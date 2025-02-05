Появление DeepSeek вызвало шок в индустрии ИИ Южной Кореи

И о президента Южной Кореи назвал DeepSeek «новым шоком» для отрасли

Tекст: Мария Иванова

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи, вице-премьер Чхве Сан Мок, оценил появление китайского чат-бота DeepSeek как новый вызов для технологической отрасли, сообщает ТАСС. На встрече с министрами экономического блока он отметил, что модель искусственного интеллекта DeepSeek R1, представленная китайской компанией, демонстрирует высокую производительность при низких затратах, что стало «новым шоком».

Вице-премьер подчеркнул, что DeepSeek приведет к росту конкуренции среди технологических компаний, особенно в сфере искусственного интеллекта и программного обеспечения. Он пообещал, что правительство продолжит поддерживать профильные компании и разработает меры после оценки ситуации в производстве полупроводников, аккумуляторов, автомобилей, судостроении и сталелитейной отрасли.

Для стимулирования развития передовых технологий, связанных с аккумуляторной промышленностью и биотехнологиями, Чхве Сан Мок объявил о создании фонда при Промышленном банке Республики Корея. Предполагается, что объем фонда составит 34 трлн вон, а его законодательная основа будет обсуждена с парламентом в марте.

Появление DeepSeek негативно сказалось на стоимости акций южнокорейских производителей чипов, таких как Samsung Electronics и SK hynix, которые специализировались на разработке микросхем памяти с высокой производительностью.

Новая версия чат-бота R1, выпущенная 20 января, по словам разработчиков, превосходит версию ChatGPT от OpenAI, и ее быстрое распространение вызвало колебания на фондовых рынках из-за опасений, что западные компании-лидеры в сфере ИИ могут быть переоценены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее конгрессменам США запретили использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek из-за вопросов безопасности. Итальянский регулятор также ограничил доступ к приложению DeepSeek, ссылаясь на недостаточную информацию о сборе и обработке персональных данных пользователей.

Между тем сооснователь Telegram Павел Дуров отметил превосходство китайского образования над западным в области искусственного интеллекта, объяснив это успех заимствованной у СССР моделью жесткой конкуренции в учебе.