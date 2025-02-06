Европейские покупатели рыбных палочек заменили треску на минтай из-за роста цен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спрос на треску в европейской рознице снизился из-за высокого роста цен, передает ТАСС. Эти изменения произошли на фоне резкого сокращения мировых уловов и введенных ограничений на поставки из России. Как пояснили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), санкции против России значительно повлияли на европейский рынок трески.

По данным ВАРПЭ, во Франции и Германии в конце 2024 года минтай заменил треску в популярных товарах, таких как рыбные палочки. Эти страны остаются крупнейшими потребителями белой рыбы в Европейском союзе. В результате цена на мороженую норвежскую треску в 2024 году увеличилась на 50%.

Герман Зверев, президент ВАРПЭ, отметил, что рост цен на треску – это долгосрочный тренд. Основные причины включают снижение мировых уловов и санкции, из-за которых европейские переработчики сталкиваются с дефицитом сырья и резким ростом закупочных цен. «Теперь потребители вынуждены отказываться от традиционных Fish&Chips из трески», – заявил Зверев.

Ранее российские минтай и треска облагались нулевой пошлиной в рамках схемы автономных тарифных квот, но с 1 января 2024 года продукция из России облагается пошлиной в 13,7%. Это вызвало снижение поставок из России и рост цен на аналогичные товары.

Зверев подчеркнул, что Россия, как крупнейший добытчик минтая и трески, в перспективе может перенаправить экспортные объемы в дружественные регионы. Однако он заметил, что полная замена российской рыбы для европейских переработчиков и потребителей маловероятна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Москвы могут купить на тысячу рублей всего 30 граммов черной икры, что составляет треть стандартной баночки. Британия признала свою зависимость от российского рыболовецкого сектора, особенно в контексте экспорта рыбы.