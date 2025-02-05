Группировка «Север» нанесла поражение 15 украинским бригадам в курском приграничье

Tекст: Мария Иванова

Это произошло рядом с Богдановкой, Викторовкой, Гоголевкой, Гуево, Дарьино, Зазулевкой, Заолешенкой, Казачьей Локней, Колмаковым, Косицей, Куриловкой, Лебедевкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Марьевкой, Махновкой, Меловым, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Погребками, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасским Поречным и Южным.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Иволжанского, Искрисковщины, Мирлогов, Мирополья, Могрицы, Садков, Стецковкой, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

За последнеие сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 бронемашин, три орудия полевой артиллерии и два миномета.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 бронемашины, 1827 автомобилей, 409 арторудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 17 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.

В среду стало известно что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

А накануне подполье сообщало, что удары по ВСУ в Сумской области сорвали запланированное наступление в Курской области.