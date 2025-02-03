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    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

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    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

    11 комментариев
    3 февраля 2025, 20:42 • Новости дня

    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»

    Неизвестный осуществил дистанционно подрыв в ЖК «Алые паруса»

    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве.

    Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, целью атаки предположительно был глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, взрывное устройство находилось в диване в холле дома, и его активировали, когда Саркисян спустился вниз. Вероятно, злоумышленники следили за Саркисяном, прежде чем привести устройство в действие, добавил источник. На данный момент силовики анализируют записи с видеокамер, чтобы установить, кто находился в жилом комплексе и в его окрестностях в момент происшествия.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому была выгодна смерть Саркисяна.

    3 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан, передает РИА «Новости». Поводом для ее обращения стали юридические преследования во Франции, связанные с ее утверждениями о том, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

    Адвокат написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Рей попросила политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого. Однако он не уточнил, подан ли официальный запрос и в какое ведомство. По его словам, Рей на протяжении трех лет проводила расследование, проверяя официальную биографию Брижит Тронье, супруги президента Франции.

    Рей представила результаты своего расследования в виде видео и в публикациях на Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она сейчас находится под судебным преследованием в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. По словам адвоката, обвинения против нее «сфабрикованы» и включают ложные показания, данные против нее родственниками Брижит Макрон.

    Ранее суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

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    3 февраля 2025, 11:33 • Новости дня
    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

    Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате взрыва погиб его охранник. Саркисян был срочно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

    По информации столичного департамента здравоохранения, пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в многопрофильные стационары, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят диагностику, передает ТАСС.

    Армен Саркисян является создателем батальона специального назначения «Арбат», который действует в составе интербригады «Пятнашка». Этот батальон специализируется на штурмовых операциях и выполняет задачи в различных точках, не имея постоянных позиций на передовой.

    Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались.

    Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 10:19 • Новости дня
    Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
    Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел хлопок, в результате которого один человек погиб, повреждены остекление и гипсокартонный потолок.

    В московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел инцидент, сообщает ТАСС. В холле первого этажа здания раздался хлопок, который привел к разрушению остекления и гипсокартонного потолка.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Пожара после хлопка не последовало, что позволило избежать более значительных разрушений и жертв.

    В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств инцидента. На месте работают специалисты, чтобы оценить ущерб и определить потенциальные угрозы для жильцов комплекса.

    Как сообщает Lenta.Ru, в ЖК могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ).

    «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что устройство или граната были заложены под потолком. По данным канала, сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позднее стало известно, что пострадали пять человек, включая консьержа и жильцов.


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    3 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер

    Правоохранительные органы заявили, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер или сотрудник коммунальных служб

    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы мог принести курьер или сотрудник коммунальных служб, сообщили в правоохранительных органах.

    Оперативные службы заявили, что взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы было пронесено курьером или человеком, выдающим себя за сотрудника коммунальных служб, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, покушение на Саркисяна было тщательно спланировано и носит заказной характер. Следователи в настоящее время занимаются установлением заказчиков преступления.

    Напомним, в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще четверо получили ранения, а также повреждены остекление и гипсокартонный потолок.

    Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, являющийся создателем батальона «Арбат», получил тяжелые ранения в результате этого взрыва.

    Оперативные службы подтвердили, что в жилом комплексе могло сработать самодельное взрывное устройство, и по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

    Сообщалось, что целью взрыва было покушение на убийство.

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    3 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв
    Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв
    @ ГСУ СК России по Москве/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории жилого комплекса «Алые паруса» утром произошел взрыв, однако жительница комплекса телеведущая Алла Довлатова заявила, что не слышала громкого звука.

    В жилом комплексе «Алые паруса» утром произошел взрыв, передает «Газета.Ru». Жительница комплекса, телеведущая Алла Довлатова сообщила, что не слышала звуков взрыва и ничего не знает о происшествии.

    «Слава Богу, со мной все хорошо. Я не бандит, не на меня было покушение. А что там происходило, я не знаю, нам ничего не говорят. Ничего не слышала, вообще ничего», – сказала она.

    Актриса Анна Калашникова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась, что во время взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» была дома, но ничего не слышала. Она объяснила, что ее секция находится далеко от той, где произошел взрыв. Все подробности она узнала только из новостей и звонков от знакомых и журналистов.

    Калашникова отметила, что сейчас дом оцеплен, и в жилой комплекс никого не пускают, включая персонал, который у нее работает. «Слава Богу, со мной все в порядке. Но очень страшно, потому что я нахожусь у себя дома сейчас, я еще никуда не выходила», – рассказала актриса.

    Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс, отказалась от комментариев по поводу взрыва. В разговоре с РИА «Новости» представитель пресс-службы заявил: «Без комментариев».

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

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    3 февраля 2025, 13:45 • Новости дня
    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисян умер в больнице

    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер в больнице

    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисян умер в больнице
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса».

    Как сообщает ТАСС, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в больнице из-за травм, которые он получил после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Эта информация была подтверждена медицинскими службами и окружением Саркисяна.

    Мэр Горловки Иван Приходько также подтвердил известие о смерти Саркисяна, ответив утвердительно на вопрос корреспондентов. Кроме того, информация о его смерти поступила и от близких ему людей.

    Следственный комитет подтвердил информацию о смерти Саркисяна. По данным СК, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Саркисян скончался в больнице.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». Позже стало известно, что Саркисян пережил клиническую смерть.

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    3 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.

    Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

    Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

    Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

    Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.

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    3 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных

    Путин поручил выделить земельные участки для приютов животных

    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить социальные некоммерческие организации земельными участками для строительства приютов для животных.

    Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям доступ к земельным участкам, сообщается на сайте Кремля. Эти участки будут предоставляться для строительства и реконструкции зданий и сооружений, используемых под приюты для животных. Поручение должно быть выполнено к 1 июля.

    В дополнение к этому кабмину и регионам поручено разработать комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы способствовать созданию и функционированию таких приютов. Также предложено при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы обеспечить поддержку этих инициатив.

    Ранее в России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных.

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    3 февраля 2025, 13:36 • Новости дня
    Саркисян после взрыва в ЖК «Алые паруса» перенес клиническую смерть

    Саркисян перенес клиническую смерть и подключен к ИВЛ после взрыва в ЖК «Алые паруса»

    Саркисян после взрыва в ЖК «Алые паруса» перенес клиническую смерть
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян пережил клиническую смерть после взрыва в столичном ЖК «Алые паруса».

    Стало известно, что глава Федерации бокса Донецкой народной республики Армен Саркисян пережил клиническую смерть после взрыва в ЖК, сообщает ТАСС.

    Правоохранители уточнили, что после происшествия Саркисяна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Специалисты из правоохранительных органов изъяли элементы самодельного взрывного устройства с места взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. По словам источника в органах, саперы продолжают работать на месте происшествия.

    Собеседник агентства сообщил, что по предварительным данным, взрывное устройство было заложено на месте в понедельник утром. Сейчас ведется установление личности тех, кто его заложил и привел в действие.

    В ходе работы специалисты обнаружили и изъяли элементы взрывного устройства, что позволит провести дальнейшую экспертизу. Точное время, способ закладки и активации устройства пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают расследование.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

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    3 февраля 2025, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта

    Военный эксперт Рожин: Переход к корпусной структуре организации войск ВСУ столкнется с рядом проблем

    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта
    @ dpa/TASS

    Tекст: Алена Задорожная,
    Роман Крецул

    Украинское руководство рассчитывает использовать корпуса для наращивания сил на отдельных участках фронта. Однако для проведения реформы ВСУ придется решить проблему командования и разбросанности бригад по линии фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск.

    «Корпусная структура организации войск подразумевает наличие единой штатной системы командования. Она «покрывает» собой сразу несколько бригад, частей усиления и обеспечения. Таким образом появляется «модульный» механизм сборки соединений. Формирования легко вводятся и выводятся из подчинения корпусу», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «Российское руководство давно перешло к использованию данной структуры. Необходимые изменения плавно внедрялись в жизнь военных еще до начала СВО. В ВСУ же эффективность этой модели осознали лишь в период текущего конфликта. Однако стоит отметить: кое-что они успели изменить и до сегодняшнего дня», – напоминает эксперт.

    «В составе украинской армии уже имелись 10-й и 11-й корпуса стратегического резерва. Обладал противник и корпусом морской пехоты. То есть сведение бригад в единое формирование – процесс для них не новый. Офис Зеленского надеется, что за счет этой реформы эффективность войск значительно повысится», – считает он.

    «Однако в процессе перехода к новой структуре противник обязательно столкнется с целым рядом проблем. Главная из них – реорганизация руководства. Для командования корпусами им придется переводить офицеров, ранее занимавшихся управлением, например, в оперативно-тактических группах. А это очень разные вещи», – отмечает собеседник.

    «Скорее всего, ВСУ попытаются использовать корпуса в рамках наступательных действий. По оценке украинского руководства, изменения должны позволить им усилить давление на определенных участках фронта. Но учитывая степень «разбросанности» бригад противника по всей линии боевого соприкосновения, сделать это будет непросто», – заключил Рожин.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск. По его словам, соответствующие мероприятия уже начались, пишет ТАСС.

