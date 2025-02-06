Январь 2025 года оказался самым теплым за всю историю наблюдений

Tекст: Мария Иванова

Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus сообщила, что январь 2025 года стал самым теплым месяцем с начала метеонаблюдений. Средняя температура воздуха у поверхности Земли составила 13,23 градуса Цельсия, что на 0,79 градуса выше среднего уровня за период с 1991 по 2020 год, передает ТАСС.

В отчете службы отмечается, что температура была на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня. Этот показатель превышает порог в 1,5 градуса, установленный Парижским соглашением о защите климата, который ученые считают критическим для предотвращения негативных последствий для окружающей среды.

Согласно тепловой карте, представленной службой, наиболее высокие температуры в январе наблюдались в Восточной Европе, европейской части России, Западной Сибири, Аляске и северо-восточных регионах Канады.

В то же время в США, Британии и северо-западной Франции, а также на Камчатке, температура была ниже среднего показателя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 января в Московском регионе зафиксированы три температурных рекорда, включая самый теплый день в столице, где температура достигла плюс 5,5 градуса.

Январь 2025 года в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Между тем в ближайшие выходные дни в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление, которое может достигнуть 755–777 мм ртутного столба, что станет самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений.