, с которым, по его словам, договориться практически невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.