    Как отмечает Петр Черник, украинский военный эксперт, изменения призваны улучшить систему управления армией. При бригадной структуре (а именно такой в настоящий момент пользуются в ВСУ) семь-восемь подразделений объединяются в тактическую группу, которая «не является штатным подразделением».

    «В ней происходит постоянная ротация офицерского состава, что напрямую может снижать качество управления боем таких крупных подразделений. Поэтому пришли к выводу, что надо организовывать штатный корпус, который состоит из четырех-семи бригад со всей развернутой сетью управления», – пояснил Черник.

    В понедельник Сырский указал, что февраль станет непростым месяцем для украинской армии. Главком отметил, что основные усилия в настоящий момент направлены на оборону. Операцию в Курской области он назвал «приоритетной». По его словам, ВСУ испытывают нехватку личного состава, что делает ситуацию более сложной.

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    3 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Кабмин поддержал законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий усиление ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

    Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), передает ТАСС.

    В соответствии с действующим законодательством, граждане обязаны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях, касающихся семейного положения, образования, места работы или должности, а также о переезде на новое место пребывания без регистрации. Несообщение этих данных может привести к административному штрафу в размере от одной до 5 тыс. рублей.

    Законопроектом предлагается усилить эти меры, однако конкретный размер новых санкций пока не уточняется. Тем не менее, в отзыве правительства указано, что предложенные изменения требуют доработки, поскольку не в полной мере соответствуют закону «О воинской обязанности и военной службе».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.

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    3 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    ТЦ «Щука» закрыли после взрыва в ЖК «Алые паруса»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичный торговый центр «Щука» закрыли для посетителей после утреннего взрыва в ЖК «Алые паруса», об этом сообщили в самом московском ТЦ.

    Руководство торгового центра заявило, что он будет открыт для посетителей после ликвидации всех неполадок, передает ТАСС.

    Между тем источник в оперативных службах пояснил, что все автомобили, припаркованные рядом с комплексом, проверяются на наличие взрывных устройств. На месте работают взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

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    3 февраля 2025, 14:05 • Новости дня
    Названа причина пожара в павильоне ВДНХ в Москве

    Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на ВДНХ в павильоне № 59, где находится Музей героизма, произошло возгорание из-за короткого замыкания, оно было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

    Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание во время плановых работ в экспозиции. Все системы безопасности сработали штатно, что позволило избежать серьезных последствий, передает ТАСС.

    Согласно информации оперативных служб, пожар был полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, 14 человек, находившихся в здании, самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

    Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Павильон № 59 «Зерно», где произошло происшествие, с 9 января по 22 февраля будет закрыт для обновления экспозиции. В пресс-службе столичного ГУ МЧС подтвердили информацию о ликвидации пожара и отсутствии пострадавших.

    Ранее сообщалось, что в Москве на ВДНХ вспыхнул пожар в павильоне № 58, где располагается музей славянской письменности «Слово».

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    3 февраля 2025, 12:10 • Новости дня
    Спасатели завершили работу на месте взрыва в Москве

    На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» завершили работу спасатели и пожарные

    Tекст: Ольга Иванова

    На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, где один человек погиб и четверо получили ранения, спасатели завершили работу, а следственно-оперативная группа продолжает расследование, опрашивая местных жителей.

    Спасатели и пожарные завершили работу на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, передает ТАСС. В настоящее время оперативные службы покинули место происшествия. Также с места улетел вертолет, но не уточняется, забрал ли он пострадавших.

    На территории комплекса доступ ограничен, вход разрешен только жильцам и сотрудникам экстренных служб. Однако жильцам пока не разрешают вход в свои дома.

    Тем временем продолжается работа следственно-оперативной группы и других специалистов. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома. В результате взрыва были повреждены остекление фойе первого этажа и произошло задымление. По имеющейся информации, один человек погиб, а четверо получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь.

    Правоохранительные органы проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Оперуполномоченные опрашивают местных жителей и дворников с целью установления деталей инцидента, все входы в дом, включая салоны с обратной стороны, перекрыты.

    Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались. Позже стало известно, что президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в ЖК «Алые паруса».

    Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.

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    3 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС

    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС в будущем

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда будет учитывать негативный опыт отношений с Евросоюзом при дальнейшем взаимодействии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что оценку высказываний министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса должен давать представитель МИД России. Однако он подчеркнул, что «печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы», который завел отношения в тупик, будет учтен, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости восстановления отношений Европы с Россией после окончания конфликта, признавая географическую близость и важность взаимодействия.

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