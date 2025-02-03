Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»

Неизвестный осуществил дистанционно подрыв в ЖК «Алые паруса»

Tекст: Валерия Городецкая

Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, целью атаки предположительно был глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, взрывное устройство находилось в диване в холле дома, и его активировали, когда Саркисян спустился вниз. Вероятно, злоумышленники следили за Саркисяном, прежде чем привести устройство в действие, добавил источник. На данный момент силовики анализируют записи с видеокамер, чтобы установить, кто находился в жилом комплексе и в его окрестностях в момент происшествия.

Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

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