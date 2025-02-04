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В Курске открылась выставка ко дню освобождения города от фашистов
В Курске представили архивные фото и документы ко дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков
В сквере у библиотеки им. Н.Н. Асеева в Курске открыли выставку архивных фотографий и документов «Освободители города Курска», приуроченную к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ.
Как сообщает Telegram-канал «Городские известия Курск», в сквере возле библиотеки имени Н.Н. Асеева в Курске открылась выставка архивных фотографий и документов под названием «Освободители города Курска». Мероприятие приурочено к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Выставка акцентирует внимание на важности сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, в частности о Курской битве, которая стала ключевым моментом в истории войны. Она символизирует решимость и стойкость советского народа.
Заместитель председателя КГС Елена Беседина, председатель городского Совета ветеранов Иван Малков, председатель комитета культуры и туризма Ирина Мазаева, а также школьники, студенты и жители города посетили выставку.
«Выставка показывает курянам тематику второго дня рождения города, потому что за 15 месяцев оккупации Курск был разрушен на 98% его инфраструктуры, но 8 февраля 1943 года – полностью освобожден», – отметил Малков.
В создании выставки принимали активное участие курские историки и краеведы, включая доктора исторических наук Владимира Коровина и кандидата исторических наук Александра Манжосова.